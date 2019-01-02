Сказочные деньги. Сколько получает Дед Мороз, и почему Снегурочке платят больше

Актёры, примеряющие на себя роли Деда Мороза и Снегурочки, могут неплохо заработать на праздниках. Причём гонорары Снегурочки оказались выше. Лайф разбирался, сколько стоит нанять главных новогодних героев и сколько они зарабатывают за праздники.

Невозможно представить себе Новый год без Деда Мороза и Снегурочки. С конца декабря их можно встретить на улицах городов и на представлениях. Однако тем, кто нанимает главных новогодних героев, придётся раскошелиться. А чем ближе праздник, тем быстрее растёт цена.

Так, получасовое приглашение Деда Мороза на дом без Снегурочки 31 декабря с 12:00 до 16:00 обойдётся в среднем в 3,5 тыс. руб. Вместе со Снегурочкой часовое представление будет стоить уже 8 тыс. руб., а ближе к бою курантов — 15 тыс. руб.

Как рассказал Лайфу руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru Сергей Денисенко, за один заказ в среднем герои получают 2500– 3000 руб., однако цена может вырастать и до 6000 руб. Это расценки на предновогодние дни и дни новогодних каникул, кроме самой праздничной ночи.

— Спрос на аниматоров, которые играют роли Деда Мороза и Снегурочки, в предновогодние и новогодние дни вырастает вплоть до окончания праздничных каникул. Часто таких артистов ищут event-агентства, которые проводят детские праздники и "взрослые" корпоративы. Для обоих форматов Деды Морозы и Снегурочки актуальны. Часто работодатели рассматривают новогодних героев только в паре, — объяснил Лайфу Сергей Денисенко, руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

При этом за месяц внучка Деда Мороза зарабатывает больше. Согласно исследованию российской интернет-компании по поиску работы Head Hunter, в 2018 году предлагаемая заработная плата для Снегурочек в месяц — 41 000 руб., а у Деда Мороза — 34 000 руб. В Москве, согласно исследованию, Снегурочка может получить гонорар 52 000 руб., а Дед Мороз — 43 000 руб.

В Санкт-Петербурге зарплата Снегурочки также выше, чем у Деда Мороза, в среднем 45 000 и 40 000 руб. соответственно. А в Нижнем Новгороде, например, новогодним героям предлагают только оплату за выступление. В зависимости от длительности мероприятия она составляет около 1500–2500 руб.

"В основном компании ищут готовую пару кандидатов на роль Деда Мороза и Снегурочки. От соискателей требуется опыт публичных выступлений, пунктуальность и готовность работать в новогоднюю ночь. В некоторых вакансиях обязательным условием является наличие собственных костюмов и сценариев. Актёры будут посещать репетиции, проводить праздничную программу с вручением подарков на дому и участвовать в детских праздниках", — говорится в исследовании Head Hunter.

А вот эксперты интернет-сервиса для размещения объявлений "Авито" провели своё исследование и выяснили, что нанять Деда Мороза гораздо дешевле, чем им стать. Дешевле всего вызвать его на дом оказалось в Тольятти и Ижевске. Там за его выступление можно отдать 913 руб. и 979 руб. В то время как пригласить его домой в Москве обойдётся в 2300 руб.

Стоимость поздравления от Деда Мороза подешевела на 8% в Волгограде и Красноярске, на 3% — в Казани. Особенно сильно такая услуга подорожала в Барнауле — на 22%. В целом по России стоимость приглашения Деда Мороза на дом увеличилась на 2%.

Стоит отметить, что самостоятельно нарядиться в Деда Мороза оказалось в 2,5 раза дороже, чем нанять профессионала, — 3497 руб. против 1394 руб. Дешевле всего можно купить костюм Деда Мороза в Красноярске и Саратове — по 2200 руб., а костюм Снегурочки — в Ульяновске (1500 руб.). Самостоятельно стать Дедом Морозом дороже всего в Барнауле (7000 руб.), а стать Снегурочкой — в Нижнем Новгороде (4600 руб.).

Самыми высокооплачиваемыми являются новогодние герои категории VIP. Сюда относятся артисты с профессиональным театральным образованием и большим опытом проведения соответствующих мероприятий. Кроме того, на выступление они приходят в эксклюзивных костюмах, выполненных на заказ в театральной мастерской и из самых лучших тканей. Заказчик также может самостоятельно выбрать понравившихся актёров, костюмы и обсудить детали сценария.

Пригласить домой Деда Мороза и Снегурочку категории VIP ближе к бою курантов обойдётся заказчику в среднем в 30 500 руб. за 45 минут выступления. А провести полноценную новогоднюю программу в офисе, ресторане или на корпоративе они смогут за гонорар от 100 000 руб.

— Для VIP-проектов кандидаты должны быть не только профессиональными артистами, но и иметь опыт работы с соответствующей публикой. Для некоторых празднеств аниматоры требуются и в саму новогоднюю ночь. В этот период их услуги вырастают в разы. Также на праздники новогодних героев ищут в ретейле и ресторанной сфере. Это могут быть как промоутеры, которые рекламируют заведение или магазин, так и полноценные аниматоры, устраивающие интерактивы с клиентами. Здесь оплата тоже сдельная, но сумма может выплачиваться сразу за отработанный месяц, — рассказал Лайфу Сергей Денисенко.