Бензин со спиртом. Выгодна ли машина на альтернативном топливе

По данным Минэнерго, за год цены на бензин выросли примерно на 10%, а на дизель — на 16%. Неудивительно, что в декабре всерьёз стали обсуждаться вопросы перехода на альтернативное топливо. К примеру, госкомпании должны будут перевести весь транспорт на газ. Автоэксперты снова подняли вопрос о переходе на смесь бензина со спиртом. Лайф выяснял, какие виды альтернативного топлива будут востребованы в России, в чём их плюсы и минусы и как это ударит по кошельку простых автовладельцев.

В конце декабря вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что со следующего года все госкомпании должны будут начать переводить свой автопарк с бензина на газ. В правительстве подсчитали, что газ стоит в три раза дешевле бензина, в то время как расход на 100 км у них примерно одинаковый. Позже выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который предложил правительству пересмотреть вопрос о компенсациях за топливо. Вместо того чтобы выплачивать аграриям компенсации за рост цен на ГСМ, он предложил субсидировать перевод техники на газомоторное топливо. В свою очередь, автоэксперты стали всерьёз обсуждать вопрос разбавления бензина спиртом. Кстати, такая смесь используется для заправки автомобилей по всему миру и имеет как свои преимущества, так и недостатки.

— Из-за роста цен на бензин сейчас всё чаще обсуждается использование альтернативных видов топлива для автомобилей, — рассказывает директор дилерского центра "КИА столица" ГК "Автоспеццентр" Дмитрий Константинов. — Одним из них является бензин, разбавленный этиловым спиртом. Кстати, первые испытания этого вида топлива прошли в России ещё в 1914 году и уже тогда показали существенную экономию топлива. На одном литре смеси бензина и спирта можно было проехать 7,5 км, а на чистом бензине — 5,8 км.

По словам Дмитрия Константинова, преимущества использования смеси бензина и спирта — это экономия на 5–10% нефтяного аналога. Кроме того, такое топливо более экологично, может использоваться при низких температурах и снижает температуру двигателя в жару. Однако эксперт не советует забывать, что этанол является растворителем, что может негативно отразиться на состоянии деталей автомобиля.

— Именно поэтому этот вид топлива не рекомендован к использованию, — поясняет Дмитрий Константинов. — Также в России пока немного заправок с данным видом топлива, поэтому при междугородних поездках может возникнуть проблема с дозаправкой. Смесь бензина и этанола не единственный аналог топлива на основе нефти, который может прижиться в нашей стране. Биотопливо — этанол из кукурузы (используется в США) или сахарного тростника (используется в Бразилии), электродвигатели с нулевыми выбросами и низкими эксплуатационными расходами, водородное топливо с высочайшими энергетическими свойствами, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный с низкой стоимостью и меньшим расходом — все эти альтернативные виды топлива для автомобилей могут в будущем составить конкуренцию бензину.

Как отмечает основатель сервиса BenzUber Артём Скворцов, использование биоэтанола должно быть предусмотрено производителем автомобилей. Например, некоторые американские производители допускают добавление этанола в бензин, но не более 25%. Большинство автомобилей российского рынка не допускают применения даже смеси бензина и этилового спирта. Если будут разработаны технологии и ТУ на добавление спирта в бензин, только тогда его применение будет возможно, и то при одобрении автопроизводителями.

При этом Артём Скворцов считает, что перевод техники на газ, особенно на природный газ (CNG и LNG), даёт не только экономию на эксплуатации машины, но и сокращает вредные выбросы в атмосферу. По мнению автоэксперта, тренд абсолютно правильный, государство вполне оправданно стимулирует потребление именно этого вида топлива.

— Для того чтобы ездить на газе, бензиновый и дизельный двигатели требуют минимальной модернизации, которая доступна практически для любой модели, — поясняет ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. — Электричество как альтернатива заправки доступно специальным автомобилям. То есть для перевода на электричество машину никак нельзя модернизировать. На самом деле как альтернативу, которая должна была бы получить широкое распространение, стоит рассматривать биодизельное топливо. Оно основано на растительных маслах или животных жирах — даже тех, которые остаются в ресторанах после приготовления пищи. Двигатели автомобилей следует модифицировать так, чтобы можно было сжигать биодизельное топливо в чистом виде.

