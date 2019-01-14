Жители каких регионов не скупились на шампанское

В прошлом году средний чек на шампанское в России составил 250 рублей. Впрочем, как оказалось, цены радикально различаются в зависимости от региона. Лайф выяснил, где шампанское пьют больше всего и в каких городах предпочитают самое дорогое.

Как показало исследование оператора фискальных данных OFD.ru, жители разных регионов совершенно по-разному относятся к шампанскому. В компании изучили более 4 млрд кассовых чеков с 19 сентября по 30 декабря 2018 года. Оказалось, что средний чек за бутылку шампанского в России составляет 250 рублей.

Лидером по продажам игристого напитка стал Красноярский край. Там его покупают в 2,3 раза больше, чем в Москве и в 1,6 раза больше, чем Санкт-Петербурге. Кстати, в Северной столице любят шампанское гораздо больше, чем в Москве, — продажи отличаются в полтора раза.

— Самое дорогое шампанское покупают в Ставропольском крае, — пояснили Лайфу в OFD.ru. — Там средний чек за бутылку составляет 720 рублей. На втором месте Астраханская область с чеком в 600 рублей. Жители Тверской области тратят в среднем 450 рублей на бутылку шампанского. В Москве средний чек составляет 419 рублей. При этом самое дешёвое шампанское покупают в Чувашской Республике и Пензенской области. Местные жители тратят всего по 129 рублей за бутылку.

Кстати, как оказалось, перед Новым годом россияне предпочитают закупаться шампанским заранее. Согласно исследованию, продажи напитка начинают расти с 20-х чисел ноября и вырастают в среднем на 45% по сравнению с продажами с начала осени. Пик спроса приходится на период с 10 по 23 декабря. В это время продажи вырастают в 3,3 раза, если сравнивать с осенними месяцами. Интересно, что именно в это время россияне предпочитают покупать более дешёвое шампанское. Если в октябре средний чек за бутылку достигал порядка 280 рублей, то в пиковые недели декабря он составил 200–225 рублей.