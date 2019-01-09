Рубль набрал силу. Будет ли новое падение курса

Перед новогодними праздниками рубль стабильно падал. В последний рабочий день прошлого года евро превысил 80 рублей — впервые с сентября, а доллар приближался к 70. К концу каникул ситуация изменилась. 8 января доллар впервые с декабря опустился ниже 67 рублей. Лайф разбирался, почему это произошло и что будет с курсом дальше.

По данным Мосбиржи, 8 января рубль стал уверенно отвоёвывать позиции. Впервые с 18 декабря доллар стал дешевле 67 рублей. Евро тоже подешевел. Он стоил меньше 77 рублей. Аналитики связывают это с укреплением нефти. Стоимость марки Brent на лондонской бирже ICE 8 января повысилась до 58,48 доллара за баррель. Цена за бочку WTI в Нью-Йорке достигла максимума в 49,44 доллара. Причём цены на нефть уверенно растут седьмой торговый день подряд. Это рекорд с июля 2017 года. Аналитики связывают подорожание нефти с сообщениями о сокращении запасов в США. Сказываются и ожидания по сокращению добычи странами ОПЕК и партнёрами альянса.

Впрочем, не все аналитики связывают укрепление рубля только с ценами на нефть. Сейчас на российскую валюту влияет много факторов. По мнению ряда экономистов, сейчас рубль начинает отвоёвывать свои позиции, незаслуженно потерянные в конце прошлого года. Так, эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов считает, что российская валюта сейчас в принципе достаточно устойчива к незначительным внешним помехам. При этом позиции доллара нельзя назвать устойчивыми. Инвесторы понимают риски, которые связаны с долларом из-за ужесточения кредитно-монетарной политики в США. По мнению Гайдара Гасанова, сейчас началось укрепление рубля и оно может продолжиться в начале года до отметки 64. По мнению аналитика, это произойдёт, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель.

Кстати, сейчас фактически начинают сбываться достаточно оптимистичные прогнозы американских финансистов. В конце прошлого года авторитетное агентство Fitch опубликовало доклад, в котором курс на следующий год прогнозируется на уровне 67,5 рубля за доллар. Кстати, это американская корпорация, которая входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств. Причём если в начале прошлого года американские аналитики ожидали хоть небольшого, но ослабления курса рубля, то в конце года стали прямо говорить о его укреплении. В декабре аналитики Bank Of America Merrill Lynch заявили, что среднегодовой курс рубля к доллару в 2019 году составит 62 рубля. Правда, при условии, что не будут введены санкции.

— Позитивные оценки перспектив рубля вызваны адаптацией российской экономики к санкционному давлению, импортозамещению и привлечению инвестиционного капитала, — рассказывает аналитик института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Даже несмотря на сложный внешний фон. Из-за этого звучат амбициозные прогнозы о том, что через 5–6 лет у российской экономики есть возможность войти в топ-5 экономик мира. И это несмотря на падающие цены на рынке энергоресурсов. В условиях сокращения объёмов добычи нефти в 2019 году ВВП теряет поддержку высоких цен на нефть, но при этом открыты национальные программы развития демографии, здравоохранения, создание современной инфраструктуры, строительство дорог, развитие экспорта. Само собой, это видят крупнейшие рейтинговые агентства и учитывают как значимые факторы. Это же отражается и на реальном курсе рубля.