Торговая хитрость. Как продавцы заставляют покупателей переплачивать

С Нового года ставка НДС возросла до 20%, в связи с чем подорожали многие товары. Чтобы не повышать цены, продавцы идут на разные хитрости. К примеру, покупателей немало позабавила новость, что на прилавках теперь появились упаковки, в которых не десять яиц, а девять. Лайф разбирался, на какие хитрости идут продавцы ради прибыли и как не попасться на их уловку.

В прошлом году больше всего подорожали продукты ежедневного потребления. Так, по данным Росстата, цена на хлеб и хлебобулочные изделия выросла на 5,2%, на мясо и птицу — на 9,7%, сахар подорожал на 28,3%, куриные яйца — более чем на 25,9%. В этом году рост цен продолжится. Усугубляет ситуацию повышение ставки НДС до 20% с января.

— Чаще всего повышение НДС используется продавцом как повод для того, чтобы компенсировать те периоды, когда компания не поднимала цен. То есть какое-то время многие компании старались держать цены. И вот подвернулся удобный повод, чтобы, "прикрывшись" НДС, наконец повысить цены, — сказал Лайфу основатель Международной сети настольных игр "Мосигра" Дмитрий Кибкало.

Впрочем, далеко не все производители и продавцы поспешили повысить цены. Точнее сказать, ценники они не изменили, а начинают менять состав продукта, который продаётся по той же самой цене. Например, уменьшая упаковку или заменяя ингредиенты.

К примеру, покупатели стали замечать в российских магазинах новые упаковки с куриными яйцами. Теперь там вместо привычного десятка лежит девять яиц. По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, такой ход преследует исключительно одну цель — заработать на реализации меньшего объёма товара ту же сумму.

— Население сильно недовольно декабрьским скачком цен на яйца. Поставщики решили избежать проблем с контролирующими органами и заодно "влезть поглубже" в карман покупателей, — пояснил Лайфу Леонид Хазанов.

На самом деле существует масса уловок от продавцов, на которые ведёмся мы — простые потребители. Специалисты рассказали Лайфу, на что стоит обратить внимание покупателям, чтобы не переплачивать.

— В ретейле продавцы пускают в ход хитрость, чтобы продать больше — якобы с выгодой для покупателя. Например, если продавец предлагает вам к купленной вещи ещё какие-то дополнительные подарки либо услуги, это неспроста. Психологически слово "бесплатный" предполагает отсутствие недостатков и рисков. Такие акции, как "купите одну вещь и получите вторую в подарок" или "бесплатная доставка", действуют на покупателей безотказно, заставляя тратить большую сумму. Но зачастую цена подарка или услуги уже включена в цену покупки, — рассказала Лайфу Юлия Пескова, креативный директор и совладелец компаний Kawaii Factory и Monoroom.

Ещё одной уловкой являются скидки на сезонный или залежавшийся товар. Как пояснила Юлия Пескова, продавцы меняют цену товара на более высокую. В результате потребитель покупает товар со скидкой по цене чуть ниже изначальной. В худшем случае вы приобретаете продукт за полноценную сумму, которая существовала ещё до скидки.

Что же касается товаров с пометкой "Хит продаж", то здесь тоже надо быть начеку.

— Покупатель думает, что, если товар пользуется повышенным спросом, значит, он качественный или по выгодной цене. Но это не всегда так. Хитами обычно объявляются товары, от продажи которых продавцы получают наибольшую прибыль, или же им нужно поскорее избавиться от остатков, — рассказала Юлия Пескова.

Многие наверняка зададутся вопросом, можно ли отличить хитрые приёмы продавцов и как не переплатить за товары. По мнению независимого эксперта Леонида Хазанова, покупателю стоит обратить внимание на срок годности продукта.

— Если срок годности подходит к концу, значит, продавцу будет выгоднее его поскорее сбыть. Ещё неплохой способ — сравнить цены одного и того же продукта в соседнем магазине. В целом, если поставить себя на место администрации магазина, становится понятно, в чью пользу устраиваются заманчивые акции, — прокомментировал Лайфу Леонид Хазанов.