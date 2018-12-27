Кого ещё сократят в 2019 году. Будут востребованы медики и инженеры

Утром Минтруд заявил о 230 тысячах человек, которых могут сократить в 2019 году, а через несколько часов опроверг эту информацию. Эксперты рынка труда рассказали Лайфу, что в прогнозе не учтена высокая безработица в сельском хозяйстве и торговле. Но есть запрос на медиков, специалистов IT, рабочих, десятки тысяч инженеров.

Прогноз Министерства труда о возможных сокращениях 230 тысяч сотрудников разных сфер в будущем году был опубликован в СМИ сегодня утром, 27 декабря. Он был основан на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 млн человек. Согласно документу, сокращения угрожают сотрудникам банковской, транспортной сфер. Высокий риск отмечался и для представителей профессий, связанных с производством электрооборудования, вычислительной и измерительной техники, а также добычей энергетических ископаемых. Спустя несколько часов ведомство опровергло собственные слова.

В Минтруде заявили: "Утверждения СМИ о том, что прогнозируются "массовые увольнения", не соответствуют действительности". В ведомстве пояснили, что ситуация на рынке труда сейчас стабильная и резкого роста безработицы не ожидается.

Эксперты рынка труда подтвердили Лайфу, что сокращения в различных отраслях происходят ежегодно, есть даже "традиционные" сферы роста безработицы.

Сельское хозяйство, торговля и услуги

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отмечает, что опубликованный в СМИ прогноз и правда не совсем точен. Общий фон сокращений числа рабочих мест — в пределах 100 тысяч за год.

— И увеличиваться эта цифра вряд ли будет. Потому что работодатели, находясь в ожидании улучшения экономической ситуации, не спешат сокращать рабочие места, а снижают уровень заработной платы своим сотрудникам, — объясняет эксперт.

За 2017 и 2018 годы сокращения сотрудников были, по его словам, в сельскохозяйственной отрасли. Это связано с переменами в области самого производства: создаются новые крупные агрокомплексы, а малые и средние предприятия не выдерживают конкуренции. По мнению Александра Сафонова, тенденция сокращений в сельском хозяйстве продолжится и в 2019 году. Помимо этого, пострадают другие сферы.

— Сокращения коснутся и малых предприятий, и индивидуальных предпринимателей, которые связаны со сферой торговли. Увеличится НДС, увеличатся акцизы на топливо. Из-за этого вырастает стоимость конечного продукта и упадёт потребительский спрос, — говорит Сафонов.

По мнению Александра Сафонова, негативная тенденция коснётся также сферы услуг. При этом крупные города — Москва, Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край это выдержат. Но, по словам эксперта, количество претендентов на рабочие места увеличится, в том числе из-за повышения пенсионного возраста. А в тех субъектах, где есть дефицит бюджета, низкие заработные платы и высокая зависимость от субсидий федерального бюджета, сокращение числа занятых в сфере услуг будет только расти.

— У салонов красоты, строительных фирм, ремонтных мастерских, автосервисов повышаются риски сокращений, потому что их клиенты откладывают свои второстепенные потребности в долгий ящик, чтобы сэкономить, — добавляет Сафонов.

Банки

По словам доктора экономических наук, профессора РАНХиГС Александра Щербакова, в банковской сфере сложились две тенденции. Первая связана с тем, что некоторые банки не очень убедительны для российской экономики, поэтому у них отзывают лицензии, их закрывают.

Вторая тенденция — автоматизация банковских услуг, набирающая обороты с каждым годом, в связи с чем некоторые сотрудники становятся не нужны.

Транспорт

Причину сокращений сотрудников транспортной сферы эксперт рынка труда Андрей Алясов видит в повышении требований к работникам. Руководители компаний, по его словам, сейчас занимаются повышением эффективности: внедряют технологии обработки больших данных, искусственный интеллект, машинное обучение и так далее. Поэтому уменьшается потребность в большом штате сотрудников, их сокращают.

— Что касается сферы производства электрооборудования, то в ней давно не было никакого подъёма. Но и новые спады в этой отрасли вряд ли будут. Проблемы здесь связаны с импортной зависимостью нашей страны — мы завозим из других стран необходимые механизмы и необходимые машины, курс на импортозамещение пока ещё серьёзно не повлиял на отрасль, — добавляет Андрей Щербаков.

Кто нужен на рынке труда

Самые востребованные профессии на сегодняшний день в России связаны с информационными технологиями и обслуживанием инженерных систем. Структурная перестройка занятости происходит практически во всех сферах, которые связаны с производством: людей заменяют механизмы, но механизмы и их комплексы должен обслуживать человек. Александр Сафонов говорит, что спрос на таких специалистов — несколько десятков тысяч человек.

— Очень высок спрос на работников здравоохранения. В большей степени на средний медицинский персонал — порядка 147 тысяч рабочих мест за год в среднем по стране, — добавляет эксперт.

HR-эксперт Александр Сивогривов отмечает, что нужны люди в тех сферах, куда правительство вкладывает деньги. Дефицит кадров сейчас не в менеджменте, а в производстве. Это связано с низким статусом трудовых специальностей.

— СМИ, власти и бизнес должны показывать, что работа руками не менее престижна, чем сидеть в офисе или мелькать на сцене. Специалисты, которые что-то производят и создают, нужны на рынке труда. К сожалению, люди не хотят получать рабочие специальности, потому что это непрестижно и низкооплачиваемо, — говорит Сивогривов.

Так что офисным работникам, сотрудникам банков и ряда других сфер стоит, возможно, немного исправить квалификацию. Или переучиться полностью. А сокращения в 2019-м, к сожалению, судя по прогнозам экспертов, продолжатся.