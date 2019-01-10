Подпись из облака. Заключить договор с банком можно будет, не выходя из дома

Россияне смогут по изображению лица и голосу получать специальные облачные электронные подписи. Этого будет достаточно для дистанционного заключения договоров с банками и другими коммерческими компаниями. Таким образом, чтобы открыть вклад или взять кредит, не нужно будет идти в отделение. Какие новые возможности и скрытые опасности таит в себе электронная подпись?

Практически все основные банковские операции скоро можно будет выполнять дистанционно с помощью специальной электронной подписи. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе "Ростелекома", который является оператором Единой биометрической системы. Новация сэкономит время и деньги клиентов, но есть и подводные камни — доступ к подписи могут получить хакеры.

По словам официальных представителей "Ростелекома", сейчас разработан законопроект, изменяющий "антиотмывочный" 115-ФЗ, по которому к Единой биометрической системе подключат удостоверяющие центры. Именно они выдают облачные электронные подписи, необходимые для дистанционного заключения договоров.

Такая подпись присваивается человеку в удостоверяющем центре по паспорту, мобильному телефону и почте, хранится на специальном сервере (в облаке). Таким образом, её невозможно потерять, в отличие от флешки, на которую записывают классическую электронную подпись.

В рамках новации проверка клиента для выдачи ему облачной подписи будет осуществляться удалённо — по биометрии. Для этого нужно будет связаться с удостоверяющим центром по скайпу или телефону и пройти идентификацию по лицу и голосу.

Представители "Ростелекома" уточнили, что сейчас решается вопрос, в скольких удостоверяющих центрах будет возможно предоставление облачной электронной подписи. Сейчас в России работает около двух тысяч таких центров.

— Новацию можно оценить позитивно: чем больше возможностей для юридически значимого дистанционного подписания документов будет у россиян, тем лучше, — считает директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. — Гражданам не нужно будет тратить время и деньги на дорогу, стояние в очередях. Также перевод в удалённый формат позволит госучреждениям и компаниям сократить нагрузку, а значит — и затраты на физические офисы обслуживания.

Клиенты банков и иных коммерческих компаний смогут до 80% вопросов решать дистанционно, уверен гендиректор финансового маркета "Юником 24" Юрий Кудряков.

Помимо заключения договоров с банками и иными коммерческими организациями, облачная электронная подпись может использоваться при оплате налогов через интернет, подаче документов в ПФР, отметила управляющий партнер аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова.

— Всё больше услуг и операций, которые сейчас могут осуществляться только при личном предоставлении паспорта и других документов в сочетании с живой подписью, будут переходить в электронный формат, — констатировал Антон Граборов. — Можно ожидать, что к 2025 году большинство привычных нам действий будет проходить в онлайн-режиме: купля-продажа квартиры, регистрация брака, получение водительских прав и выдача доверенностей.

Само использование облачных подписей очень удобно, отметил адвокат Андрей Корницкий.

— Пользователю не нужно иметь с собой специальный носитель (токен), на котором содержится ключ подписи, — пояснил Андрей Корницкий. — При этом клиент может использовать облачную электронную подпись в любой точке мира, где есть доступ в интернет. А если при подписании документа связь с интернетом была разорвана, то он подписывается в режиме офлайн, а после возобновления связи сохраняется в облачное хранилище и отправляется адресату.

Впрочем, мошенники или хакеры могут украсть электронную подпись и далее пользоваться ею в своих целях, отметила Тамара Касьянова. Это возможно, если облачная электронная подпись не защищена с помощью криптографии. Если такая защита есть, украсть и использовать подпись в мошеннических целях или подделать её будет просто нереально, констатировала Тамара Касьянова. Так что всё будет зависеть от степени защиты электронной подписи.

По словам гендиректора МФК "Городская сберкасса" Александра Мамонова, в глубинке уровень проникновения интернета, смартфонов и иных гаджетов для использования облачной электронной подписи невелик. По его оценкам, новация в полной мере заработает к 2022 году.

В Центробанке не ответили на запрос Лайфа о том, как регулятор относится к новации.

Единая биометрическая система заработала 1 июля 2018 года. Тогда банки начали полномасштабный сбор изображений лиц и голосовых слепков россиян. К концу 2019 года кредитные организации должны переоборудовать под сбор биометрических параметров россиян 100% отделений по требованию Центробанка.