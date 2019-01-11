Азия рулит. Стоит ли вкладываться в альтернативные валюты

Банк России перевёл часть своих резервов из долларов в юани и иены. Финансовые эксперты рассказали Лайфу, нужно ли следовать примеру регулятора и какие ставки стоит ждать по вкладам в альтернативных валютах.

За год, с июля 2017 года по июнь 2018 года, Центробанк снизил долю доллара в международных резервах до 24,4%. При этом регулятор повысил долю евро до 32%, а долю китайских юаней до 14,7%. Соответствующие данные опубликованы в "Обзоре деятельности ЦБ по управлению активами в иностранных валютах и золоте" на сайте Центробанка.

Согласно документу, наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за год показал юань — 3,2% годовых, в то время как доходность американского доллара составила 0,35% годовых. Но несмотря на позитивные прогнозы, эксперты советуют россиянам с осторожностью отнестись к инвестициям в альтернативные валюты и не следовать слепо примеру Центробанка. По мнению специалистов, в первую очередь действия ЦБ носят политический характер и лишь потом экономический.

— Тот факт, что Банк России частично перевёл свои резервы из долларов в евро, юани и иены носит в значительной мере политический характер, демонстрируя тем самым властям США намерение снизить влияние доллара как глобальной валюты. Плюс тем самым он страхуется от скачков его курса. Однако полностью отказаться от использования доллара Банк России не сможет в силу заточенности на него мировой финансовой системы, — рассказал Лайфу независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По его мнению, следовать примеру Центробанка не стоит и потому, что для этого надо обладать весьма обширным опытом управления валютными рисками. Эксперт отметил, что такие валюты, как юань и иена, продаются далеко не в каждом отделении банка, а при укреплении доллара их курсы снижаются. Кроме того, эксперт не стал исключать падения курса юаня в нынешнем году из-за проблем в экономике КНР.

Похожего мнения придерживается и аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Эксперт полагает, что валюты развивающихся стран являются крайне волатильными и несут в себе как политические, так и экономические риски.

Несмотря на стратегические действия Банка России, эксперты всё же советуют вкладываться в доллар. Руководитель отдела экономического анализа IPT Group Сергей Лик рекомендует хранить и покупать американскую валюту при любом её снижении против рубля.

— Настанет момент, когда в России возникнет дефицит долларовой ликвидности, в связи с чем его курс против рубля вырастет очень резко. А следовать примеру Центробанка я не советую: игра в разницу курсов для большинства людей не всегда оказывается выгодной, — прокомментировал Лайфу эксперт Сергей Лик.

В свою очередь, директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин полагает, что инвестировать сбережения в евро будет хорошей альтернативой. Руководитель аналитического отдела "Гранд Капитал" Сергей Козловский считает, что стоит присмотреться лишь к юаню. По его словам, китайская валюта имеет потенциал роста благодаря целям китайских властей по стремительному приобретению национальной валютой статуса мировой расчетной единицы. Второй пункт в пользу юаня, по мнению Сергея Козловского, более медленный рост инфляции по сравнению с российским показателем.

— На этот год большинство экспертов ожидают ослабление доллара против евро на фоне снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики США. В связи с этим инвестиции в евро являются неплохой альтернативой. Однако ставки по вкладам в евро находятся на уровне в 0,25% — 0,75%. Ослабление рубля против евро за прошлый год составило около 15%. Таким образом, основным источником дохода станут не столько накопленные проценты, сколько валютная переоценка депозита, — советует Константин Кочергин.

Тимур Нигматуллин, аналитик компании "Открытие брокер" полагает, что российским гражданам стоит акцентировать своё внимание не на курсах валют, а на процентных ставках. Он допустил, что ставка по вкладам в долларах и евро может расти, но не значительно.

— В скором будущем Европейский центральный банк может начать повышать ставки. В любом случае они будут невысокими: 1–2% — это максимум, который можно получить по вкладам. В евро — чуть меньше. Я бы не рассчитывал на что-то большее, — заявил Лайфу Тимур Нигматуллин.

Незначительный рост процентных ставок спрогнозировал также Роман Макаров, генеральный директор сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер". По словам аналитика, ставки по альтернативным валютам не высоки, поскольку российские банки не имеют особенной потребности в них. Однако, по его мнению, вкладывать в альтернативную валюту стоит лишь малую часть своих сбережений.

У директора казначейства банка "Восточный" Константина Кочергина прогноз по депозитным ставкам в долларах оказался чуть выше — от 2% до 4%. Эксперт полагает, что инвестиции в долларовые депозиты являются по-прежнему лучшим выбором по доходности среди валютных депозитов.