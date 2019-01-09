Новые тарифы ОСАГО. Кто и сколько переплатит за автостраховку

C 9 января 2019 года в России начали действовать новые тарифы ОСАГО. Изменения стали индивидуальными для автовладельцев, поскольку учитывают их стаж, возраст и уровень аварийности. Лайф разбирался, какие категории водителей будут платить больше и можно ли будет сэкономить на ОСАГО.

В конце прошлого года Центробанк обнародовал указание о новых тарифах ОСАГО, которые вступили в силу 9 января 2019 года. Для оформления полиса ОСАГО будет использоваться расширенный на 20% коридор вверх и вниз от базовой цены. Диапазон ставок базового тарифа для легковых машин физлиц теперь составляет 2746–4942 рубля. Ранее он находился в пределах 3432−4118 рублей.

Для владельцев мотоциклов и мотороллеров новый коридор в ОСАГО варьируется в пределах 694–1047 рублей (ранее 867–1579 рублей). Для легковых автомобилей юридических лиц ставка базового тарифа теперь составляет 2058–2911 рублей (ранее была 2573–3087 рублей), а для такси — 4110–7399 рублей (ранее 5138–6166 рублей).

Изменения коснулись и системы расчётов коэффициента возраст-стаж: вместо четырёх категорий появилось 58. Это означает, что для начинающих водителей или тех, у кого стаж вождения до двух лет, коэффициент повысился с 1,8 до 1,87. А скидку в 1% можно ждать водителям старше 35 лет с водительским стажем в три года. В то же время у водителей старше 59 лет, имеющих стаж вождения больше шести лет, скидка составит 7%.

Кроме того, изменилась система присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ), основанного на страховой истории водителя. Его будут присваивать водителю раз в год — 1 апреля, а действовать он будет до 31 марта. По словам директора по продукту страхового агрегатора strahovkaru.ru. и СИБ Валерия Коляды, коэффициент будет распространяться на все автомобили, которыми управляет водитель, если в договоре указано ограниченное количество водителей. Схема расчёта остаётся прежней, но исчезает понятие класса, присваиваемого водителю.

— Новичок стартует с единицы, дальше каждый год при отсутствии страховых случаев его КБМ будет уменьшаться на 5%. Для получения минимально возможного коэффициента бонус-малус (0,5) водителю потребуется 10 лет езды без аварий. Если новичок попадает в аварию, его КБМ (а значит, и цена полиса) увеличивается на 55%, — рассказал Лайфу Валерий Коляда.

Эксперт уверен, что подорожание ОСАГО затронет в основном собственников автомобилей, зарегистрированных в тех регионах, где страховые компании несут больше убытков.

— Рост цен заметят те, кто заключает договор ОСАГО на неограниченное количество водителей. И те, кто часто попадает в ДТП. В целом тарифная сетка становится более гибкой, а значит, цены на полисы ОСАГО в разных страховых компаниях будут различаться, — прокомментировал эксперт.

Из всего вышеперечисленного понятно, что опасаться новых изменений в автостраховке стоит неопытным водителям. В свою очередь, ещё при обсуждении реформы ОСАГО Центробанк полагал, что средняя цена полиса в результате введения новых тарифов может вырасти не более чем на 1,5%. Однако сейчас, по оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), рост сборов страховщиков может составить около 5%. По мнению руководства союза, внесённые изменения будут стимулировать водителей к безаварийной езде.

Позитивно оценивает изменения и ведущий юрист Европейской юридической службы Максим Беканов.

— Данные изменения позволяют страховым компаниям и водителям подходить к вопросу заключения договора ОСАГО более дифференцированно. Но кто в итоге выиграет — водитель или страховщики — покажут время и добросовестность последних, — заявил Лайфу специалист.

Получится ли сэкономить при покупке полиса ОСАГО в связи с нововведениями? Директор департамента финансовых услуг ГК "Автоспеццентр" Наталья Ширяева считает, что это возможно. По её словам, сделать это поможет уменьшение величины коэффициентов, от которых зависит итоговая стоимость.

— Повлиять не получится только на коэффициент мощности двигателя автомобиля, а вот базовый страховой тариф зависит от транспортного средства и может меняться. Коэффициент территории (КТ) теоретически можно уменьшить, зарегистрировав автомобиль на члена семьи, прописанного в регионе с низким КТ. Коэффициент открытого полиса может быть уменьшен, если ограничено число лиц, допущенных к управлению транспортным средством, — пояснила Лайфу Наталья Ширяева.