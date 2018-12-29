Провал года. Принесёт ли биткоин прибыль в 2019 году

Биткоин оказался самым неудачным инвестиционным инструментом 2018 года. Инвесторы потеряли на криптовалютах 71,15%. Такие подсчёты сделали аналитики компании "Финэкспертиза". Лайф разбирался, сможет ли биткоин восстановить позиции в следующем году?

За год биткоин проделал фантастический путь. В прошлом году он стал, пожалуй, самой высокодоходной инвестицией. Инвесторы могли за несколько дней увеличить свой капитал в разы. Впрочем, криптолихорадка прошла так же быстро, как и началась. Сейчас инвесторы разделились на два лагеря. Одни считают, что биткоин ждёт новый взлёт и его курс ещё успеет поразить воображение финансистов. Другие уверены: эпоха криптоинвестиций закончилась, а цифровые монеты продолжат дешеветь.

— Конец года был отмечен падением классических финансовых рынков, — рассказал вице-президент по продвижению технологий безопасности Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. — Растёт так называемый индекс страха — VIX. В 2018 году он увеличился на 23%. К тому же упали цены на нефть. Марка BRENT потеряла более 42%. Обвал на традиционных рынках вынуждает инвесторов фиксировать прибыль и искать новые возможности для инвестиций, значительно подешевевший за 2018 год крипторынок представляется актуальной площадкой для этого.

Ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова считает, что нового взлёта от биткоина ждать пока не стоит. Спроса на криптовалюты нет. Причём ни на биткоин, ни на альткоины. По мнению аналитика, сейчас рынок находится в состоянии неопределённости. Криптовалюты продолжают использоваться как инструмент для диверсификации рисков. В первую очередь из-за нестабильного положения доллара и сложных отношений на политической арене между ведущими странами. Но, как следует из динамики капитализации рынка криптовалют, это временные всплески без фактического долгоиграющего интереса и крупных сумм в рынке. На данном этапе Мария Сальникова не советует покупать биткоины. По её мнению, в 2019 году стоит ждать обновления минимальных значений курса криптовалют и стагнацию рынка.

Но есть и другие мнения. Многие аналитики считают, что именно следующий год должен стать годом, определяющим дальнейшую судьбу цифровых валют. Криптоаналитик компании "ФинИст" Александр Агеев уверен, что в ближайшие пять лет криптовалюты переживут ещё не один подъём. По его оценкам, 2019 год будет спокойным временем перемен, в котором средняя цена биткоина составит 6000 долларов.

— Первый квартал 2019-го будет во многом определять дальнейшую судьбу рынка, — считает эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова. — В это время может разрешиться главная дилемма криптовалют — регуляторная. Сомнительный статус монет стал одной из главных причин падения капитализации крипторынка почти в 8 раз за год. Институционалы не придут на рынок через криптобиржи, им нужны другие системы. Запуск Bakkt запланирован на 29 января. Многие криптоэнтузиасты уверены, что цена после этого непременно будет расти. Я думаю, что спешить не стоит. Само по себе появление Bakkt совершенно не означает автоматический рост цены биткоина. Запуск платформы даст возможность работы крупным игрокам, но не гарантирует их массовый приход на рынок.