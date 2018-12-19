Подводные камни рефинансирования. Как банки затягивают клиентов в кабалу

В третьем квартале этого года россияне взяли 563,1 млрд рублей новых кредитов, чтобы погасить прежние. Это на 67% больше, чем год назад, следует из данных Объединённого кредитного бюро (есть в распоряжении Лайфа). Причём часто выгода от рефинансирования оказывается сомнительной. Лайф разбирался, на какие уловки идут банки при рефинансировании кредитов.

По данным ОКБ, за первые девять месяцев 2018 года клиенты банков направили 563,1 млрд рублей новых ссуд на погашение действующих. Как отметили в ОКБ, доля ссуд, направленных на погашение ранее взятых, выросла с 45,6% до 49,4%. Количество заёмщиков, которые воспользовались программой рефинансирования, увеличилось с 1,8 млн до 2,2 млн человек.

— Это очень значительная доля, особенно если учесть, что активный рост перекредитования пришёлся на последние два года, — отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. — На это повлияло серьёзное снижение процентных ставок по ссудам. По данным ЦБ, в сентябре этого года средневзвешенная ставка по розничным кредитам на срок свыше трёх лет достигла 12,04% годовых, тогда как в сентябре 2015 года она была на уровне 17,29%.

Рефинансирование позволяет заёмщику высвободить часть средств. Вообще само по себе оно направлено на снижение долговой нагрузки.

— Допустим, заёмщик брал в сентябре 2015 года потребкредит в размере 500 тыс. рублей на пять лет по ставке 17,29% годовых, — приводит пример Сергей Дейнека. — В этом случае его ежемесячный платёж по ссуде составит свыше 12,5 тыс. А общая переплата за пять лет превысит 250 тыс. рублей. Точно такой же заём для клиента, но по ставке 12,04%, которую Банк России зафиксировал в сентябре 2018 года, позволил бы сэкономить гражданину свыше 80 тыс. Конечно, рефинансируя кредит на два последние года, столько не выгадаешь — экономия составит около 33 тыс. рублей.

По прогнозам гендиректора финансового маркета "Юником.24" Юрия Кудрякова, по итогам года россияне рефинансируют кредиты на 750 млрд рублей.

По словам Сергея Дейнеки, банки заинтересованы в продвижении программ перекредитования. Из-за сокращения доли качественных заёмщиков в последние годы рефинансирование стало чуть ли не главным инструментом борьбы за клиентов на рынке, добавил он. В результате взять новую ссуду на погашение старой становится максимально просто — в большинстве банков для этого достаточно одного паспорта. Кредитные организации агрессивно продвигают программы рефинансирования, не скупясь на рекламу инструмента в Сети и оффлайн. Впрочем, заёмщики, активно пользуясь перекредитованием, рискуют попасть в долговую яму.

— Часть граждан спустя несколько месяцев после рефинансирования начинают набирать новые кредиты и заёмы, тем самым загоняя себя в кабалу, — отметил Юрий Кудряков. — Изначально они забывают, что данный продукт создан для высвобождения от долговых обязательств, а никак не для возможности взять ещё несколько дополнительных кредитов.

К тому же у программ перекредитования много подводных камней, которые увеличивают финансовую нагрузку клиента. Первая ловушка при рефинансировании — обязательные банковские комиссии. Самый дорогой сбор из них — комиссия за рассмотрение кредитной заявки, которая может составлять 1–3 тыс. рублей, указала управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова. Второй подводный камень — после рефинансирования вы заплатите больше, чем могли бы, отметил зампред "Локо-банка" Андрей Люшин.

— Логика, по которой банки вообще соглашаются на предоставление рефинансирования, проста, — пояснил он. — Кредиты выплачиваются аннуитетными платежами. Такой платёж состоит из: суммы, которая идёт на погашение процентов, и суммы, которая закрывает тело долга. С каждым годом сумма за проценты уменьшается, а сумма за тело кредита увеличивается, то есть банк начинает всё меньше и меньше зарабатывать на вас. В тот момент, как вы получаете рефинансирование, банк обновляет график платежей. Вы с новой силой начинаете выплачивать проценты.

Третья ловушка — страхование. Банк может потребовать заключить договор с компанией-партнёром. Если вы отказываетесь от страховки, кредит вам могут не выдать, указала Тамара Касьянова.

Также банк может вписать в договор запрет на дальнейшее рефинансирование, отметил Андрей Люшин.

— В соглашении будет указано, что оно возможно только с согласия банка, — пояснил эксперт. — Соответственно, вы не сможете перекредитоваться. Менеджер банка может объяснить такую уловку "простой формальностью", но, увидев этот пункт в соглашении, лучше обратиться за заёмом в другой банк.

Если разница между стоимостью кредитов составляет 2–3 процентных пункта, рефинансироваться не имеет смысла, отметила Тамара Касьянова. Чтобы существенно снизить переплату, необходимо, чтобы разница в ставках между новым и старым займом была не менее 5 п.п.

По словам Тамары Касьяновой, банк в форс-мажорных обстоятельствах может в одностороннем порядке изменить ставку по новой ссуде — как правило, в сторону увеличения. Это сведёт на нет экономию при перекредитовании, добавила она.

Ряд банков при рефинансировании запрещают выплачивать займ досрочно, так как при этом прибыль снижается, констатировала Тамара Касьянова. Если клиент хочет сделать это, ему придётся уплатить комиссию, пояснила эксперт.

— Клиент попадается в ловушки, если умеет плохо считать, — отметил гендиректор МФК "Городская сберкасса" Александр Мамонов. — Например, ставка нового займа может быть ниже, но расходы по выдаче нового займа могут быть высокими и сведут на нет все преимущества рефинансирования. Например, расходы на страхование, комиссии кредитного брокера. В случае ипотеки также расходы на оценку недвижимости и регистрацию сделки. Иногда рефинансирование — это вынужденная мера. Например, заёмщик хочет реструктуризацию, но кредитор против, и тогда заёмщик ищет варианты рефинансирования, где условия могут быть хуже текущих.

14 декабря 2018 года ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,75% годовых. Это означает, что ставки по кредитам в ближайшее время увеличатся, что сделает менее выгодными и программы рефинансирования.