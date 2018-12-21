Бензин подешевел. Когда ждать нового роста цен на заправках

На прошлой неделе впервые с августа в России снизились цены на бензин. В среднем по стране топливо подешевело на 0,1%. Таковы данные Росстата. Впрочем, у автомобилистов возникло немало вопросов, ведь ещё совсем недавно цены упорно ползли вверх. Почему подешевел бензин? Цены стабилизируются или это просто затишье перед Новым годом, а потом топливо продолжит дорожать?

Цены на бензин стали одной из самых обсуждаемых тем этого года. Топливо так резко дорожало, что потребовалось вмешательство правительства. В октябре нефтяники сообщили, что хотели бы поднять отпускные цены на бензин после Нового года сразу на 4–5 рублей. В правительстве пригрозили ответными мерами — ввести заградительные пошлины на нефть. После этого удалось найти компромисс. В конце октября нефтяники подписали соглашение, в котором обязались зафиксировать отпускные цены на уровне июня этого года. Впрочем, полностью решить проблему всё равно не удалось. Повышение розничных цен на заправках хоть и не так быстро, но продолжалось.

На этом фоне статистика Росстата прозвучала как гром среди ясного неба. Впервые с августа прошлого года цены на бензин понизились. Такие результаты показал мониторинг стоимости топлива за прошлую неделю. Конечно, 0,1% нельзя назвать существенным снижением, но в сложившейся ситуации показатель более чем позитивный. Автомобилисты и не ждали существенного снижения цен, а ждали хотя бы стабилизации.

— Цены на бензин перед Новым годом стабилизировались, — отмечает руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков. — Всё это происходит на фоне нормализации поставок топлива на бирже, где его могут купить в том числе и независимые АЗС. Свою роль сыграла и договорённость правительства и нефтяников о заморозке цен. Крупные трейдеры наращивали запасы топлива в хранилищах, а поставки на оптовый рынок в декабре были даже выше уровня прошлого года.

По словам Сергея Лысакова, всё это лишь затишье перед новым витком роста цен на топливо. С 2019 года акцизы на бензин вырастут на 48,6%, а на дизель и вовсе на 50,8%. С нового года вырастет НДС. Весьма вероятно, что будет снижаться и курс российской валюты, а значит, будет расти и инфляция, что для нефтяных компаний и для розничного сегмента будет совершенно легальным основанием для повышения цен на топливо. Сергей Лысаков напоминает, что есть ещё и скрытый рост цен на топливо. Бензин фактически дорожает и за счёт отмены корпоративных льгот для крупных клиентов. Среди них и логистические компании, которые занимаются перевозкой продуктов и товаров первой необходимости.

— Данные Росстата носят усреднённый характер, поэтому их нельзя принимать за абсолютную истину, — обращает внимание старший аналитик КГ "Альпари" Анна Бодрова. — Они принимаются как определённый ориентир, но не более того. Некоторое снижение цены, если оно присутствует в единичных случаях, может быть связано с многочисленными проверками работы АЗС и вопросами к формированию цен на них. Однако глобальной тенденции к удешевлению бензина и дизеля в России нет просто потому, что 2/3 розничной стоимости литра — это акцизы и сборы в казну, а они не снижаются.

Ведущий экономист компании "ФинИст" Денис Лисицын связывает снижение цен на бензин в том числе и с ужесточением правил участия в торгах на Санкт-Петербургской бирже. В частности, там были введены штрафы за любые формы отказа от исполнения биржевого договора поставки. К тому же повысили и плату за сверхнормативные заявки, не приводящие к заключению сделок. Таким образом удалось ограничить влияние на цены спекулянтов. Причём именно на таких биржах и закупаются независимые АЗС, которые в последнее время чаще всего оказывались в центре скандалов с повышением цен на бензин.

— По сути, снижение на 0,1% как таковым назвать нельзя, но в математическом аспекте это всё же снижение, — отмечает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Это могло стать отложенным следствием договорённостей между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен. С начала ноября стоимость бензина АИ-92 на бирже снизилась на 2,5%, а стоимость АИ-95 упала на 5,2%, при этом дизельное топливо снизилось на 2,1% за тонну. Отклик от этого мы получили только сейчас, и то в виде незначительной 0,1%.

Как отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, говорить о том, что наметилась тенденция к понижению цен на бензин, рано. Скорее это локальная стабилизация после продолжительного роста. Он считает, что сразу после Нового года цены на бензин вряд ли начнут снова расти, но и дальше падать не будут. По прогнозам Ивана Капустянского, в Москве средняя цена АИ-95 составит 45,78 рубля, АИ-92 — 42,09 рубля за литр.