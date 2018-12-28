Кошки дешевле собак. Как изменились цены на домашних питомцев

Россияне больше любят собак, хотя кошки стоят дешевле. Более того, кошки за прошлый год серьёзно подешевели. Какие породы домашних питомцев были в тренде в 2018 году и почему.

По итогам 2018 года в России больше собачников, чем кошатников. К такому выводу пришли аналитики сервиса бесплатных объявлений "Авито". Они подсчитали, что через сайт было продано 176 403 собаки и 164 317 кошек, то есть первых оказалось на 7% больше.

Собачников больше всего в 12 крупных городах, тогда как кошатников — в девяти. Особенно сильно любят собак в Иркутске — там их купили на 70% больше, чем кошек. В Ульяновске, наоборот, кошки значительно опередили собак по продажам — на 26%. А вот жители Красноярска и Барнаула так и не определились, кого они любят больше.

В 2018 году собак в России покупали в среднем за 11 619 рублей — цена осталась на прошлогоднем уровне. При этом кошки подешевели на 6,8% — до 4091 рубля за животное. Неудивительно, что домашних животных дороже всего готовы были покупать в Москве: собаку в среднем за 19 808 рублей, а кота — за 8333 рубля. Дешевле всего собаки в Барнауле — 7906 рублей (в этом же городе зафиксировано и максимальное снижение цены этого животного — на 13,5%), а кошки в Ульяновске — в среднем 2182 рубля (там они подешевели значительнее всего — на 27,8%). Тюмень отметилась наиболее значительным подорожанием как собак (+18,6%), так и кошек (+59,8%).

— Чаще всего покупали йоркширского терьера по средней стоимости 12 401 рубль, — пояснили Лайфу в "Авито". — В топ-5 вошли маленькие собаки — чихуа-хуа, шпиц, тойтерьер, а также сибирский хаски, который вытеснил из состава лидеров немецкую овчарку. Самой популярной кошачьей породой стала шотландская (2899 рублей). Компанию ей составили британская, мейн-кун, канадский сфинкс и бенгальская кошка. Состав первой пятёрки спустя год не изменился.