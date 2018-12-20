Маршруты бизнес-класса. Куда летают российские богачи

Чаще всего состоятельные россияне летают бизнес-классом вовсе не в Париж или Нью-Йорк. Более того, они охладели к Великобритании и Кипру. Специалисты сервиса Туту.ру проанализировали маршруты, по которым чаще всего летают пассажиры бизнес-класса. Результаты оказались неожиданными.

За год доля перелётов бизнес-классом среди всех проданных билетов упала на 30%. Правда, связано это не с падением спроса на дорогие билеты, а с ростом продаж в бюджетном сегменте. В Туту.ру отмечают, что рынок эконом-класса больше и растёт быстрее.

Средняя стоимость полёта бизнес-классом в одну сторону — 39 694 руб. Это почти в пять раз больше, чем цена среднего билета в эконом-классе (8129 рублей). Кстати, и по России, и за границу чаще всего бизнес-классом летают мужчины. Они составляют 60% среди всех пассажиров. Причём перелёт с комфортом чаще всего выбирают путешественники старше 45 лет.

— Самыми популярными среди маршрутов по России стали перелёты из Москвы в Сочи, на них пришлось 11% всех проданных в бизнес-класс билетов за год, — пояснили Лайфу в Туту.ру. — Средняя стоимость перелёта — 59 тысяч рублей в обе стороны. Вторую строчку рейтинга занял маршрут Москва — Симферополь. На него приходится 9% билетов, а средняя цена 55 тысяч рублей.

Кстати, эти результаты нельзя назвать удивительными. Риелторы южных регионов не раз говорили, что недвижимость там охотно скупают столичные чиновники и бизнесмены. Туроператоры и вовсе возлагали надежды о процветании российских курортов именно на богатых москвичей. Дело в том, что в столице работает много чиновников и представителей силовых ведомств, которые являются невыездными. Из-за своего статуса отдыхать за границей они не могут, а денег у них немало. В результате состоятельным госслужащим ничего не остаётся, как отправляться на отечественные курорты.

Что касается зарубежных курортов, то чаще всего россияне летают бизнес-классом в Тель-Авив. На него приходится 4% билетов, а средняя цена — 89 тысяч рублей. На втором месте Тиват (4%, 73 тысячи рублей), на третьем — Ташкент (3%, 96 тысяч рублей). Примечательно, что в 2018 году из десятка самых популярных направлений бизнес-класса исчезли Ларнака, Минск и Лондон, которые год назад занимали 2-ю, 4-ю и 8-ю строчки рейтинга.