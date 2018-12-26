Брать или не брать. Что будет со ставками по кредитам в 2019 году

В следующем году ставки по потребительским займам и ипотеке будут расти. Лайф выяснял, какие категории кредитов подорожают больше всего и когда лучше не брать в долг у банка.

По данным Центробанка, за 11 месяцев этого года кредитные организации выдали россиянам займы на 7,7 трлн рублей. В ноябре прирост ссудной задолженности ускорился и составил 2,3%, что выше значений за октябрь (1,8%). Сейчас необеспеченный потребкредит можно оформить под 11–15% годовых, рассказал финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека. Ипотечную ссуду можно взять под 9,55%. По словам эксперта, это доступный уровень для заёмщиков.

— В течение года мы наблюдали снижение ставок по кредитам для населения, — прокомментировал Сергей Дейнека. — Самые значительные изменения произошли в сегменте ипотеки. Средневзвешенная ставка по ипотечным ссудам, выданным в начале этого года, впервые оказалась ниже психологически важного уровня в 10%. Мы отмечаем растущий спрос на кредиты со стороны заёмщиков. Этот тренд подтверждает и статистика ЦБ: в сегменте необеспеченного кредитования за 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 21,5% (данные на 1 ноября 2018 года). В секторе ипотеки за тот же период годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 26% (на 1 ноября 2018 года).

По словам Сергея Дейнеки, кредитная активность населения связана прежде всего со снижением ставок по ссудам и с реализацией отложенного спроса. В предыдущие годы люди часто откладывали покупки. Усиление спроса в конце года также объясняется опасениями по поводу роста цен на товары с января 2019 года из-за повышения НДС с 18% до 20%.

Банки снижали ставки по ссудам вслед за уменьшением ключевой ставки Центробанка. В этом году Банк России дважды снижал соответствующий индикатор — в феврале с 7,75% до 7,5% годовых и в марте на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых, подчеркнул главный аналитик "БКС премьер" Антон Покатович.

— В условиях смягчения монетарной политики Центробанка и при ограниченном спросе на кредитование со стороны бизнеса решение банков сосредоточиться на привлечении заёмщиков — физических лиц было логичным, — отметил Сергей Дейнека. — А ставки по кредитам — это первое, на что обращают внимание розничные клиенты, которым нужны заёмные средства.

Впрочем, на заседании 14 декабря ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,75% годовых. По мнению экспертов, это повлечёт удорожание кредитов в новом году. Изменение ключевой ставки всегда является сигналом для банков для пересмотра своих ставок как по вкладам, так и по кредитам, пояснил руководитель блока "Розничный бизнес" "Альфа-банка" Майкл Тач. В связи с повышением ключевой ставки ожидается незначительная корректировка общего уровня рыночных ставок вверх в первом полугодии на 0,5–1 процентных пункта, добавил Майкл Тач. По мнению Сергея Дейнеки, ставки по кредитам увеличатся на 0,5 процентных пункта. Вице-президент банка "Восточный" Екатерина Тутон ожидает, что ставки по ссудам вырастут на 1–2 процентных пункта.

— Таким образом, заёмщикам, которым нужны деньги, лучше обратиться за кредитом сейчас, — уверена замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

По прогнозам Сергея Дейнеки, в 2019 году рост объёмов потребкредитования продолжится, однако банки будут скромнее наращивать свои портфели. Помимо повышения ключевой ставки ЦБ на последнем заседании в декабре, которое влечёт увеличение ставок по ссудам, регулятор также предпринял меры по охлаждению рынка необеспеченного кредитования и повысил коэффициент отчислений для банков, выдающих кредиты по ставкам от 10% до 30% (в этот диапазон сейчас укладывается подавляющее большинство предложений по займам на рынке), указал Сергей Дейнека.

Впрочем, кредитная активность россиян сохранится как минимум в первом квартале 2019 года, считает Сергей Дейнека. С апреля он прогнозирует охлаждение спроса из-за повышения кредитных ставок.

По мнению Сергея Дейнеки, за ссудой стоит обращаться, исходя из чётко продуманных финансовых целей. К кредитным средствам имеет смысл прибегать только тогда, когда это действительно необходимо, а цель — очень важная, уверен эксперт. Например, в случае покупки недвижимости или автомобиля, оплаты обучения детям. Не стоит размениваться на мелкие ситуативные покупки за счёт заёмных средств, отметил Сергей Дейнека. С ним согласна Наталья Мильчакова. По её словам, за счёт импульсивных покупок взаймы легко выйти на просрочку и испортить себе кредитную историю.

— Может, имеет смысл покупать некоторые дорогостоящие товары в рассрочку, — предположила Наталья Мильчакова. — Наконец, всегда есть альтернатива занять у родственников или знакомых.

По словам Екатерины Тутон, в следующем году банки, скорее всего, ужесточат требования к заёмщикам в части соотношения долга к доходу. Это означает, что кредитные организации не будут выдавать ссуды клиентам с высокой долговой нагрузкой — например, тем, кто отдаёт на погашение займа 40–50% дохода.