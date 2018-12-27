Ценный депозит. Что будет со ставками по вкладам в Новом году

По данным Центробанка, ставки по рублёвым вкладам обновляют всё новые и новые рекорды. В десятке ведущих банков они уже достигли максимальных значений со второй половины 2017 года. Кроме того, перед праздниками появились и особые предложения с повышенной доходностью. Лайф разбирался, сохранится ли эта тенденция в следующем году и как могут измениться ставки по рублёвым вкладам.

Депозит остаётся самым популярным у россиян способом инвестиций. По данным Центробанка, за 11 месяцев этого года объём вкладов населения в российских банках вырос на 4,5% (без учёта валютной переоценки) — до 27 трлн рублей. В ценных бумагах клиенты хранят почти в пять раз меньше — около 5 трлн рублей.

Это не удивительно. Ставки по депозитам ставят новые рекорды. По данным ЦБ, максимальная ставка по рублёвым вкладам в топ-10 банках, привлекающих наибольший объём депозитов, в первые десять дней декабря этого года составила 7,38% годовых. Она выросла с 7,36% в первой декаде ноября. Сейчас ставка по вкладам в топ-10 кредитных организаций является максимальной со второй декады декабря 2017 года, когда она также достигала 7,38%. Минимальное же за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня этого года — 6,05%. В десятку кредитных организаций, которые привлекают наибольший объём депозитов населения, входят Сбербанк, Московский кредитный банк, ВТБ, "Райффайзенбанк", "Газпромбанк", "Бинбанк", "Альфа-банк", "ФК Открытие", "Промсвязьбанк", Россельхозбанк.

— Регулятор рекомендовал кредитным организациям привлекать средства населения не дороже максимальной ставки топ-10 банков плюс 2 процентных пункта, — констатировал главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. — Ранее банки могли предлагать ставки по депозитам выше значения этого индикатора на 3,5 процентных пункта.

Впрочем, ставки по рублёвым вкладам сейчас перекрывают инфляцию. По данным Росстата на 17 декабря, она составляет 4,04% в годовом выражении. Таким образом, ставка по депозитам в топ-10 банках на текущий момент выше инфляции на 3,34 процентных пункта.

В преддверии декабря банки традиционно повышают ставки по рублёвым депозитам. Так, в этом году они варьируются от 7,35% годовых до 8%. Например, в "Альфа-банке" и банке "Русский стандарт" максимальная ставка по вкладам в рублях сейчас составляет 8% годовых, в Уральском банке реконструкции и развития и "Абсолют-банке" — 7,7%. В банке "Возрождение" можно разместить депозит под 7,66% годовых, в "ОТП-банке" — под 7,6%, в "Связь-банке" — под 7,5%. Максимальная доходность по вкладам в ВБРР составляет 7,35% годовых.

— Пик по количеству открываемых депозитов приходится на период с 20-х чисел декабря по середину января, — отметил руководитель управления продаж депозитных услуг банка "Восточный" Андрей Счастливый . — Возможно, причиной является выплата предновогодних и годовых премий. Ещё одной причиной, вероятно, может быть желание зафиксировать повышенные ставки по сезонным вкладам. Не секрет, что именно в декабре банки запускают свои самые лучшие предложения по депозитам, с самыми привлекательными по доходности условиями в течение года. Часто люди ждут именно декабря, чтобы переложить с капитализацией свои подходящие к концу срока прошлогодние вклады.

У кредитных организаций появились дополнительные стимулы для увеличения депозитных ставок. 14 декабря Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,75% годовых. По прогнозам Антона Покатовича, ЦБ может прибегнуть к повышению ставки в случае критического усиления проифнляционных рисков. В ответ банки будут корректировать доходность депозитов в сторону повышения, однако этот рост будет носить ограниченный характер, учитывая жёсткие рамки, установленные ЦБ и потенциальное снижение реально располагаемых доходов населения, считает Антон Покатович.

— Динамика ставок по рублёвым вкладам в Новом году будет зависеть от политики Банка России, — согласна замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. — Если ключевая ставка продолжит рост, то и доходность депозитов будет повышаться, и наоборот.

Эту точку зрения поддержал и Андрей Счастливый. Впрочем, по словам эксперта, рост ставок по вкладам не будет резким. В перспективе 6 месяцев 2019 года ставки по рублёвым вкладам поднимутся на 0,5 процентных пункта, считает Андрей Счастливый. Таким образом, ставки по депозитам могут закрепиться на уровне 7,88–8,5% годовых, отметила управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова.

По словам Анны Кокоревой, в начале 2018 года ставки по вкладам снижались, так как ЦБ уменьшал ключевую ставку.

— Далее в середине года доходность депозитов зафиксировалась на уровне 6–7% годовых, и только осенью ставки по вкладам возобновили рост в связи с ужесточением денежно-кредитной политики регулятора, — отметила Анна Кокорева. — С сентября этого года ставки по вкладам выросли примерно на 0,5–1 п.п.

В 2019 году рост ключевой ставки должен поддержать спрос на депозиты, однако летом будет наблюдаться сезонный отток, считает Анна Кокорева.

— Банковский депозит — наиболее доступный и понятный инструмент вложений, который также предоставляет гарантии сохранности денежных средств (в случае отзыва у кредитной организации лицензии клиент получает госстраховку в размере 1,4 млн рублей), — отметил директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Андрей Охорзин.

Депозит сейчас остаётся наименее рискованной инвестицией и наиболее понятной для граждан, поэтому вклад в надёжном банке — это весьма популярный продукт, согласна Анна Кокорева.

— Необходимо иметь некий запас средств, которые можно разместить на рублёвом депозите, — это принесёт пусть и не гигантский, но стабильный и понятный доход, плюс вклад является высоколиквидным и почти безрисковым инструментом, — считает старший вице-президент банка "Ренессанс кредит" Наталья Ищенко. — Что касается размера вложений, то это уже индивидуальный вопрос. Обычно рекомендуется в совокупности иметь не менее 6–12 сумм ежемесячных трат, чтобы в случае наступления форс-мажорных обстоятельств можно было прожить полгода-год без источника дохода.

По словам Натальи Ищенко, остальные свободные средства можно уже вкладывать в более рисковые инвестиционные инструменты (ПИФЫ, акции, облигации, недвижимость и так далее).

— Вместе с тем всегда стоит помнить не только про уровень риска, который несёт инвестиция, но и про ликвидность средств — насколько быстро и с меньшими потерями можно будет перевести их в живые деньги, — указала эксперт.

Впрочем, почти половине россиян нечего сберегать. По данным недавнего опроса "Ромир", 43% граждан средств хватает только на самое необходимое — еду и одежду, а вот купить даже мелкую бытовую технику уже сложно.