Новогодняя премия. Кому больше всего заплатят перед праздниками

Средний размер премий по стране может составить чуть более 13 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики компании FinExpertiza. Лайф разбирался, в каких компаниях сотрудникам заплатят самые большие премии, а кто не получит ничего.

За последние годы многие сотрудники российских компаний уже забыли, что такое тринадцатая зарплата. В кризис руководители первым делом урезали премии. Когда ситуация в экономике стала налаживаться, в одних компаниях вернулись к предновогодним выплатам, а в других так и продолжают экономить. По данным портала "Работа.ру", 58% работодателей премии платить вообще не планируют. Тем не менее большинство сотрудников всё-таки надеются на дополнительные выплаты.

Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza спрогнозировали размер премий, которые сотрудники российских компаний могут получить в этом году. По их оценкам, самые большие премии получат жители Республики Саха (Якутия) — в среднем 38 644 рубля. На втором месте Чукотский автономный округ — 35 963 рубля, а Москва занимает лишь третье место — 35 557 рублей. Немало получат и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 35 288 рублей, а также в Тюменской области — 26 370 рублей. Самые маленькие премии, по оценкам аналитиков, будут в Ингушетии, Брянской области, Республике Мордовии, Тамбовской области и Кабардино-Балкарской Республике. Выплаты там составят порядка 5000 рублей. Средняя новогодняя премия по стране прогнозируется на уровне 13 159 рублей.

— Интересно, что за последние годы ни в одном регионе России размер декабрьских премий не оказался сопоставимым с размером средней заработной платы, — отметили в FinExpertiza. — Эта тенденция прослеживается и в текущем году. Так что можно с уверенностью сказать, что советские традиции тринадцатой зарплаты ушли в прошлое.

Действительно, раньше размер премии был связан с размером зарплаты. Сейчас каждая компания устанавливает свои правила. Как отмечает основатель и генеральный директор сервиса по найму персонала Worki Павел Гужиков, вероятность получения новогодних премий у управленцев высшего и среднего звена значительно выше, чем у рядового сотрудника. Это связано с тем, что 2018 год для многих компаний был непростым, приходилось урезать расходы. Но экономить на зарплате топ-менеджеров в России не привыкли. Соответственно, если руководство и решает урезать премии, то это касается в первую очередь работников на рядовых позициях.

— В коммерческих компаниях премируются сотрудники за конкретные показатели, — рассказывает руководитель HR-направления компании "Прифинанс" Елена Сидоренко. — Как правило, премию получают руководители и сотрудники подразделений, продающих услугу, продукт или товар компании. Кроме того, выплаты могут ждать и сотрудники, участвующие в обеспечении бизнеса ресурсом, с помощью которого зарабатывается прибыль или формируется капитализация. В консалтинговых компаниях регулярные премии получают сотрудники подразделений, непосредственно участвующих в оказании услуги, которую оплачивает клиент. В государственных компаниях, как правило, при приёме на работу оговаривается категория работника. Согласно положениям о премировании работникам выплачивается годовая премия (13-я зарплата), соответствующая присвоенной категории.

Таким образом, больше всего на премии могут рассчитывать менеджеры по продажам, финансисты, экономисты, консультанты, риелторы, строители, маркетологи, юристы, сотрудники рекламных отделов крупных компаний. В ряде организаций руководители бывают настолько щедрыми, что размер премии может оказаться в два раза больше месячной зарплаты, а в некоторых крупных корпорациях превышать 200–500 тысяч рублей. Меньше всего на выплаты может рассчитывать обслуживающий персонал. Как отмечает директор юридической службы "Единый центр защиты" Константин Бобров, премии не стоит ждать и в тех организациях, где работа носит стабильный, плановый характер (к примеру, производство товаров, материалов, сырья и др.). Здесь доходность компании напрямую не зависит от работы отдельного сотрудника. Соответственно, руководство не видит и никакой необходимости в премиях.

Впрочем, многие сотрудники задаются вопросом, можно ли заставить работодателя выплатить премию. И такая возможность действительно есть. Юрист компании BMS Lаw Firm Владимир Шалаев поясняет, что трудовое законодательство предусматривает возможность премирования работников, исправно выполняющих трудовые обязанности. Но детально эта процедура не регламентирована и определяется только в локальных нормативных актах компании. Поэтому для того, чтобы разобраться, обязан ли работодатель в конкретном случае выплачивать премию, надо изучать акты и трудовой договор.

— Если из локальных актов компании не следует, что работодатель обязался выплачивать работнику премию, то и требовать выплаты оснований нет, — рассказывает юрист Кирилл Константинов. — Такой вариант встречается чаще всего. Обычно выплата премии — это право, а не обязанность работодателя. Если же критерии премирования закреплены на локальном уровне (например, в положении о премировании) и работник их выполнил (достиг ключевых показателей), то он вправе требовать выплатить ему премию, в том числе и в судебном порядке. Таким образом, всё зависит от того, как работодатель сформулировал свои внутренние документы.