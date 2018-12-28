Бахус в печали. Вино подорожает в следующем году

В четверг активно обсуждался вопрос введения минимальных розничных цен на вино. Даже назывались возможные цифры — порядка 170–180 рублей за бутылку. В Минфине успокоили покупателей, заявив, что никаких планов о введении минимальных цен у ведомства нет. Впрочем, аналитики винного рынка считают, что и без этого в следующем году будет немало причин для повышения цен. Лайф выяснял, насколько может подорожать вино.

Сейчас минимальные цены уже установлены на целый ряд алкогольных напитков. На водку — 205 рублей, на коньяк — 371 рубль, на бренди — 293 рубля за пол-литровую бутылку, а на шампанское — 164 рубля за 0,75 литра. В таком контексте решение о введении минимальных цен на вино не стало бы неожиданностью. Тем более что производители алкоголя не раз выступали с подобной инициативой. По их мнению, таким образом можно было бы решить больную для России проблему с поддельным алкоголем. Впрочем, в Минфине опровергли информацию о том, что ведомство собирается со следующего года установить минимальные цены на вино.

— Никаких решений о введении МРЦ на вино, равно как и на другую алкогольную продукцию, цены на которую не подлежат государственному регулированию, не принято, несмотря на то что этот вопрос периодически поднимается бизнес-сообществом, — пояснили Лайфу в Минфине. — Минфин как регулятор рассматривает все эти предложения, но сейчас планов установить минимальные цены на вино у министерства нет. Более того, мы склоняемся к мнению, что механизм минимальных цен в большей степени необходим для достижения целей общественного здоровья, чтобы снизить доступность алкогольной продукции для потребителей, чем для ограничения присутствия на рынке низкокачественной продукции. Сомневаются в Минфине и в том, что установление минимальных цен будет способствовать вытеснению винных напитков и снижению их конкурентоспособности по сравнению с натуральными винами.

Более того, есть риск, что установление минимальных цен даст совершенно обратный эффект. Производство нелегального алкоголя может стать ещё более выгодным делом. Как пояснили Лайфу в министерстве, введение МРЦ может повысить рентабельность недобросовестных производителей.

— Собственно говоря, мы это видели в секторе крепкого алкоголя. До реализации мер по наведению порядка на алкогольном рынке продукция, продаваемая по минимальным ценам, скорее всего, была произведена с нарушениями, без уплаты или с неполной уплатой акциза, — пояснили в Минфине.

Впрочем, вино со следующего года всё равно подорожает. Для этого совершенно не обязательно вводить какое-то дополнительное регулирование. С нового года появится немало других факторов для повышения цен.

— Даже если минимальные цены не будут вводиться, рост цен на вино в любом случае будет, — считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. — В новом году повысится НДС, который сидит везде, где только можно, начиная от винных бутылок и заканчивая непосредственно самим вином. Плюс увеличатся коммунальные тарифы — их уплачивают не только простые граждане, но и все магазины без исключения, подорожает бензин, повлияв на стоимость услуг по перевозке грузов. Девальвация рубля тоже окажет воздействие на цены: многие вина завозятся из-за границы. В итоге вино может подорожать в среднем на 5–20%.

Как отмечает директор аналитического департамента консалтинговой компании ГХК "Golden Hills — Капиталъ АМ" Михаил Крылов, главным фактором, который будет влиять на цены на винном рынке, станет курс валют. По его оценкам, из-за ослабления рубля в следующем году вино может подорожать в среднем на 15–17%.