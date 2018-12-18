Заяц или волк. Как сэкономить на новогодних костюмах

Россияне распродают костюмы зайцев, волков и пиратов. При этом растёт спрос на наряды пиратов и супергероев. Как сэкономить на покупке новогоднего костюма и какие образы в тренде в этом году?

"Какой костюм купить ребёнку на новогодний утренник?" — это один из самых распространённых вопросов у родителей малышей детсадовского возраста. Выбор действительно непростой. Одни спорят, прилично ли одеть маленькую девочку в костюм восточной красавицы, другие — стоит ли ребёнку примерять наряд ведьмы. Впрочем, как показывает практика, провокационные костюмы всё равно выбирают единицы. Самыми востребованными оказываются традиционные наряды.

В продаже сейчас лидируют костюмы снежинки (21%) и зайчика (19%). Волк и пират набрали по 13%. На фей приходится 9%, а на индейцев — всего 1%. Таковы результаты исследования сервиса бесплатных объявлений "Авито". При этом общее предложение новогодних костюмов выросло за год на 15%.

— Мы заметили интересный факт: если по спросу в некоторых крупных городах лидировали пираты и супергерои, то по предложению первенство в городах держат исключительно снежинки и зайчики, — пояснили Лайфу в "Авито".

Что касается спроса, то 22% детей придут на новогодний утренник в традиционных образах зайчиков и снежинок. Ещё 18% оденутся пиратами, 10% — супергероями и волками, а 7% — мушкетёрами. Костюмы лисички, феи, принцессы и индейца в совокупности выбрали 11% родителей. Кстати, дешевле всего костюмы зайчика — в среднем 580 рублей, а дороже всего принцессы — 1603 рубля.

Чтобы сэкономить на новогоднем костюме, родители идут на различные хитрости. Одни продают прошлогодний, чтобы купить новый. Другие просто меняют один на другой. Самые креативные советуют купить костюм, который ребёнок сможет носить круглый год, а не надеть один раз на праздник. К примеру, это может быть тематическая пижама или кофта. Многие и вовсе предпочитают сделать новогодний наряд своими руками. Среди самых популярных советов — превратить джинсы и клетчатую рубашку в костюм ковбоя. Или раскрасить однотонные вещи в цвета какого-нибудь животного. Чтобы придать образу яркости, достаточно будет купить пару аксессуаров, а это в разы дешевле, чем костюм целиком.