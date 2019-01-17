Пол-литра по цене одного. Как не стать жертвой обмана на заправке

Независимые АЗС заявили о возможном появлении ценников на пол-литра топлива. Эту новость автомобилисты восприняли как курьёз. Впрочем, в последнее время многим водителям на заправках становится не до смеха. На фоне роста цен на бензин на АЗС регулярно фиксируется недолив топлива. Лайф разбирался, как водителям не попасться на уловки заправщиков и не переплатить за недостачу.

На российских независимых АЗС могут появиться ценники на бензин за пол-литра, а также могут быть введены маркетинговые "ухищрения" при продаже топлива. Об этом сообщили в Независимом топливном союзе (НТС).

Президент Союза Павел Баженов отметил, что "поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 можно хоть завтра, но цена будет за пол-литра". При этом он заявил, что проблему роста цен на моторное топливо это не решит. Для решения проблемы нужна комплексная реформа топливного рынка.

Тем временем рост цен на бензин продолжает возмущать автовладельцев, но выбирать не приходится. Кроме того, бывают случаи, когда сотрудники заправок просто не доливают клиенту бензин в бак. Как рассказал Лайфу директор департамента послепродажного обслуживания ГК "Автоспеццентр" Евгений Гришкевич, недолив топлива чаще всего осуществляется при заправке до полного бака.

— Заправляться лучше на круглую сумму — 500, 1000 рублей. Или же заправляться определенным количеством топлива — 20, 40 литров. В этих случаях риск недолива минимален. Кроме того, часто на АЗС внедряют специальные программы, которые позволяют оператору в ручном режиме настраивать недолив топлива. Это самый частый способ обмана клиента, так как софт такого плана есть в свободном доступе, — пояснил эксперт Лайфу.

На самом деле недолив топлива произвести не так уж и сложно. Пока вы сидите в машине или оплачиваете услугу на кассе, сотрудник АЗС в момент заливки последнего литра отпускает кнопку пистолета. В итоге топливо не поступает в бак, а остаётся в шланге. Вы уезжаете, а остатки заправщик сливает в канистру.

Есть и более сложный способ обмана клиента, так называемый запрограммированный. Оборудование настроено так, что будет производится непосредственно недолив. Но визуально заметить его практически невозможно.

Также стоит быть аккуратнее с доливом бензина на сдачу. То есть вы оплачиваете на кассе бензин, но сдачу вам дать не могут. Вы просите долить бензин на сдачу, и сотрудник АЗС якобы доливает вам топливо. Во многих случаях этого вовсе не происходит.

Застраховать себя от недолива бензина можно. Основатель сервиса Benzuber Артём Скворцов объяснил Лайфу, что потребитель вправе подойти к кассе АЗС, где осуществлялся заказ, и потребовать мерник (прибор со шкалой, предназначенный для измерения объёма жидкостей на АЗС).

— По шкале будет видно, правильно ли вам налили топливо или нет. По законодательству отклонение не должно превышать 20 миллилитров на 10 литров, — рассказал эксперт Артём Скворцов.

Чтобы избежать обмана, эксперт также советует заправлять машину самостоятельно.

— Вы вправе отказать сотруднику АЗС и заправить автомобиль самостоятельно. Это совершенно нормально. Вы можете сами контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы возле вашего авто никто не находился, — посоветовал Артём Скворцов.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала заявил, что на основании гражданского законодательства и Закона "О защите прав потребителей" автовладелец имеет право требовать долива бензина либо получить назад излишне уплаченные денежные средства, а также право на обращение в суд.

— Представителю АЗС можно пригрозить ответственностью по ст.14.7 КоАП РФ "Обман потребителя", 19.19 КоАП РФ — "Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений". Вдобавок ко всему этому потребитель может фиксировать всё происходящее на видеокамеру, а в последующем использовать фото и видеоматериалы в качестве доказательства в суде, — рассказала Лайфу юрист.

По мнению директора департамента послепродажного обслуживания ГК "Автоспеццентр" Евгения Гришкевича, проблема обмана потребителя заключается в отсутствии строгого контроля за деятельностью АЗС. По его словам, Росстандарт следит только за качеством самого топлива, а Роспотребнадзор реагирует на жалобы. Однако проверка деятельности заправочной станции возможна. Для этого необходима официальная жалоба в прокуратуру, чтобы ведомство провело внеплановую проверку.

— По итогам исследования деятельности 34 российских заправок, проведенного в 2018 году, средний недолив топлива составляет 5,05% . Если автовладелец понял, что его обманывают, лучше обратиться сразу к начальнику АЗС, в комитет по защите прав потребителей, в местный орган метрологии и стандартизации или прокуратуру, — объяснил Евгений Гришкевич.