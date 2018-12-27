Праздник на ходу. Пассажиры каких рейсов проведут новогоднюю ночь в транспорте

Как правило, в Новый год люди спешат улететь домой или за границу. Но иногда навалившиеся дела позволяют добраться до пункта назначения лишь после боя курантов. Кстати, билеты в этом случае могут быть намного дешевле. Специалисты сервиса путешествий "Туту.ру" узнали для Лайфа, куда в новогоднюю ночь поедут те, кто встретит праздник в пути.

Жители регионов, которые приехали в мегаполис на заработки, как правило, отправляются под Новый год домой, чтобы встретить праздник в кругу семьи. А кто-то предпочитает праздновать его за границей. Только далеко не всем удаётся отпроситься с работы и уехать за пару дней до торжества. Приходится брать последние билеты и отправляться в путь за несколько часов до боя курантов. Многие же предпочитают встретить Новый год в дороге совершенно осознанно. Таким образом можно хорошо сэкономить. Специалисты сервиса путешествий "Туту.ру" узнали, куда и на чём отправятся пассажиры, которые встретят праздник в пути.

Так, согласно исследованию, 22% пассажиров, выезжающих 31 декабря, встретят Новый год в поезде. А тех, кто уедет 30 декабря и застанет Новый год в пути, всего 1%.

— Большинство пассажиров, которые отправляются в путешествие на поезде перед Новым годом, выбирают поездку длительностью не более суток и стараются прибыть на место назначения до боя курантов, — рассказали Лайфу в сервисе путешествий "Туту.ру".

Самыми популярными маршрутами, на которых больше всего пассажиров встретят Новый год в поезде, оказались Москва — Сочи, Москва — Петербург и Москва — Мурманск. В то время как из Северной столицы самыми популярными конечными точками оказались Москва, Апатиты и Мурманск. Несмотря на то что добраться до любой точки быстрее на самолёте, его выбрали всего 1,6% от всех пассажиров, вылетающих 31 декабря.

— Обычно пассажирам, которые отмечают праздник в полёте, стюардессы разносят шампанское, шоколадки, а поздравляет их не президент, а командир воздушного судна, — пояснили в "Туту.ру".

В ходе исследования выяснилось, что 19,6% встретят Новый год в полёте между Москвой и Санкт-Петербургом. В то время как 17,6% пассажиров "услышат куранты" во время перелёта из Сочи в Уфу, а 11,8% будут в это время лететь из Санкт-Петербурга в Москву.

В свою очередь те, кто полетит за границу, встретят праздник по пути из Москвы в Бангкок (7,8%) и на Пхукет(5,9%). В столицу Индии Дели полетят на Новый год лишь 2% пассажиров. Столько же отправится в Грузию, Турцию и Иран. А вот встретить зимний праздник по дороге на Мальдивы предпочли 3,9% пассажиров.