По словам Марии Сальниковой, биодизельное топливо можно также смешивать с углеводородным дизельным топливом и использовать в неадаптированных двигателях. Среди преимуществ — оно экологически чистое, безопасно, поддаётся биохимическому разложению и снижает содержание веществ, загрязняющих воздух, — таких как твёрдые примеси, монооксид углерода и углеводороды. По мнению Сальниковой, биодизель является единственной альтернативой топливу, которая может использоваться в обычных, не модифицированных дизельных двигателях. Условия хранения не отличаются от таковых для обычного дизельного топлива. Проблема его использования упирается в цену. Заправки на биодизеле не развиваются из-за того, что, если выбирать альтернативу бензину по цене, газ выгоднее. Газ (пропан и бутан) значительно дешевле.

— Основной проблемой использования спиртов — как этанола, так и метанола — в качестве топлива является российский климат, — продолжает руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков. — При низких (тем более отрицательных) температурах легко могут возникнуть сложности с запуском двигателей. При падении температуры ниже 0 градусов доля спирта в топливной смеси должна быть уменьшена. Если говорить о метаноле как добавке к топливу, то он действительно повышает эффективность топливной смеси, но оказывает вредное воздействие на алюминиевые карбюраторы и инжекторные системы подачи топлива. Даже незначительная добавка этилового спирта при очень низких температурах может вызвать проблемы с работой двигателя. Если же доля спирта превысит, например, 15%, потребуется уже специально подготовленный двигатель, установка которого может стать экономически нецелесообразной. Соответственно, остальные проблемы также никуда не исчезнут. В случае использования компонентного топлива потребуется и переоборудование АЗС.

По словам Сергея Лысакова, использование пропан-бутановой смеси действительно способно сэкономить значительные деньги автолюбителю. Впрочем, это потребует установки дополнительной топливной системы и баллона для хранения топлива. Кроме того, расход пропан-бутановой смеси для автомобиля выше, чем у бензина, так что это может оказаться сомнительной модернизацией именно для легкового автомобиля. Правда, всё зависит от дальнейшей динамики цен на бензин и газовые смеси. И если в случае с небольшими грузовыми автомобилями, используемыми в коммерческих целях, это вполне может оказаться рентабельным, то для легкового автомобиля особой выгоды вы можете и не почувствовать. При этом Сергей Лысаков считает, что использование газовой смеси потенциально более перспективно для России. Правда, без государственного стимулирования ценовой политики использование его всё равно будет ограниченным.

— Россия медленно реагирует на тенденцию к диверсификации энергетического баланса на транспорте, поскольку нефтепродукты по-прежнему используются для удовлетворения 99% спроса, — отмечает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Тем не менее сейчас есть целый ряд факторов, которые будут способствовать развитию альтернативного топлива. Это государственная поддержка альтернативных видов топлива, воздействие быстрой автомобилизации последних десятилетий на окружающую среду, которая особенно серьёзна в некоторых крупных российских городах, рост внутренних цен на топливо и нехватка нефтепродуктов в сочетании с сокращением экспортных поступлений. За последние десять лет упор на сокращение выбросов топлива был повесткой дня для многих правительств. Стремясь уменьшить свой общий углеродный след, многие люди начали искать способ контролировать воздействие на окружающую среду. Именно из-за такой ситуации во многих странах возросло использование этанолового топлива.

Тем не менее, по словам Гайдара Гасанова, у тех, кто хочет перейти на другой вид топлива, много вопросов об этаноле. Многие из них обеспокоены тем, что это топливо на самом деле может также нанести вред окружающей среде. При сжигании в двигателях внутреннего сгорания этанол производит значительно больше формальдегида и других соединений, которые могут повышать уровень озона в почве.

— Но стоит отметить очень важную вещь: в мире истощающихся запасов ископаемого топлива этанол является важной возобновляемой альтернативой, которая обладает достоинствами, перевешивающими его недостатки, — поясняет Гайдар Гасанов. — И именно в этом направлении стоит обеспечить должное развитие в стране.