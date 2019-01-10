Бензин резко подорожал. Что будет с ценами на топливо в начале года

Новый год начался с резкого роста цен на бензин. В ряде регионов за праздники он подорожал больше чем на один рубль. Лайф разбирался, почему выросли цены на топливо и каких ценников стоит ждать на заправках этой зимой.

Рост цен на бензин стал одной из самых больных тем для российской экономики в 2018 году. По данным Росстата, за год бензин подорожал на 9,4%, дизель — на 14,8%. Казалось бы, дальше расти уже некуда. Тем более что ещё в конце октября нефтяники подписали с правительством соглашение о заморозке отпускных цен на топливо. Правда, вызывали вопросы и повышение НДС с 1 января этого года, и повышение акцизов. Эти два фактора неминуемо должны были спровоцировать рост цен с этого года.

Однако ещё осенью министр финансов Антон Силуанов поспешил успокоить автовладельцев. Он заявил, что повышение акцизов на стоимости топлива никак не скажется. Бензин если и подорожает, то в рамках инфляции. Кстати, тогда же Счётная палата выступила с прямо противоположным прогнозом: цены на топливо ждёт резкий скачок. Именно так и произошло в начале года.

Бензин начал дорожать сразу же, с 1 января. На ряде заправок по стране цены выросли на 50–80 копеек, а то и почти на 1 рубль, за первую неделю этого года. Растут и закупочные цены. Так, в среду на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи АИ-95 подорожал почти на 6%. Как отмечает ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова, в Москве стоимость литра АИ-95 выросла в среднем на 1,4% (60 копеек), АИ-92 — на 2,4% (1,1 рубля), дизеля — на 1,3% (60 копеек).

Окончательный ли это удар по карману автовладельцев? Мария Сальникова считает, что не окончательный. По её словам, нас ждёт вторая волна повышения цен в феврале или в начале весны. Скажутся и изменения акцизного сбора, и амбиции владельцев АЗС, которые будут учитывать валютные колебания и риски для прибыльности автозаправочного бизнеса. За прошлый год владельцы заправок не раз высказывали недовольство низким уровнем рентабельности бизнеса по сравнению с другими годами. Как отмечает Мария Сальникова, сейчас, под прикрытием объективных факторов для роста цен, они будут "нагонять упущенное".

— О новогоднем росте цен на бензин было объявлено заранее, — рассказывает главный аналитик ООО ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Стоит вспомнить, что согласно договорённостям между российскими нефтяниками и правительством страны в 2019 году из-за увеличения НДС топливо может подорожать на 1,7%. Естественно, что чем быстрее цены будут повышены, тем быстрее компании начнут компенсировать возросшую налоговую нагрузку. Неудивительно, что тянуть они не стали — повышение цен совпало с повышением НДС. Договорённость между Правительством России и нефтяниками также предполагает, что до марта 2019 года цены останутся неизменными, повысившись лишь в соответствии с ростом НДС. Поэтому в первом квартале 2019 года рост цен на бензин в России не должен превысить 1,5–2%. А во втором квартале он, вероятно, ускорится ещё на 3–5%. Это будет связано с общим ростом инфляции в России. К тому же нефтяные компании захотят "отыграть" повышение акцизов на бензин в 1,5 раза. Так что по итогам первого полугодия цены на бензин в России могут вырасти на 5–7% по сравнению с концом прошлого года.

По прогнозам эксперта "Международного финансового центра" Гайдара Гасанова, в среднем за год цена на топливо в стране может вырасти на четыре рубля. Он отмечает, что правительство собирается и в дальнейшем повышать акцизы на топливо, а следовательно, подорожание топлива продолжится и дальше. Скажется и возобновление роста цен на нефть. Но есть и другое мнение.

Так, ведущий экономист компании "ФинИст" Денис Лисицын считает, что дальнейшего повышения цен не должно быть. Он отмечает, что с этого года не только увеличились акцизы на бензин, но и начинает работать механизм обратного акциза. Нефтеперерабатывающие компании будут получать компенсационную выплату в размере 60% от экспортной премии компании, то есть того дохода, который компании могли бы получать, отправляя топливо за рубеж. Дело в том, что в прошлом году сложилась такая ситуация, когда поставки за границу оказались выгоднее, чем продажи внутри страны. Это во многом и спровоцировало рост цен на бензин. Сейчас правительство предпринимает меры, чтобы поставки за рубеж стали менее выгодными.

— Цены на топливо поднялись на 3–6%, в целом эта динамика сейчас общая для всех товаров и услуг, — поясняет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Аналогичная картина наблюдается, например, на автомобильном рынке. С 1 января средняя стоимость автомобиля в России выросла на 5%. Впрочем, несмотря на вполне обоснованные причины, разные компании ведут себя по-разному. Например, один крупный производитель техники поднял цены на смартфоны всего на 1,7%. Фактически часть расходов решил взять на себя. Нефтяники этого не сделали. Текущий тренд, скорее всего, будет усиливаться в этом году. Впереди ожидается дальнейшее повышение акцизов — а следовательно, бензин снова подорожает. Что касается новогоднего всплеска, то не исключено, что в ближайшее время цены на топливо скорректируются.