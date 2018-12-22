Китайские или перуанские. Как сэкономить на мандаринах

C начала осени россияне съели более 6115 тонн мандаринов. Такие цифры приводит оператор фискальных данных OFD.ru. Лайф выяснил, где продают самые дорогие и самые дешёвые мандарины, чем китайские отличаются от перуанских и как сэкономить на покупке цитрусовых.

Средняя стоимость за килограмм мандаринов в России составляет 82,23 рубля. Таковы результаты исследования OFD.ru. Самый высокий средний чек за килограмм мандаринов в Магаданской области — 488 рублей, что практически в 6 раз выше средней цены по стране. В Тамбовской области в среднем килограмм стоил 229 рублей, в Ямало-Ненецком АО — 175 рублей. Для сравнения, в Москве средняя стоимость мандаринов составила 113,34 рублей за кг. Самые дешёвые цитрусовые оказались в Костромской области — 60,49 рубля.

Больше всего мандарины любят в Красноярском крае, Томской области, Москве, Новосибирской области и Пермском крае. Эти пять регионов потребляют более трети всех купленных фруктов в стране. Самые дорогие мандарины оказались из ЮАР и Перу — 298 и 263 рублей за килограмм соответственно, а самые доступные из Турции — 85 рублей.

Мандарины из Марокко появились на рынке в период с 5 по 11 ноября и вышли на первое место по выручке, на втором месте с почти двукратным отставанием оказался Китай, затем Турция. Мандарины из Абхазии заняли менее 1,5% в общей выручке и ещё меньше у ЮАР.

— Истинные фанаты марокканских мандаринов живут в Красноярском крае, Республике Башкортостан и Пермском крае, — рассказали Лайфу в OFD.ru. — Кстати, там же больше всего любителей и китайских. Также мандарины из Поднебесной пользуются большим спросом в Иркутской области и Республике Хакассия. Турецкие сорта покупают преимущественно в Пермском крае и Удмуртии.