Криптоинвентарь распродают. Как изменится курс биткоина

По всему миру началась распродажа видеокарт и оборудования для майнинга. За год криптовалюты подешевели в разы, а их добыча стала убыточной. Так, видеокарты ведущего производителя электронных устройств — корпорации ADM — подешевели на 67%. Лайф разбирался, что значит распродажа видеокарт: полный крах на крипторынке или новые возможности для инвесторов? Что будет с курсом биткоина после Нового года?

С февраля 2018 года видеокарты компании AMD подешевели на 67%. Тогда стоимость процессора RX580 превышала 550 долларов, а сейчас она опустилась до 180. Такие данные приводит ресурс Cointelegraph. Действительно, после того как биткоин рухнул ниже пяти тысяч долларов, майнеры стали разоряться и распродавать своё оборудование. И именно этот курс эксперты не раз называли критической отметкой для прибыльности майнинга. Впрочем, не всё так просто.

— Прибыльность майнинга — плавающее понятие, — рассказывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Сложность вычислений меняется каждые 2016 блоков или раз в две недели и зависит от количества подключённого оборудования. Это значит, что чем меньше людей занимаются добычей монет, тем выгоднее будет процесс для оставшихся. Сейчас порядка 50% всех майнинг-устройств отключено от сети из-за нерентабельности бизнеса. Дело в банальной конкуренции. Большинство энтузиастов решили прийти в отрасль на фоне бума: покупали оборудование по завышенным ценам и не особо заботились о стоимости электричества.

По словам Михаила Мащенко, сейчас на рынке останутся самые изворотливые игроки, которые смогли наладить производство с наименьшими издержками и научились работать в условиях низкого курса. К примеру, страховаться от падения стоимости монет путём открытия коротких позиций. Аналитик считает, что сейчас особых причин для роста курса биткоина по-прежнему нет. Впрочем, на начало следующего года запланирован целый ряд нововведений — от обновления Ethereum до запуска новых торговых платформ для институциональных инвесторов. Таким образом можно будет ожидать некоторого оживления котировок. По оценкам Михаила Мащенко, в начале следующего года биткоин может подорожать до 4500 долларов.

В свою очередь главный аналитик компании "Телетрейд групп" Олег Богданов считает, что инвестиционной привлекательности в криптовалютах сейчас вообще нет — нет там дивидендов, бизнеса, нет доходности. По его словам, стоимость биткоина вообще невозможно спрогнозировать, но пока нет никаких предпосылок, чтобы говорить о восстановлении интереса к крипторынку со стороны инвесторов.

— Майнинг биткоина, по моему мнению, становится сугубо промышленным процессом, направленным не на получение прибыли, а на поддержание работы сети, — считает аналитик компании "Финист" Александр Агеев. — Уровень рентабельности майнинга с середины года превысил уровень в 6000 долларов за биткоин, при этом появилось оборудование нового поколения для добычи криптовалюты. Учитывая ожидания от курса криптовалюты на следующий год, интерес к добычи монет вырасти не должен. В такой ситуации компании по производству оборудования стремятся максимально быстро компенсировать потери и избавиться от товара. Производители просто не успевают подстраиваться под рынок и его развитие. Курс биткоина к лету может достигнуть отметки в 6000 долларов и не превысить её до конца 2019 года.

Цены на криптовалюту в 2018 году были отмечены волатильностью, что сделало прогнозирование цен на биткоины в краткосрочной перспективе сложной задачей даже для опытных аналитиков. Как отмечает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, чтобы получить точные прогнозы, на этот раз нужно больше, чем изучение прошлых тенденций. По его словам, после того как курс биткоина начал снижаться, майнинг как таковой стал абсолютно нерентабельным и даже убыточным при стоимости криптовалюты ниже 15 000. Это связано с тем, что алгоритмы вычисления биткоина с каждым разом усложняются и для вычислений необходимы серьёзные затраты на вычислительную технику при сборке майнинговых ферм. По оценке Гайдара Гасанова, мир криптомайнинга постепенно уходит в прошлое. Это заметили и производители, распродавая видеокарты. По его мнению, ведущие корпорации сейчас стараются перестроиться и будут больше внимания уделять игровой индустрии и снижать объёмы производства оборудования для майнинга.

— Со стороны компаний решение о снижении цен на оборудование для майнинга связано с желанием распродать остатки, — объясняет аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Период затяжной неопределённости по ценам на криптовалюты наряду с новыми техническими возможностями других процессоров и снижением рентабельности бизнеса — всё это факторы риска для производителей криптоинвентаря. И эти риски они решили минимизировать. Есть ли вера в рост стоимости биткоина у таких организаций, можно понять с оглядкой на планы дальнейшего производства, а не на действия по реализации уже готовой продукции. Более вероятно, что 2019 год ещё будет определяющимся и нас ждёт некоторое восстановление цен. Вряд ли впереди ждёт такой рост и повышение рыночной капитализации, как было в 2017 году. Скорее всего, цена биткоина будет колебаться от 3000 до 5500.