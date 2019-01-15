Из юриста — в сантехники. Кто получит прибавку, а кто лишится работы

В 2018 году резко увеличилось число вакансий для рабочих. Об этом свидетельствуют данные компании HeadHunter. Тенденция продолжается и в январе. Лайф узнал, представители каких профессий заработают больше в этом году и кому стоит сменить белый воротничок на синий.

По данным компании HeadHunter, в 2019 году наиболее высоко будут оплачиваться рабочие специальности. Востребованность этих профессий наблюдалась и в прошлом году. Так, число вакансий для рабочих увеличилось по отношению к 2017 году на 205%.

На рынке труда очень большой спрос на водителей, курьеров, продавцов-консультантов в розничных продажах, а также менеджеров по продажам в сфере b2b.

— Больше всего вакансий следует ожидать в сфере продаж. Рынок растёт, постоянно открываются новые торговые точки. В этой сфере высокая текучка, поэтому большие города постоянно нуждаются в таких кадрах, — рассказали Лайфу в пресс-службе компании HeadHunter.

Однако, как заявляют представители компании, высококвалифицированные работники среди рабочих специальностей будут востребованы всегда. Для функционирования предприятий, заводов и городской инфраструктуры нужны обученные специалисты.

— Сложность заключается в том, что рабочие профессии непопулярны среди молодых людей, которые стремятся построить карьеру в более перспективных и престижных направлениях. Спрос на рабочие специальности растёт, а конкуренция невысока, поэтому, вероятно, имеет смысл обратить внимание на наиболее востребованные из них при выборе места работы и сферы обучения, — пояснили в компании HeadHunter.

Руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы и сотрудников портала Rabota.ru Сергей Денисенко отметил, что в настоящий момент переизбыток кадров наблюдается среди бухгалтеров, экономистов и юристов. При этом постоянно растёт спрос на специалистов, разбирающихся в онлайн-маркетинге.

— К ним относятся SEO-специалисты, специалисты по контекстной рекламе, e-mail-маркетологи и SMM-специалисты. Также высокий спрос в разработке на программистов, аналитиков, тестировщиков, продакт- и проджект-менеджеров. Для этих специалистов компании будут предлагать достойные компенсации и другие бонусы, — прокомментировал Лайфу Сергей Денисенко.

Среди рабочих массового сегмента эксперт отметил высокий спрос на водителей, экспедиторов, работников склада, официантов, поваров и мастеров. По его мнению, работодатели будут платить хорошую зарплату тем сотрудникам, которые приносят результат для бизнеса и прямо или косвенно влияют на прибыль компании. Он заверил, что это актуально как для массового сегмента, так и для редких специалистов.

В компании HeadHunter отметили, что в 2019 году самые высокие зарплаты среди представителей рабочих профессий следует ожидать в строительстве (в том числе дорожном), нефтегазовой и добывающей промышленности. Кстати, этот же сервис по поиску работы опубликовал топ-20 самых высокооплачиваемых вакансий января. В этот перечень попала, например, вакансия слесаря-реостатчика в Брянске (кандидату обещают от 160 тыс. рублей в месяц).

Кстати, по данным компании HeadHunter, заработные платы для рабочих специальностей растут. При этом темпы роста в регионах опережают столичные. Тем не менее разница между московской и средней оплатой труда по России остаётся существенной.

— Для профессий в сфере услуг прослеживается закономерность: чем больше город, тем выше оклад. Зарплата работников на производстве зависит от специализации того или иного региона. Меньше всех зарабатывают дворники и уборщики, больше всех — представители рабочих специальностей в добывающих отраслях, — отметили в компании HeadHunter.

Её представители также указали наименьший доход у специалистов в профобластях, связанных с эксплуатацией, техобслуживанием, сервисом, ремонтом и монтажом. В Москве такие работники могут рассчитывать на оклад в 44 000 рублей в месяц, а в регионах — не более 30 000 рублей.

Большая разница между зарплатой в Москве и регионах — у специалистов, обеспечивающих безопасность. Так, в столице их средняя заработная плата составляет 49 000 рублей, в то время как в регионах заработная плата 27,5 тыс. рублей.

Как показало исследование компании HeadHunter, наиболее низко ценится труд работников, занимающихся обеспечением чистоты и благоустройства. Представители этой профессии в Москве получают около 29 000 рублей, а в регионах всего 19 000 рублей.

Стоит отметить, что переквалификация с белых воротничков на синие возможна. Однако, как заявил Сергей Денисенко, это произойдёт, если человек долго не может найти работу по своей специальности.

— В этом случае можно рассмотреть вариант переквалификации. Но и здесь нужно понимать, что есть квалифицированные рабочие профессии, которые требуют специальных знаний и подготовки. Правильная стратегия — найти работу, где этих знаний не требуется (тем же курьером или продавцом), но продолжать искать место по своей основной профессии, — рассказал Лайфу Сергей Денисенко.