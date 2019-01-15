Бизнес на трагедии. Как мошенники торгуют датчиками утечки газа

В понедельник прогремел взрыв в многоэтажке города Шахты. Основная версия — взрыв бытового газа. После страшного взрыва в Магнитогорске, который в канун Нового года унёс жизни 39 человек, россияне всерьёз напуганы, этим и пользуются мошенники. Представители сомнительных фирм потянулись в дома, где обманом и втридорога предлагают установить датчики утечки газа. Лайф разбирался, как вычислить мошенников и что делать тем, кто всё-таки попался на удочку недобросовестных продавцов.

— Газовый контроль, открывайте! — голос за дверью звучал настойчиво, и Иван Борисович открыл без промедления. Первая мысль: в доме утечка газа. Тем временем в новостях как раз говорили о разборе завалов в Магнитогорске и новых погибших. Этот случай произошёл сразу после Нового года.

— Не ставили датчики утечки — и что вышло! — гость в форме газовщика прошёл в комнату, кивнул на телевизор и прокомментировал новость. — Значит так, сейчас в обязательном порядке проводится установка датчиков утечки газа и пожарных извещателей. Иначе штраф.

88-летний пенсионер так перепугался, что сразу же согласился на установку. Правда, был шокирован стоимостью работ. Человек в форме запросил 10 тысяч, то есть половину пенсии Ивана Борисовича. Был разгар новогодних праздников, и таких денег у пожилого мужчины не было. В кошельке оказалось только 3 тысячи, на которые он планировал прожить ещё две недели. Впрочем, гость быстро сориентировался и сказал, что за эту сумму может установить два пожарных извещателя, а газовые датчики попозже, после того как Юрий Борисович получит пенсию.

Быстро составили договор, ещё быстрее прошла установка извещателей, а через час после ухода незваного гостя Иван Борисович задумался, на что будет жить дальше. Позвонил в Мосгаз и выяснил, что оттуда к нему никто не приходил. Вчитался в договор, а там везде указана какая-то частная фирма. Родственники пенсионера тщетно пытались вернуть деньги. В фирме сослались на пункт договора, в котором чётко прописано: исправные датчики обмену и возврату не подлежат.

После трагедии в Магнитогорске обходы псевдопожарных и псевдогазовщиков резко участились. Незваные гости либо прямо представляются сотрудниками какой-нибудь фирмы или же маскируются под газовщиков, которые делают плановый обход. Основная схема обмана — продать оборудование в разы дороже. Так, те же датчики дыма стоят в среднем от 150 до 300 рублей. При этом "мастера", которые делают обходы квартир, продают их в десять, а то и в двадцать раз дороже. Бывает, что под видом датчика продают просто игрушку. Так, Мария Дмитриевна заплатила 20 тысяч за внушительных видов прибор. После ухода установщиков возникли сомнения, а будет ли он работать. Вызвала специалистов из областной газовой службы. Тут-то и выяснилось, что прибор — просто игрушка. Как, впрочем, и договор с несуществующей организацией. Пожилая женщина плохо видит, даже внешность мошенников не запомнила. В такой ситуации решила, что заявление в полицию подавать бесполезно. В газовых службах по всей стране предупреждают граждан, чтобы они были бдительны.

— В столице участились случаи мошенничества лжегазовиков, — гласит заявление на официальном сайте Мосгаза. — Только Мосгаз ежемесячно получает около 300 обращений от москвичей о визитах якобы представителей специализированных газовых служб. На деле мошенники предлагают приобрести разного рода приборы, которые якобы сигнализируют о наличии утечек газа, газовое оборудование или установить счётчики газа. Счётчики газа устанавливаются зачастую с нарушениями, без допуска к проведению данных работ, что в дальнейшем не позволяет принять их в эксплуатацию. Таким образом, жители, заплатив за сам прибор и его установку, продолжают платить по обычному тарифу.

Чтобы не стать жертвой мошенников, можно заранее узнать, когда будет обход квартир представителями специализированных служб. Так, достаточно зайти на сайт Мосгаза, найти свой адрес и посмотреть, когда придут мастера с техническим обслуживанием. У всех сотрудников, приходящих в квартиры, должны быть удостоверение и спецодежда. В диспетчерской службе по номеру 104 можно уточнить, проводят ли сотрудники Мосгаза техническое обслуживание в вашем доме.

Сейчас газовщики и юристы опасаются, что аферисты активизируются с новой силой. Не успели россияне успокоиться после трагедии в Магнитогорске, где после взрыва в одном из домов погибло 39 человек, как в понедельник утром прогремел взрыв в многоэтажке в Шахтах Ростовской области. И опять есть пострадавшие и погибшие. Люди снова напуганы, а это на руку мошенникам, которые спешат нажиться на трагедии.

— Идентифицировать мошенников в подобных случаях довольно просто, — рассказывает управляющий партнёр юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов. — Во-первых, они либо не представляются, либо делают это невразумительно, не дают внимательно изучить документы, удостоверяющие личность. Эти документы могут не соответствовать установленным требованиям. Они рассчитывают на психологический эффект неожиданности, на то, что человек не будет проверять, являются ли они сотрудниками уполномоченной организации. Чтобы не стать жертвой таких мошеннических схем, надо чётко записать данные либо сфотографировать документ, удостоверяющий личность. Надо записать ФИО, должность, затем позвонить в организацию, которую представляет человек, и уточнить, есть ли там такой сотрудник, в самом ли деле ему поставлена такая задача. Соответственно, если сведения подтверждаются, можно продолжать сотрудничество, если нет — звонить в полицию.

К сожалению, в большинстве случаев вернуть деньги не получится. Если недобросовестный продавец просто продаёт работающий датчик, но по завышенной цене, формально его действия законны. Если покупатель согласился заплатить за прибор такие деньги — это его добровольное решение. Другое дело, если незваные гости представляются сотрудниками газовой службы, а на самом деле ими не являются. В этом случае есть повод написать заявление в полицию.