Иностранцы в гости к нам. Банки не будут проверять миграционные карты клиентов

В ближайшее время в российских банках могут смягчить правила для новых клиентов, имеющих гражданство других стран. Таким образом банки планируют нарастить клиентскую базу и вывести из тени большую часть финансовых услуг в мигрантской среде.

Сейчас по 115-ФЗ банки при первом приёме клиента на обслуживание должны установить полный перечень сведений о нём: ФИО; его гражданство; дату рождения, паспортные данные; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. У иностранцев банки запрашивают: ФИО; загранпаспорт; дату рождения; место рождения; адрес в России; идентификационный номер налогоплательщика родной страны; номер социального обеспечения и адрес в иностранном государстве, данные миграционной карты и документы, подтверждающие право на пребывание в России.

Поправки Росфинмониторинга отменяют обязанность банков требовать с зарубежных клиентов данные миграционной карты и документы, подтверждающие право на пребывание в России. Как пояснил Лайфу источник, близкий к финразведке, законопроект разработан по просьбе банкиров.

— Миграционная карта и документы, подтверждающие право на пребывание в России, не содержат никаких идентификационных данных, при этом контроль за содержанием таких бумаг существенно затягивает процесс обслуживания клиентов, — уточнил директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов.

Новация должна упростить и ускорить процесс обслуживания иностранцев в банках, считает эксперт. Законопроект повысит доступность финансовых услуг для иностранцев, согласен гендиректор МФК "Мани Фанни" Александр Мамонов. По оценкам гендиректора финансового маркета "Юником.24" Юрия Кудрякова, сегодня 90% зарубежных граждан в России не получают банковских услуг. Это приводит к тому, что большинство финансовых услуг в мигрантской среде оказываются в тени.

В ряде случаев миграционная карта может отсутствовать у граждан зарубежных государств, пребывающих в России. Её нет у граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и их семей, представителей иностранных, международных организаций, констатировала эксперт. Миграционные карты не оформляют члены бригад железнодорожного, воздушного, морского и автомобильного транспорта, добавила управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова.

По оценкам старшего аналитика "Альпари" Анны Кокоревой, иностранцы составляют до 10–12% клиентов российских банков. Банкам, предоставляющим услуги для физических лиц, важно охватить как можно большее число населения своими услугами, чтобы увеличить свою долю рынка в этом сегменте, отметила замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. Разумеется, они будут бороться и за мигрантов тоже, и чем проще им будет обслуживаться в российских кредитных организациях, тем это выгоднее финансовым институтам — они увеличивают число клиентов, добавила она.

Самыми востребованными у иностранцев продолжают оставаться Москва и Санкт-Петербург, где сосредоточено наибольшее количество банков, отметил Александр Мамонов.

Впрочем, в рамках реализации новации возрастут риски банков: среди иностранцев могут быть криминальные элементы и даже террористы, указала Наталья Мильчакова. Кроме того, зарубежные граждане могут в любой момент уехать на родину, что повышает кредитные риски банков, добавил Юрий Кудряков.

В Центробанке и Минэкономразвития не ответили на запрос Лайфа о том, какова позиция ведомств по поводу новации.

В России, по данным ООН, количество мигрантов составляет 8% от общего числа граждан страны. Сейчас их, по оценкам ООН, 11,6 млн человек, 50% проживают на законных основаниях. Россия занимает третье место в мире по числу мигрантов после США и Германии.