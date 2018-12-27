Пар в цене. Вейпы и кальяны подорожают и попадут под новые запреты

В декабре сразу в нескольких регионах местные власти запретили продавать вейпы и кальяны подросткам. При этом весьма вероятно, что с Нового года от парения могут отказаться и многие взрослые. Просто потому, что новомодная привычка становится дорогой. Какие запреты ждут парильщиков в следующем году и насколько могут вырасти цены на кальяны и вейпы?

По прогнозам Центробанка, в следующем году сигареты могут подорожать на 4,6%. По экспертным оценкам, — ещё больше, на 10–20%. Это связано с тем, что с 1 марта в России вводится обязательная маркировка сигарет. Сыграет свою роль и повышение акциза на табак, рост НДС, повышение цен на бензин и в целом ускорение инфляции. Не секрет, что обычно следом за повышением цен на один продукт увеличивается стоимость и всех товаров близких категорий. Рынок курительных принадлежностей не исключение. Вслед за ценами на табак должны вырасти и цены на вейпы и кальяны.

— Стоимость вейпов и кальянов, их компонентов, смесей находится, насколько можно судить, вне базы расчёта индекса потребительских цен и его составляющих, — рассказывает директор аналитического департамента консалтинговой компании ГХК "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. — Сейчас есть тревожные признаки для курса рубля, и не стоит особо рассчитывать на избыток такой продукции на мировом рынке после частичного запрета во многих странах. В такой ситуации экономически рациональным поведением продавцов будет резко повысить цены. Кальяны и вейпы могут подорожать на 15–20% уже на ожиданиях подорожания сигарет.

Сами кальянщики и продавцы вейпов ситуацию комментируют неохотно. Они сходятся в одном: желаемой прибыли бизнес не принёс. Ещё в прошлом году спрос на вейпы резко упал, а вместе с ним вдвое обрушилась и выручка.

— Парить не перестанут, — пояснили Лайфу в одном крупном вейп-шопе. — Просто контингент покупателей меняется. Приходят люди в основном небедные, хотя раньше был просто бум новых клиентов. Сейчас многие наши магазины закрылись, разорились просто. Но те, кто остался, собираются делать ставку на более состоятельную публику, поэтому цены неминуемо будут расти. Мы сейчас пересматриваем ценовую политику, поэтому кое-какие товары могут подорожать даже на 50%.

В то же время со следующего года купить вейп и кальян станет сложнее. Уже несколько лет идут разговоры о том, чтобы приравнять их к обычным сигаретам со всеми последующими ограничениями. Тем не менее соответствующий федеральный закон так и не был принят. В результате формально вейп и кальян могут купить дети младше 18 лет, подымить вполне можно в транспорте и других общественных местах. Не дождавшись федерального закона, во многих регионах проблему начали решать на местах. К примеру, на днях законопроект, запрещающий продажу вейпов подросткам, был принят в первом чтении Псковским областным собранием. Накануне аналогичное решение приняли парламентарии Челябинской области. Но фактически ограничить продажу вейпов там смогут уже в следующем году. Кстати, в 16 регионах такой запрет уже действует. В том числе в Московской, Новгородской и Волгоградской областях.

С кальяном складывается примерно аналогичная ситуация. 25 декабря в Самарской губернской думе одобрили законопроект, в котором подросткам запрещается посещать кальянные. Как, впрочем, и те места, где употребляют вейпы.

— Одними запретами проблему не решишь, поэтому я считаю, что цены на вейпы и кальяны поднимать нужно, — говорит нарколог Александр Гринев. — Они в принципе не должны быть дешёвыми. Нравится взрослым портить здоровье, пусть платят. А высокая цена сделает недоступными кальяны и вейпы для детей и подростков. Сейчас основная задача — оградить от вредных привычек молодёжь. Поэтому я считаю, что, чем дороже будут всевозможные альтернативы курению, тем лучше для общества.