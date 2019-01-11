Платёж с сюрпризом. Как исчезают деньги с кредитных карт Сбербанка

Новогодние праздники преподнесли неприятный сюрприз держателям кредитных карт Сбербанка. Одни клиенты жаловались на то, что у них списали деньги за несовершённые операции. Другие пополняли кредитную карту, но так и не дождались зачисления на счёт. Почему могут пропасть деньги с кредитной карты и что делать, если это произошло?

В последний день каникул Виктор из Владикавказа решил пополнить свою кредитную карту. 8 января он перевёл на неё деньги с дебетовой карты. Через 20 минут мужчина получил СМС-сообщение о том, что деньги успешно зачислены. Только вот при проверке баланса кредитной карты он с удивлением увидел, что сумма поступила не полностью.

— Я обратился в контактный центр, где оператор сообщил мне, что часть суммы была списана за операцию по снятию наличных!!! — возмущается Виктор на портале banki.ru. — Операции по снятию наличных я никогда не производил, что, собственно, и подтвердил оператор Сбербанка. По результатам разговора было составлено обращение, которое обещают рассмотреть до 15 января 2018 года.

Виктор негодует, что ему придётся ждать своих денег как минимум неделю. При этом достаточно было звонка на горячую линию, чтобы выяснить, что деньги списались за несовершённую операцию. После публичной жалобы в Сбербанке, правда, оперативно провели проверку, вернули несправедливо начисленные проценты и извинились перед Виктором.

Клиентке из Клина повезло меньше.

3 января жительница Клина недосчиталась на своей кредитной карте 1057 рублей. Она увидела, что эта сумма списалась в счёт страхования, но женщина была уверена: страховок она не оформляла. По словам клиентки, банк списал с неё деньги за услуги, на оформление которых она не давала согласия. Причём, судя по ответу банка на жалобу, проверка до сих пор не закончена, деньги на карту не вернулись.

— Позвонила на горячую линию, мне сказали, что, мол, ну как так-то, ай-я-яй, типа, мы так не могли, — возмущается клиентка Сбербанка из Клина. — Постоянно переключали между сотрудниками после каждого вопроса. На вопрос, когда вернут деньги, они помялись и сказали попробовать обратиться с заявлением в банк. И ещё помимо этого взяли и без моего согласия заблокировали мне все карты с денежными средствами. Это вообще как называется???

Но самая шокирующая история произошла в Рязани. За два дня женщина потеряла в банкоматах Сбербанка 95 тысяч рублей. Обратилась на горячую линию, где ей сказали, что решение вопроса займёт неделю.

— Только вчера банкомат Сбербанка забрал у меня 50 тысяч, а сегодня уже другой забрал 45! — писала женщина 7 января. — Прихожу я, значит, снова положить деньги на кредитку. Мне ведь ждать неделю в лучшем случае, чтобы мне вернули предыдущие деньги. Кладу 100 рублей — он их берёт. Думаю: "Хорошо!" Кладу 5000 — он их берёт. Кладу оставшиеся 45 000 — и что бы вы думали? Подумал он: а зачем мне нужны деньги? Ему, видимо, нужнее. Выдал чек о сбое внесения наличных, на котором почему-то указан другой адрес — Полетаева, 29, магазин "Магнит", хотя я вносила деньги на Бирюзова, 11, магазин "Пятёрочка", и чек о внесении 5100 рублей, где уже указан правильный адрес. Как это понимать? Все чеки я сохранила для дальнейших разбирательств. Я вот уже не знаю, смеяться или плакать. Снова звоню на номер 900. И снова ждать мне неделю, и сроки могут быть перенесены.

Клиентке из Рязани удалось вернуть деньги раньше, но только после жалобы в Интернете. На решение её вопроса хватило и суток. При этом далеко не все клиенты оставляют публичные жалобы, им приходится ждать возвращения своих денег неделями.

— Все приведённые случаи между собой не связаны, — заверили Лайф в Сбербанке. — Никаких сбоев в работе кредитных карт Сбербанка не было. По всем обращениям наших клиентов банк проводит оперативную проверку и работает с каждым клиентом индивидуально.

Кстати, такие истории бывают и с клиентами других банков. Мы рассмотрели ситуацию с пропажей денег с карт на примере Сбербанка, так как он является крупнейшим эмитентом кредитных карт в стране.

— Если клиент не подписывал договор с банком на перечисление каких-либо денежных средств или снятие каких-либо комиссий, то банк не имеет права этого делать, — отметил адвокат Тимур Баязитов. — Если же всё-таки с вашего счёта сняли деньги, то есть несколько путей решения проблемы. Сначала нужно написать претензию, как это делают многие заявители. Претензия рассматривается банком от двух недель до месяца, после чего принимается решение, возвращать деньги или нет. Если же банк не отвечает, то клиент может направить жалобу в письменном виде по почте и зафиксировать факт получения письма. Таким образом, у клиента будет письменное подтверждение, что он отправлял претензию. Это необходимо, если дело дойдёт до суда. Кроме того, в случае если банк продолжает незаконно списывать денежные средства, клиент может обратиться в прокуратуру.