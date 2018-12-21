"Золотая" магия. Как у клиентов Сбербанка пропали деньги с металлических счетов

Клиенты Сбербанка столкнулись с потерей средств с обезличенных металлических счетов. Это следует из сообщений на различных форумах. По словам экспертов, вкладчикам необходимо обращаться в суд и полицию. И то не факт, что пострадавшим удастся вернуть свои деньги.

Пользователь под ником Vilga на форуме banki.ru 15 декабря сообщила о том, что её деньги с обезличенного металлического счёта в госбанке пропали, когда она обратилась в кредитную организацию за реализацией золота, приобретённого 12 лет назад.

— 15 мая 2006 года я заключила договор обезличенного металлического счёта (ОМС) со Сбербанком путём приобретения 155 граммов золота, — пишет Vilga. — Целью инвестиций было гарантированное сохранение имеющихся средств. 29 октября 2018 года я решила реализовать металл по цене покупки банка, предъявила кредитной организации договор, приложение к нему, приходный кассовый ордер. Я рассчитывала продать золото на сумму 99 665 рублей. В Сбербанке мне сообщили, что номера моего счёта ОМС не существует. Выяснилось, что на меня открыт другой — подложный — счёт, на котором тоже лежат 155 граммов золота, который, согласно выписке с 15 февраля 2006 года по 29 октября 2018-го, был реализован (закрыт) 4 сентября 2007 года.

Vilga отметила, что направила семь обращений на горячую линию госбанка, где указала, что второй счёт не мог быть ею закрыт, так как она его не открывала. Средства с открытого счёта, как указала Vilga, кредитная организация ей не выдала.

— Я, человек пенсионного возраста, помня о том, что в связи с инфляцией денежные средства со временем обесцениваются (денежная реформа 1998 года), рассчитывала к выходу на пенсию сохранить средства, вложив их в золото — открыв счёт ОМС в самом крупном банке России. И вот что в итоге получила.

С похожей проблемой три года назад столкнулся Артём Рогов. В обращении на сайте Ассоциации российских банков он рассказал, что открыл два обезличенных металлических счета в Сбербанке в городе Северск, купив серебро и палладий. С его счетов было списано 3500 граммов серебра и 51,7 грамма палладия, Артём узнал об этом из СМС-сообщения.

— Я обратился в кредитную организацию, и её консультант меня заверила, что без моего участия списания невозможны, убедила меня, что средства в сохранности, а система дала сбой, — пишет Артём. — Детализацию движения средств по обезличенным металлическим счетам мне не предоставили.

В пресс-службе Роспотребнадзора запрос Лайфа о том, что делать пострадавшим, адресовали Центробанку. В пресс-службе Банка России не ответили на вопросы Лайфа, как гражданам вернуть пропавшие с их обезличенных металлических счетов средства.

Без письменного распоряжения клиента кредитная организация не вправе распоряжаться его металлическими вкладами, отметил зампредседателя коллегии адвокатов "Де-юре" Антон Пуляев.

По словам юриста компании "Финшок" Лоллы Кирилловой, пострадавшим необходимо обращаться в суд.

— При этом Vilga не стоит концентрировать усилия на доказывании факта открытия другого, якобы подложного счёта, — считает Лолла Кириллова. — Ведь, по сведениям Сбербанка, там у неё же лежало точно такое же количество металла. Нужно доказывать лишь то, что "золотой" вклад был открыт.

В суде пострадавшим нужно предоставить свой договор об открытии металлического счета, указала Лолла Кириллова. Банк же обязан предъявить свои доказательства — в частности, что граждане сняли средства с обезличенных счетов, что должно подтверждаться их подписями. Если банк не сделает это, он проиграет суд и должен будет вернуть клиентам деньги.

Управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова советует пострадавшим также написать заявление в полицию о пропаже средств с обезличенного металлического счёта.

Часто люди обнаруживают на своём счёте нолик вместо золота, серебра или палладия в результате мошеннических действий, констатировала Лолла Кириллова. Уязвимое звено здесь — мобильный банк, подключённый к счёту клиента, добавила она.

— Хакеры могут получить доступ к вашим паролям, — отметила Лолла Кириллова. — Банк здесь винить сложно, он не обогащается в результате незаконного списания. Кредитные организации при отказе пострадавшим в выдаче средств ссылаются примерно на следующее: операция подключения этой услуги совершена с использованием карты и подтверждена вводом ПИН-кода. Далее через систему "Банк онлайн" "якобы" совершена операция безналичного перевода с обезличенного металлического счёта на карту этого же человека. Ну а потом с карты жертвы осуществляется перевод на "пластик" иных лиц. Всё это подтверждено персональными средствами доступа (к ним относятся реквизиты карты, ПИН-код, логин для входа в веб-версию или мобильное приложение системы "Банк онлайн", временные и постоянные пароли), которые являются аналогом собственноручной подписи клиента.

Для определения личности клиентов в приложениях банки используют не сверку паспорта и лиц граждан, а номер мобильного, логин, постоянный и одноразовые пароли, приходящие на телефон, указала Лолла Кириллова. Выиграть дело в таком случае, особенно если вы обратились поздно, не в течение первых 24 часов с момента списания, практически невозможно. Клиент при заключении договора соглашается с тем, что применяемые методы определения его личности являются достаточными и подтверждают права банка на проведение операций, пояснила она.

Впрочем, кража средств с обезличенного металлического счёта — достаточно редкое явление, добавила Тамара Касьянова. Очень велики риски обнаружения клиентом пропажи денег с вклада, пояснила она. А это не играет на руку мошенникам. С ней согласна замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. По её словам, в мире таких ситуаций практически не происходит, но в России подобные случаи имеют место быть.

Чтобы сохранить средства на обезличенном металлическом счёте в сохранности, необходимо написать заявление, что операции по нему, в частности списание металла с вклада, должны осуществляться только в том внутреннем структурном подразделении банка, где открыт счёт, и по предъявлении клиентом паспорта, советует Лолла Кириллова.

Перед открытием металлического счёта стоит подумать — средства на нём не застрахованы государством и при банкротстве банка их не возместят. Так что риски потерять деньги в золоте, серебре или палладии в любом случае высоки.

В Сбербанке на вопросы Лайфа не ответили.