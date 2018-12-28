Фокус от хакеров. Как легко взламывают интернет-банки россиян

Почти половина россиян используют интернет-банк для управления своими счетами. При этом мало кто задумывается, что рискует стать жертвой хакеров, а такой риск есть. По прогнозам экспертов, количество атак на интернет-банки в 2019 году увеличится. Особенную активность злоумышленники будут проявлять в период праздников. Как защитить свой личный кабинет, разбирался Лайф.

По данным Центробанка, доля пользователей онлайн-приложений кредитных организаций увеличилась с 31,5% в 2017 году до 45,1% в 2018-м. Личный кабинет на сайте банка позволяет совершать платежи и переводы, открывать вклады и оставлять заявки на кредиты дистанционно — без посещения отделений. Впрочем, при работе с онлайн-приложением кредитной организации нужно быть начеку: взломы интернет-банков являются одним из векторов атак хакеров. Ущерб от их действий снизился: в 2018 году, по данным ЦБ, они украли у россиян 76,5 млн рублей, тогда как годом ранее — 1,08 млрд. Но несмотря на снижение потерь от действий кибермошенников, клиентам банков уже стоит подготовиться к следующему году: специалисты по кибербезопасности ожидают увеличения активности злоумышленников.

Количество атак с целью хищения средств у россиян будет расти, считает директор департамента информационной безопасности банка "Открытие" Владимир Журавлёв. По его словам, это связано с увеличением числа клиентов, которые пользуются дистанционными сервисами: как банковскими, так и другими (госуслуги, интернет-магазины, заказы билетов, школьные порталы). Особенно мошенники активизируются с 30 декабря по 8 января, когда бдительность пользователей усыплена, отметили в компании Attack Killer.

— Любые большие праздники или крупные события — Новый год, чёрная пятница или, допустим, чемпионат мира по футболу сопровождают всплески преступности в Интернете, — констатировал замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. — Хакеры используют любые способы, чтобы заработать. К сожалению, большинство пользователей становятся их жертвами из-за собственной невнимательности и халатности.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что в 2019 году кибермошенники будут использовать уже обкатанные схемы взлома интернет-банков: фишинг, трояны, социальную инженерию и DDOS-атаки.

Основной вектор атак хакеров связан с фишингом, отметил Сергей Никитин. При нём на электронную почту жертвы приходит письмо со ссылкой, которая имитирует интерфейс кредитной организации. Часто подобные ссылки публикуются на различных форумах. Если клиент переходит по ним, у него выманивают логин-пароль для входа в онлайн-кабинет на сайте банка. По данным Group-IB, ущерб от фишинга во втором полугодии 2017-го — первом полугодии 2018-го составил 250,9 млн рублей. При этом ежедневно фиксируется примерно 1274 подобных атак, констатировал Сергей Никитин.

— Всего выручка фишинговых ресурсов, использующих бренды известных банков и компаний, в среднем за месяц работы составляет 3 млн рублей, — рассказал эксперт. — Посетителями таких сайтов ежемесячно становятся около 200 тыс. человек.

Чтобы не пострадать от подобного мошенничества, нельзя переходить по ссылкам из писем с незнакомых адресов, советуют в компании Positive Technologies. По словам специалистов организации, чтобы попасть на ресурс финансового института, нужно вбить прямой адрес его сайта в браузере и отследить, чтобы тот работал в защищённом режиме (с протоколом https).

Если вы давно не обновляли антивирусы на ПК, мошенники могут взломать ваш интернет-банк с помощью вредоносных программ (как правило, троянов). Благодаря им злоумышленники получают доступ к экрану ПК и могут перехватить ваши логин и пароль от личного кабинета на сайте банка. Также трояны помогают хакерам своровать куки (идентификатор сессии в онлайн-банке) и получить доступ к вашему счёту. По словам Сергея Никитина, схема также будет популярной, в частности, в праздники.

— Пользователи могут скачать и открыть новогоднюю открытку или установить приложение-агрегатор купонов и скидок, за которыми скрываются трояны или вирусы ПК, — пояснил эксперт.

Чтобы не стать жертвой этого способа атак, в Positive Technologies рекомендуют устанавливать и регулярно обновлять антивирусы.

Третий метод захвата доступа в личный кабинет клиента банка — социальная инженерия. Хакер может позвонить вам, представиться сотрудником IT-департамента кредитной организации и попросить логин-пароль для входа в онлайн-приложение под любым предлогом. Например, мошенник может сказать, что сейчас идёт обновление базы клиентов, которые используют интернет-банк.

— Существует целенаправленная и широковещательная социальная инженерия, — отметил директор департамента безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов. — В первом случае хакеры получают как минимум контактные данные пользователей интернет-банка и адресно выманивают у них логин-пароль для входа в онлайн-кабинет, представляясь теми же сотрудниками службы безопасности кредитной организации. При втором сценарии мошенники занимаются прозвоном базы номеров или отправкой СМС-сообщений о проблемах с доступом в интернет-банк и просьбой перезвонить по определённому телефону. Когда клиент сделает это, у него выманивают логины и пароли.

Также хакер может попросить вас сгенерить якобы тестовые транзакции в личном кабинете, после чего средства уйдут со счёта. На протяжении первой половины 2018 года доля атак с помощью социальной инженерии составляла около 30%, указали в Positive Technologies.

Чтобы не попасть на удочку злоумышленников, необходимо помнить, что логин-пароль от интернет-банка нельзя сообщать третьим лицам. Сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают у клиентов подобную информацию, отмечают в Positive Technologies.

Кроме того, кибермошенники могут устроить DDOS-атаку на ваш интернет-банк, чтобы скрыть уже совершённые хищения, отметила управляющий партнёр аудиторской компании 2К Тамара Касьянова. Если вы не можете зайти в онлайн-приложение, постарайтесь проверить состояние счёта другим способом — например, обратитесь в банк, советует Тамара Касьянова. Возможно, злоумышленники уже увели деньги и с помощью DDOS-атаки заметали следы, пояснила она.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют при работе с интернет-банком применять дополнительные способы безопасности. В частности, советуют использовать для входа в личный кабинет одноразовые пароли, приходящие на телефон. Для доступа в интернет-банк лучше сгенерить не примитивный пароль, а набор цифр и букв, включая заглавные, указал директор по развитию бизнеса "БКС премьер" Антон Граборов. По его словам, нужно регулярно менять пароль, но в реальности это делают единицы банковских пользователей.

Необходимо обращать внимание на название кредитной организации и её сайт, когда вы вводите её адрес в браузере, добавил он. Даже одна ошибка в символе может привести вас на ресурс мошенников, констатировал Антон Граборов. По его словам, дополнительно необходимо установить лимиты на переводы между счетами: это спасёт от потери всех средств в случае взлома личного кабинета. Самый простой и удобный способ контролировать всё, что происходит с вашими финансами, — подключить СМС-оповещение или push-уведомления, чтобы информация обо всех транзакциях приходила на телефон, позволяя всегда держать руку на пульсе.

Клиентам банков нужно проявлять повышенную бдительность при работе с онлайн-приложениями кредитных организаций, особенно в начале 2019 года. Новогодние каникулы — привлекательное время для разного рода кибератак, так как в банках — только дежурный персонал, остальные в отпусках и все сильно расслаблены.