Товары, ЖКХ и бензин. Что опустошит ваш кошелёк в новом году

В 2019 году стоит ждать серьёзного повышения цен. Лайф составил список товаров, которые подорожают больше всего.

В новом году налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18% до 20%. В связи с этим цены на многие товары и услуги повысятся уже в первые месяцы 2019 года. Изменения коснутся продуктов питания, бензина, табака и ряда других оказываемых услуг.

Табак

Пожалуй, новость о повышении цен на табак стала одной из волнующих среди курильщиков. Так, по прогнозам Центробанка, в 2019 году сигареты могут подорожать на 4,6%. Эксперты же считают, что цена вырастет на 10%. Также с 1 марта в России вводится обязательная маркировка сигарет.

Не стоит радоваться тем, кто перешёл с сигарет на вейпы и кальяны. Изменения в цене затронут и их. По разным оценкам, в новом году парители могут подорожать на 15–20%.

Алкоголь

С начала июля 2019 года отечественные вина лишат льготной ставки акциза. Это означает, что теперь российские производители будут платить столько же, сколько импортные. Приравняют к вину и винные напитки, если они произведены без добавления этилового спирта. Новые ставки будут в два раза выше существующих — 36 рублей за 1 литр в 2019 году, в то время как сейчас цена ставки составляет 18 рублей за литр.

Что касается крепкого алкоголя, то Минфин предложил поднять минимальную цену на водку и другие крепкие напитки. Минимальную розничную цену на водку крепостью от 37 до 40 градусов в проекте ведомства предлагают увеличить в 2019 году до 215 рублей за пол-литра. Минимальную розничную цену на коньяк предлагают повысить с 371 рублей до 388 рублей за 0,5 л, а минимальную цену на бренди — с 293 до 307 руб. за 0,5 л.

Топливо

Уже с января нового года цена акциза на бензин вырастет с 8000 рублей до 12 000 рублей за тонну. По оценкам Центробанка, бензин подорожает на 4,6%. Впрочем, министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что резкого скачка цен на топливо не произойдёт.

— Никакие скачки не планируются. Несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января следующего года у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться в нефтеперерабатывающие компании. В результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки. Поэтому никакого планового роста цен на бензин и дизельное топливо начиная со следующего года не планируется, — сообщил министр.

Лекарства

Ожидать изменений в цене стоит и на лекарственные препараты зарубежного и отечественного производства. В новом году стоимость медикаментов вырастет на 10%. Импортные препараты подорожают из-за курса рубля. В свою очередь, цены на лекарства отечественных производителей могут вырасти из-за того, что при их производстве используются иностранные компоненты, а также скажутся повышение ставки НДС, рост цены на транспортные услуги и электроэнергию.

ОСАГО

Расширение тарифного коридора на 20% вниз и на столько же вверх, а также изменение коэффициентов по возрасту и стажу может привести к росту сборов страховщиков по ОСАГО на 5% в 2019 году. Помимо коридора тарифов изменения коснутся коэффициента бонус-малус (КБМ). Страховую историю предлагают закрепить за каждым водителем (сейчас человек может иметь один КБМ как водитель и ещё один — как владелец ТС), это исключит случаи обнуления страховой истории, если водитель решит взять перерыв в вождении. Юридическому лицу будет присваиваться единый КБМ для всех автомобилей в парке.

Поменяется и сам подсчёт КМБ. Возраст и стаж водителя будет представлен в 50 ступенях вместо нынешних четырёх, для опытных водителей среднего и старшего возраста значения будут снижены, а для молодых и неопытных — повышены.

Российский союз автостраховщиков подсчитал, что для среднего водителя полис ОСАГО в стране сейчас стоит около 5,8 тысячи рублей, цена возрастёт на две тысячи. Молодой же и неопытный водитель, проживающий в убыточном для страховой компании регионе и имеющий очень мощное авто, заплатит не 25 тысяч в год, а уже 31 тысячу рублей.

Сотовая связь

В 2019 году ожидается повышение цен на связь примерно на 10%. Ориентировочный рост в январе составит на 2−5%. Эксперты связывают изменения тарифов сотовой связи с повышением НДС, законом Яровой, инфляцией, достижением ценового дна и валютными рисками.

Средний ежемесячный платеж россиянина за общение по мобильному составляет сейчас 314 рублей, год назад эта цифра была на уровне 296 рублей. Ожидается, что в 2019 году жители России будут платить за сотовую связь в месяц около 350 рублей.

ЖКХ

Повышение оплаты за коммунальные услуги в российском правительстве разбили аж на два этапа. На первом этапе, то есть с января, тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 1,7%. Второй раз запланирован на июль 2019 года (на 2,4%).

Уже с января нового года москвичи будут платить за холодную воду 38,7 рублей за кубометр, за водоотведение — 27,47 рубля за кубометр, за горячую воду — не более 191,72 рубля за кубометр, а за отопление — 2318,59 рубля за Гкал. С 1 июля 2019 года стоимость холодной воды достигнет 40,48 рубля за кубометр, водоотведения — 29,57 рубля, горячая вода подорожает до 198,19 рубля, а отопление — до 2389,72 рубля за Гкал.

Помимо всего прочего с января в Москве подорожает электроэнергия. Одноставочный тариф для домов с газовыми плитами вырастет на 9 копеек — до 5,47 рублей за киловатт-час, а владельцы электроплит будут платить на 7 копеек больше — по 4,37 рубля за киловатт-час, с июля плата вырастет на 28 копеек — до 4,65 рубля за киловатт-час. Дифференцированные тарифы по зонам суток (дневная, полупиковая, ночная) в среднем увеличатся от 0,5% для газовых плит и до 6,7% — для электрических.

Продукты питания

Стоимость основных товаров из потребительской корзины увеличится на 4–11%. Для социально значимых товаров ставка НДС остаётся неизменной. В этот список попали мясо, овощи, крупы, продукты для детского и диабетического питания. Поводов для радости нет.

Повышение цен на топливо ведёт за собой рост транспортных и складских расходов. Так, в группе риска продуктов, которые подорожают, оказались хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. В их себестоимости велика доля расходов на транспортировку и хранение. А вот сыр может подорожать из-за удорожания сырья примерно от 4−5 до 10%.

Одежда, обувь, техника

Подорожать на 4–7% могут одежда, обувь и техника. Некоторые эксперты предполагают, что цены в дорогих магазинах на одежду и обувь могут вырасти на 15%, в бюджетных — на 5−10%.