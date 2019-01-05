Горячий алкоголь. Как согреться без вреда для здоровья

В праздники многие берут на улицу согревающие напитки. Причём согреваться предпочитают не только чаем и кофе, но и спиртным. Лайф разбирался, действительно ли алкоголь может помочь согреться и что не стоит пить на морозе? Если всё же доводится распивать спиртное на улице, то как избежать неприятных последствий? Не только для здоровья, но и для кошелька. В праздники многие забывают, что за распитие спиртного в неположенных местах грозит серьёзный штраф.

За последние пять лет наметилась чёткая тенденция: в праздники россияне стали пить меньше крепких напитков. Вина же, в том числе игристые, и шампанское, наоборот, набирают популярность. Это связано в первую очередь с изменением культуры потребления. Россия перестаёт быть "водочной" страной, а на праздничном столе крепкий алкоголь всё чаще заменяют слабым.

— Во время новогодних праздников продажи алкогольной продукции увеличиваются в полтора-два раза, — рассказывает генеральный директор Группы компаний TDI Наталья Орлова. — За последние пять лет ситуация принципиально не меняется. В праздники потребление водки, коньяка, виски, ликёров крепостью больше 35 градусов сокращается в диапазоне 12–15%, а винодельческой продукции, в том числе игристых вин и шампанского, увеличивается на 15–20%.

По словам Натальи Орловой, новый тренд — самостоятельное приготовление глинтвейнов из различных сортов вина и комбинаций пряностей. Среди традиционных рецептов завоёвывают популярность новые на основе белого вина с добавлением рома и имбиря. Спрос на глинтвейн и вино в период январских праздников примерно вдвое возрастает в кафе и ресторанах. Это подтверждают представители сети кофеен "Шоколадница". Кстати, по остальным напиткам распределение там существенно не меняется и соответствует сезонному.

Впрочем, спрос на глинтвейн во многом растёт за счёт того, что его принято пить на морозе. Одни люди предпочитают забежать в кафе, выпить горячий алкоголь, а затем продолжить прогулку. Другие же и вовсе отправляются на улицу со своим термосом. Глинтвейн продаётся также в большинстве парков, на катках, в кафе при горнолыжных курортах. Но не все ограничиваются глинтвейном, кто-то предпочитает напитки покрепче. При этом мотивация у всех одна — алкоголь помогает согреться.

На самом деле всё не так просто.

— Это распространённый миф, — рассказывает врач-физиотерапевт Ольга Соколова. — Алкоголь на морозе вообще лучше не пить. Он даёт обманчивое ощущение тепла. Сначала да, организм как бы согревается, но при этом начинает расходовать больше энергии. Как результат — легко заработать переохлаждение. Так что крепкие напитки на морозе лучше не пить вообще. Особенно людям со слабой сердечно-сосудистой системой. С глинтвейном всё сложнее. Такие пряности, как корица и имбирь, активизируют кровоток и дают по-настоящему согревающий эффект. Но это связано с добавками к вину, а не с самим вином. Так что глинтвейн нужно ещё определённым образом приготовить. Но даже этот напиток я бы не рекомендовала как согревающий. Если уж очень хочется, то лучше выпить его в тепле и в разумных пределах. В мороз в погоне за теплом легче переборщить с алкоголем.

По словам Ольги Соколовой, алкоголь вызывает расширение мелких периферических сосудов, а следовательно, организм начинает активно отдавать тепло во внешнюю среду. При этом стандартная реакция на холод — это, наоборот, сужение сосудов. Это позволяет задержать тепло в организме и сохранить нормальную температуру для внутренних органов. Субъективное ощущение тепла после приёма спиртного на холоде связано с тем, что вокруг тела появляется определённый тепловой фон, потому что тепло выходит из организма. Это ложное ощущение обманывает головной мозг, который не посылает импульсов к самосохранению организма, то есть к сужению сосудов. В результате на какое-то время человек чувствует себя согревшимся, но потом рискует получить переохлаждение.

Кстати, прогулка со спиртным может обернуться неприятными последствиями не только для здоровья. Есть риск остаться и без денег. Известно, что алкоголь нельзя пить в общественных местах, но большинство наших сограждан об этом не задумываются. В результате можно нарваться на серьёзный штраф. Согласно статье 20.20 КоАП он составляет от 500 до 1500 рублей.

— Единого определения термина "общественное место" нет, но путём анализа нормативных актов можно выяснить, что к нему относятся дворы, подъезды, пруды, парки, улицы, скверы, стадионы, транспортные средства общего пользования, пляжи, места для занятий спортом, отдыха и так далее, — объясняет управляющий партнёр коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнёры" Владимир Старинский. — Как правило, поля и леса к общественным местам не относятся. Что касается продажи глинтвейна в парках, то здесь всё не так однозначно. С одной стороны, распитие алкогольных напитков в общественных местах запрещено. С другой стороны, предполагается, что человек пьёт напиток в объекте продажи, а не гуляет с ним. Конечно, на практике люди покупают глинтвейн и пьют в парках, но вероятность того, что у правоохранительных органов возникнут в этом случае претензии, минимальна. Здесь вообще стоит учитывать, что практика и закон в этом плане довольно сильно различаются, поэтому, если человек не находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, никто не обратит внимание на стаканчик у него в руках.