Нефть слабеет. Что ждёт цены на бензин

Центробанк опубликовал доклад, в котором пересмотрел базовый сценарий развития российской экономики на 2019–2020 годы. В первую очередь речь касается цен на нефть. Регулятор предположил, что среднегодовая стоимость чёрного золота упадёт до 55 долларов за баррель (вместо 63, как считалось ранее). С чем связан такой прогноз Центробанка и как изменится цена на бензин?

Кривая цен на нефть резко пошла вниз с октября этого года. С конца ноября рынок пытается восстановиться, но пока все попытки безуспешны. Финансисты и в дальнейшем смотрят на нефтяные цены без энтузиазма. В частности, в Центробанке даже изменили свой прогноз на ближайшие два года. Эксперты регулятора решили, что цена нефти будет на восемь долларов меньше, чем предполагалось раньше. Эти ожидания связаны с увеличением добычи нефти в США и смягчением условий импорта топлива из Ирана.

— Около половины поступлений в бюджет России составляют нефтегазовые доходы, — рассказывает заместитель генерального директора "Русского автомотоклуба" (РАМК) Андрей Барсуков. — Более 2/3 стоимости бензина и дизельного топлива составляет фискальная нагрузка на всех этапах, включая поиск и разработку месторождений, добычу, переработку, транспортировку и реализацию нефти. Из года в год эта нагрузка растёт. Такая ситуация и далее будет прямым образом влиять на увеличение оптовых и розничных цен на все виды топлива.

Даже значительное снижение нефтяных цен не сильно отразится на стоимости бензина в России, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Это связано с особенностями формирования себестоимости топлива, где расходы на сырьё и переработку занимают небольшую долю, порядка 10%. При этом далеко не факт, что сценарий краха нефтяных цен произойдёт. По мнению аналитика, сейчас есть предпосылки для того, чтобы в первой половине следующего года цена на нефть как минимум не снижалась. Во-первых, у нефти появилась поддержка в виде продлённых договорённостей в рамках ОПЕК+ — а соответственно, снижения добычи чёрного золота на 1,2 млн баррелей в сутки. К тому же формируется тенденция на снижение запасов нефти в США.

По последним данным от Минэнерго США, запасы за прошедшую неделю снова снизились, и так происходит третью неделю подряд. Иван Капустянский считает, что единственная угроза нефтяным ценам — это замедление роста мировой экономики, которое приведёт к снижению спроса на энергоносители. На этом фоне действительно негативная динамика может усилиться. По словам аналитика, при резком торможении экономики может произойти так называемый крах нефтяных цен.

— Снижение прогнозов цен на нефть не означает их автоматического падения, — говорит валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. — Банк России исходит из консервативных оценок, чтобы предусмотреть не самые благоприятные сценарии. Цены на нефть российской марки Urals обычно на 2–3 доллара ниже цен эталонного сорта Brent. Оценка в 55 долларов за баррель Urals соответствует по нижней границе консенсус-прогнозу в 60–65 долларов за баррель североморского сорта Brent. Таким образом, говорить о крахе нефтяных цен пока не приходится. Снижение цен на нефть обусловлено перекосом в сторону предложения мировых поставок. Но при этом в случае улучшения мировой экономической ситуации — к примеру, завершения торговой войны между США и Китаем — потребность в энергоносителях может возрасти, что окажет поддержку ценам на нефть.

Правда, по словам Александра Егорова, мировая конъюнктура не оказывает прямого воздействия на цены на моторное топливо в России. Так уж устроена система налогообложения и распределения финансовых потоков российских производителей нефти и топлива, что цена на бензин и дизель может расти даже при снижении мировых цен на нефть. Гораздо больший эффект воздействия на цены эксперт ждёт от увеличения НДС. По его прогнозам, цены на бензин будут расти. И самое главное, чтобы рост этот не превышал темпы роста инфляции — как, собственно, и договаривались правительство и нефтяники.

— На ценообразование бензина в нашей стране большое влияние оказывает валютный курс рубля по отношению к доллару США, а не стоимость нефти на мировом рынке, — считает ведущий экономист компании "ФинИст" Денис Лисицын. — В 2014 году, когда стоимость нефти упала на 64%, во всех странах с развитой экономикой цены на бензин на внутреннем рынке снизились. В Европе в среднем на 10%, а в США — на 30%. В то же время стоимость бензина в России увеличилась на 11%.

По словам Дениса Лисицына, в России ценообразование на нефтепродукты происходит по схеме "экспортного нетбэка". Цены на бензин формируются в соответствии с котировками в центрах международной торговли Северо-Западной Европы и рассчитываются следующим образом: из котировки бензина соответствующей марки, торгующейся в центре международной торговли, вычитаются все транспортные и логистические затраты (включая таможенные пошлины) и прибавляются налоги (ставка акциза, ставка НДС), учитывая курс валют.

— Горючее в любом случае дорожает, — отмечает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Если крупные нефтяные компании соглашаются на снижение оптовой стоимости, а также заморозку цен на бензин, то посредническое звено всё равно будет повышать розничные цены. Это происходит из-за убытков, так как процесс банкротства независимых АЗС продолжается. Что касается нефтяного рынка, то цены на нефть стабильны и сигнализируют о возобновлении роста к средним ценовым уровням 65–75 долларов за баррель. Слишком дешёвая нефть невыгодна странам-экспортёрам. А средняя и приемлемая цена как для экспортёров, так и для импортёров варьируется в пределах 70 долларов за баррель. По этой причине краха нефтяных цен ожидать не стоит.