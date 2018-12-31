Еда в радость. Как накрыть новогодний стол, чтобы 1 января не было плохо

Пожалуй, никогда люди не едят так много, как в Новый год. При этом похмелье 1 января многими воспринимается уже чуть ли не как неизбежное последствие торжества. На самом деле, весело отдохнуть в новогоднюю ночь и не страдать утром не так сложно. Для этого даже не нужно отказываться от алкоголя и калорийной пищи. Достаточно правильно накрыть новогодний стол.

Звонкий стук бокалов с шампанским, грохот фейерверков и праздничный стол. Это классический сценарий Нового года. В этот момент все навалившиеся дела мы оставляем на потом, расслабляемся и позволяем себе немного лишнего. Речь идёт не только об алкоголе, но и о еде.

Помимо похмелья на утро добавляются ещё боли и тяжесть в животе. По большей части виной этому количество съеденного. Очень большая ошибка многих женщин — садиться на диету за неделю-две перед торжеством, либо целый день голодать 31 декабря и уже ночью буквально накидываться на еду. Такой результат приведёт впоследствии только к набору лишних килограммов.

— За 3–4 часа до застолья лучше хорошо поесть. Ведь после долгого голодания приём жирной пищи плохо скажется на желудочно-кишечном тракте даже у здорового человека, — рассказала Лайфу Елена Знахаренко, врач-диетолог компании NL International.

По словам эксперта, в новогоднюю ночь важно соблюдать порции съеденного и не готовить блюда с запасом на несколько дней. Необходимо заранее знать, сколько у вас будет гостей, и соответственно подготовить определённое количество еды. Лучше разделите продукты на несколько дней.

Для новогоднего стола укладывайте десерты и салаты в креманки. Тогда вам будет понятнее, на какое количество человек хватит блюд и продуктов. Если это мясо, то не готовьте его большими порциями — например, не заполняйте весь лист для духовки, — советует врач-диетолог.

В свою очередь, основатель сервиса доставки здорового питания GooD FooD Academy Евгений Смирнов рекомендует питаться правильно постоянно, а не за несколько дней до любого праздника. При этом он отметил, что соблюдать жёсткую диету со всеми возможными ограничениями вовсе не обязательно.

— Чтобы держать себя в хорошей форме, необходимо исключить сахар, трансжиры, фабричные соусы и жирную пищу. Плюс ко всему необходимо правильно распределять рацион в течение всего дня, — поясняет Евгений Смирнов.

Спрашивается, а чем заправлять салаты, если не майонезом? Здесь Евгений Смирнов советует прибегнуть к "правильным" соусам, которые доступны в супермаркетах. Либо же приготовить заправку можно и в домашних условиях — это даже будет лучше.

Ещё одна причина, по которой утро 1 января может доставить вам дискомфорт в животе, — это неправильное сочетание продуктов. Отказаться, например, от традиционного новогоднего салата оливье сложно, но заменить один ингредиент другом вполне можно. И даже нужно.

Врач-диетолог Академии специалистов индустрии здоровья (АСИЗ) Александра Максимкина советует заменить колбасу отварной курицей, а майонез диетическим соусом или йогуртовой заправкой.

Селёдка под шубой — ещё один традиционный салат на новогоднем столе. Несмотря на то что в его состав входят почти одни овощи, лёгким его назвать нельзя. Помимо майонеза "утяжеляет" его и картошка, которую можно вовсе исключить. Этот вариант для тех, кто плохо переносит тяжёлую пищу.

Не обходится новогоднее застолье без красной икры. К слову, это очень полезный продукт, но в сочетании с закуской, в которую входят грибы, — это удар по пищеварению. Оба этих ингредиента довольно тяжёлые, поэтому красную икру лучше сочетать с морепродуктами. Хорошим вариантом для этого будут бутерброды или канапе.

Любая хозяйка не оставит гостей без горячего блюда. И никто не устоит перед запечённым гусем. Стоит помнить, что после него браться за десерт в виде фруктов не стоит. Через полчаса после такого сочетания может начаться вздутие живота, появиться отрыжка. В этом случае стоит заменить жирное мясо на курицу, а для десерта лучше подойдут апельсин, яблоки и мандарины.

Что же тогда готовить на Новый год, если почти все блюда тяжёлые и вредные? Не стоит отчаиваться. Без мяса, десерта и даже алкоголя вы не останетесь.

Врач-диетолог Елена Знахаренко советует ставить на новогодний стол овощную и фруктовую тарелки. Таким образом вы не только насытитесь продуктами, но и наградите свой организм клетчаткой.

— На новогоднем столе должно быть разнообразие правильных блюд. Украсьте сырную тарелку виноградом, мёдом и орехами. Эти продукты сочетаются и легко усваиваются. Пейте морсы, тёплую негазированную воду. Не употребляйте охлаждённые напитки, так как они способствуют ухудшению пищеварения, так же как и газированные, — порекомендовала специалист.

По словам Александры Максимкиной, рецептура новогодних блюд будет зависеть от того, где вы собираетесь справлять праздник. В гости "со своим самоваром" не придёшь, а вот дома можно всё тщательно спланировать.

— Любое блюдо можно сделать легче, чем обычно его подают на стол. Для ночного приёма пищи в новогоднюю ночь хорошо подойдёт запечённая рыба в сочетании с лимоном и травами. Также запечь можно индейку либо курицу в сметанном соусе, а сверху посыпать немного сыром, — поделилась с Лайфом рецептом врач-диетолог.

В качестве лёгкой закуски она порекомендовала подать на стол креветки в чесночном соусе, а также посоветовала исключить соль при приготовлении любого блюда.

Поскольку без спиртного обойтись в праздник практически невозможно, специалисты советуют пить только качественный продукт и в ограниченных количествах. А также диетологи настоятельно рекомендуют не смешивать одно с другим. Лучше всего для новогоднего стола подходит сухое вино.

— Если уж начали пить что-то одно, лучше этим напитком и закончить вечер. Лучше всего пить вино. Поскольку оно хорошо сочетается с большим количеством продуктов. И лучше, если оно будет качественное и куплено у известных производителей. Из игристых вин лучше выбирать настоящее шампанское. Ну а если вы предпочли пить крепкий алкоголь, то к нему хорошо подойдёт сыр и лёгкие овощные закуски, — рассказала Лайфу Анна Цфасман, основатель международной сети кофеен "Даблби".

Ну а на десерт, помимо фруктов, можно найти замену кремовым тортам и пирожным. Александра Максимкина нашла им альтернативу в запечённом яблоке с творогом и изюмом либо в желе на основе фруктов и фруктовых соков.