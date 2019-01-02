Испытание для кошелька. Как сэкономить на январских распродажах

С января постепенно начнут расти цены практически на все товары. Это связано в первую очередь с повышением НДС и ростом акцизов на бензин. При этом на праздники приходится ещё и сезон распродаж. Какие товары выгоднее всего купить сейчас, а от каких трат стоит отказаться?

С 1 января в России начался период всеобщего подорожания, которое затронет почти все категории товаров. Увеличение НДС и рост акцизов на бензин и дизельное топливо поднимет ценники в пределах 7−20%, считает эксперт потребительского рынка, генеральный директор группы компаний TDI Наталья Орлова. Быстрее всего подорожают товары повседневного потребления, в частности, продукты питания. Ценники на некоторые из них уже изменились в большую сторону. Товары длительного потребления (одежда, обувь, игрушки, бытовая техника, мебель) тоже подорожают, но медленнее.

Дело в том, что какое-то время уйдёт на реализацию продукции, закупленной по старым ценам. Соответственно, повышение цен на эту категорию товаров станет заметно в феврале. Тогда в магазины начнёт поступать продукция, закупленная после Нового года. Таким образом, январские распродажи станут последней возможностью купить вещи по старым ценам. Что можно покупать на распродажах впрок?

— В первую очередь зимнюю одежду и обувь, — рассказывает Наталья Орлова. — На распродажах её можно купить на 30−50% дешевле, чем в сезон. Учитывая рост цен на новые партии, следующей осенью такая же вещь может стоить уже на 10−20% дороже. Впрок приобретать рекомендуется вещи классического фасона, которые не выходят из моды долгие годы. Также хорошо купить на распродаже игрушки и детские товары, детскую одежду и обувь на вырост, бытовую технику, мебель, включая матрасы, а также товары для дома (постельное белье, полотенца, посуду, аксессуары), гаджеты. Если вы не гонитесь за новинками и вас интересует добротная функциональная электроника, лучше не откладывать покупку на завтра. Например, функциональный смартфон можно купить на распродаже на 20−30% дешевле. Он может прослужить владельцу долгое время. Обновлённая модель того же производителя из новой поставки, которая не сильно отличается по функционалу, может быть уже на 10−30% дороже.

Впрочем, если говорить о покупках впрок, то речь об экономии справедлива лишь в том случае, если у вас есть свободные средства, которые вы можете безболезненно потратить здесь и сейчас. Если необходимых денег нет — лучше отложить покупки. Это в любом случае выгоднее, чем пользоваться кредитными предложениями. К тому же велик риск того, что вещь, взятая в кредит сегодня, может вовсе не пригодиться вам в будущем, а возврат долга и процентов по нему останется обременением для семейного бюджета.