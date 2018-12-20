Айтишник vs сварщик. Кому в регионах платят больше, чем в Москве

В начале 2019 года около четверти работодателей планируют урезать штат. Бояться увольнения стоит сотрудникам маркетинговой, медийной и продовольственной сфер. Лайф также узнал, представителям каких профессий удастся сохранить своё рабочее место, а в каких городах заработная плата даже выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

В новом году 23% работодателей планируют сокращение штата. Больше всего шансов остаться без работы у представителей медиа и маркетинга, а также сотрудников компаний, связанных с продуктами питания. В числе тех, кто, наоборот, собирается расширять штат, оказалось лишь 18% работодателей. Таковы результаты исследования портала Rabota.ru.

При этом у многих специалистов проблем с работой не будет. Как показало исследование международного сервиса поиска и аналитики вакансий Adzuna, в Москве самой высокооплачиваемой профессией является пилот. Средняя зарплата — 370 000 рублей.

— Столица России — одна из крупнейших в мире воздушных гаваней и один из центров базирования ведущих интернациональных авиакомпаний, которым постоянно требуются свежие кадры. Зарплаты пилотов традиционно высоки, и они вполне могут превышать среднерыночные показатели в 7–10 раз, — говорится в исследовании агентства Adzuna.

А вот руководить группой разработчиков IT-проектов оказалось наиболее престижно в Санкт-Петербурге. Представители так называемого тимлида в среднем могут рассчитывать на зарплату в 288 033 рубля. В Новосибирске труд опытного тимлида оценивается в 164 000 рублей, а в Омске в 170 000 рублей.

Чуть меньше зарабатывают эксперты, занимающиеся разработкой аналитических данных. В столице зарплата этих специалистов составляет 125 000–150 000 рублей. Правда, это как раз тот редкий случай, когда в Москве платят меньше, чем в регионах. Труд разработчиков аналитических данных гораздо больше оплачивается в Нижнем Новгороде, Казани и Челябинске — в среднем 250 000 рублей.

У директоров по продажам зарплата в регионах тоже оказалась выше. Так, в Волгограде и Уфе они получают 246 000 рублей и 201 000 рублей соответственно. В Москве им платят 152 000 рублей, а в Петербурге чуть больше — 153 000 рублей.

Что же касается профессий с зарплатой ниже 100 000 рублей, то здесь всё зависит от региона. Например, в Волгограде квалифицированный сварщик в среднем зарабатывает 64 500 рублей, в Уфе — 65 500, в Самаре — 62 900, в Санкт-Петербурге — до 60 800, в Москве и Подмосковье — 52 000 рублей.

По результатам исследования можно сделать вывод, что не всегда самые высокие зарплаты могут быть только в Москве и Северной столице.

Эксперты это оценивают позитивно.

— Выравнивание зарплат квалифицированных специалистов в Москве, Петербурге и провинциях позволит уменьшить их отток из регионов и повысить их инвестиционную привлекательность. Поэтому для того, чтобы прилично зарабатывать (даже по европейским меркам), талантливой молодёжи теперь вовсе не обязательно уезжать на заработки в Москву или Питер, — заявили Лайфу в кадровом агентстве Adzuna.

В числе самых низкооплачиваемых оказалась профессия почтальона. В Москве заработная плата этого работника составляет 21 206 рублей, а в Петербурге намного ниже — 15 096 рублей.

Нельзя не отметить тот факт, что зарплата учителя в среднем по России довольно низкая и составляет 14 500 рублей. Однако в столице она выше в два раза — 29 000 рублей.

Продавцы в России получают чуть меньше учителей — в среднем 25 500 рублей, в то время как средний заработок кассиров составляет 23 800 рублей.

Так кого же коснётся увольнение в новом году? Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter, рассказала Лайфу, что о массовых сокращениях речь пока не идёт. Однако ситуация будет напрямую зависеть от экономической ситуации в стране.

Как отмечает Наталья, несмотря на то, что многие задачи, выполняемые специалистами, вскоре будут автоматизированы, на сокращение рабочих мест это не сможет повлиять, а даже наоборот.

— Любая автоматизация ведёт к созданию дополнительных рабочих мест. Происходит миграция специалистов, которые будут реализовывать себя в других проектах и других задачах. Пока глобальных изменений на рынке труда не наблюдается. Но, безусловно, ситуация может измениться как в положительную, так и в отрицательную сторону, — рассказала Лайфу Наталья Данина.

Руководитель пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru Сергей Денисенко сделал свой прогноз на 2019 год. По его мнению, самыми востребованными будут водители, средняя зарплата которых по стране составляет 55 500 рублей, экспедиторы, а также официанты и повара.

— В сфере IT и digital сохранится кадровый голод, традиционно будут предлагаться высокие зарплаты. Больше всего будут востребованы SEO-специалисты, директологи, e-mail-маркетологи и SMM-специалисты. Также нужны будут программисты, аналитики, тестировщики, продакт- и проджект-менеджеры, — заявил Лайфу Сергей Денисенко.

Также, по его словам, города-миллионники забирают кадры из областей. Тогда как в небольших городах найти работу очень непросто. В 2019 году, отмечает эксперт, будет наблюдаться внутренняя миграция рабочей силы.