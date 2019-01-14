Падение к нулю. Когда биткоин обновит новый минимум

Обвал биткоина продолжается. Зарубежные аналитики всерьёз заговорили о том, что криптовалюта уже в скором времени вообще может обнулиться. Лайф разбирался, стоит ли ждать нового обвала биткоина и на каком уровне будет курс в январе.

В прошлом году биткоин был признан самой провальной инвестицией. В декабре аналитики стали всерьёз поговаривать о крахе крипторынка, но оптимисты всё-таки надеялись на долгожданное ралли в январе. Действительно, в начале месяца биткоин немного окреп и преодолел отметку в 4000 долларов. Тем не менее 10 января все надежды на закрепление курса рухнули. Биткоин обвалился почти до 3600, и есть основания полагать, что это ещё не предел. Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен вообще заявил, что стоимость биткоина постепенно дойдёт до нуля. Свою позицию он объясняет тем, что криптовалюта оказалась энергонеэффективной — из неё тяжело получить реальную прибыль.

— Вряд ли стоимость биткоина упадёт до нуля, но роста курса в ближайшее время ожидать не стоит, — считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Во-первых, ряд важнейших проблем криптовалюты остаётся нерешённым. Например, из-за неудобного интерфейса и ограниченного числа компаний, готовых принимать оплату в биткоинах, цифровой валютой продолжает пользоваться небольшое количество энтузиастов. Она всё так же далека от массового внедрения, как и раньше. Кроме того, торги в начале января были достаточно вялыми, а значит, любой мало-мальски крупный покупатель мог своими действиями воздействовать на цены, тогда как сейчас продавцы с радостью возобновят игру на понижение по подорожавшему активу. Падение котировок ниже отметки в 3500 долларов делает возможным дальнейшее движение в сторону 3000 за монету.

Динамику цены на рынке определяют спрос и предложение. Каждый продавец стремится продать монету подороже, а покупатель — купить её подешевле. Такое противоречие разрешается поиском цены, устраивающей обе стороны, то есть цены равновесия. Аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Владислав Антонов считает, что, поскольку криптовалютный рынок низколиквидный, а 2018 год для него завершился в глубоком минусе, то покупатели сейчас при любом намёке на дальнейшее падение курса бросаются продавать монеты. По его мнению, нужно привыкнуть к таким ценовым колебаниям. Они проходят в рамках внутридневной волатильности.

— Спекулянты счастливы в такие дни, так как на волатильности зарабатывают хорошие деньги, — поясняет Владислав Антонов.— Средняя волатильность составляет около 3–7% в день. Колебания в 11–15% повторяются примерно каждые 10 или 30 дней. Биткоин не обнулится. Даже не думайте об этом. Когда на рынке наблюдаются панические продажи, это значит "слабые" деньги (от паникёров) переходят в сильные руки (профессиональным участникам рынка), что в итоге их делает "умными деньгами". На 2019 год у меня получилось четыре фазы роста. Первая фаза началась с 15 декабря и продлится до 10 февраля, вторая — с 16 апреля по 13 июня. Чем быстрее покупатели пройдут уровень 4500 долларов, тем сильнее и быстрее биткоин начнёт восстанавливаться. А пока рынок находится в нисходящем тренде и способен обновить минимум на отметке 3121.

По словам эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова, на первый взгляд причины внезапного снижения значений криптовалют не ясны, но если посмотреть в корень проблемы, то можно увидеть: у крупных игроков нет интереса к этому рынку. Многие крупные инвесторы на протяжении 2018 года активно продавали криптовалюты, а майнинговые фермы уже не были столь рентабельны. Биткоин и другие цифровые активы долгое время оставались волатильными: они снижались на протяжении большей части 2018 года после роста в течение нескольких лет. Например, биткоин упал почти на 80% с пика, достигнутого в декабре 2017 года. Впрочем, он всё равно остаётся почти в 16 раз дороже, чем четыре года назад.

Волатильность усилила давние споры о том, являются ли криптовалюты рискованной модой, просто финансовым пузырём или перспективной технологией. Некоторые фирмы Уолл-стрита и институциональные инвесторы поддерживали биткоин и другие цифровые активы в течение 2018 года, прежде чем их стоимость упала в последние месяцы года. По словам Гайдара Гасанова, новой волны хайпа ожидать не стоит. Алгоритм биткоина настолько стал сложным, что заниматься майнингом уже нет смысла, поскольку затраты на майнинговые фермы себя не оправдают. С другой стороны, покупать цифровую валюту инвесторы не торопятся. Риски слишком высоки, особенно это касается крупных игроков. По оценкам эксперта, отсутствие должного спроса на криптовалюты будет существенно оказывать давление на их стоимость и в ближайшей перспективе биткоин будет торговаться в диапазоне 1500–2000 долларов.

— В этом году многие эксперты ожидают роста стоимости биткоина и всех основных криптовалют, и это должно произойти ближе к середине года, начиная с весны, — говорит аналитик компании "Финист" Александр Агеев. — Текущий диапазон движения биткоина — это уровни от 3000 до 4500. Цена будет находиться в этом диапазоне до тех пор, пока не начнёт формироваться восходящая тенденция. Эти положительные тенденции будут формироваться на основе позитивных новостей из сферы бизнеса и технических решений использования технологий блокчейн.

Один из вопросов, который волнует сейчас криптоинвесторов: стоит ли покупать биткоин с целью долгосрочного инвестирования? Допустим, в перспективе от пяти лет. Ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова считает, что как вариант диверсификации собственных инвестиций, с учётом того, что есть готовность полностью потерять вложенные средства, стоит пробовать. Нет гарантий ни абсолютного обесценивания криптовалют, ни космического роста. Мария Сальникова подчёркивает, что нужно принять и осознать тот факт, что никто вам не даст однозначного прогноза по динамике криптовалют. Тут трейдеры работают с вероятностью, ещё более непредсказуемой, чем на биржевых площадках. А вот чего делать точно не стоит, так это вкладывать в биткоин последние деньги, надеясь их приумножить. Все аналитики едины во мнении: криптовалюты — высокорискованный актив, а рисковать можно только теми деньгами, которые будет не больно потерять.