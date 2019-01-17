Табак оцифруют. Насколько подорожают сигареты

В этом году цифровая маркировка сигарет может полностью заменить бумажные акцизные и специальные марки. Лайф разбирался, как это отразится на стоимости табака и почему курить станет дороже.

15 января прошлого года в России стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. На пачки сигарет наносится специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит сведения, которые могут подтвердить подлинность продукции: наименование марки, дату, место и время производства пачки. Обязательная маркировка сигарет начнётся уже 1 марта. С этой даты производители, импортёры и розничные продавцы должны будут зарегистрироваться в системе. С 1 июля маркировка должна начаться в обязательном порядке на производстве. Не удивительно, что в середине января стал обсуждаться вопрос полного отказа от акцизных и специальных марок в пользу цифрового кода.

— Проведённый эксперимент показал, что цифровая маркировка способна не хуже справляться с фискальными задачами, а также полностью прийти на замену акцизным маркам, — рассказывает директор Центра исследований и экспертиз департамента ПРЭД Финансового университета при Правительстве РФ Венера Шайдуллина. — В частности, отчёт был отправлен в ФНС, сейчас специалисты проверяют результаты.

Таким образом, бумажные марки уже в этом году могут уйти в прошлое. Пока чиновники и производители рассуждают о плюсах и минусах цифровых кодов, у покупателей возникает невольный вопрос: а не подорожают ли сигареты? Эти опасения не беспочвенны. Не случайно в декабре Центробанк включил табак в список товаров, которые больше всего подорожают в этом году. Более того, сигареты этот список возглавили. По прогнозам регулятора, они вырастут в цене на 4,6%. По экспертным оценкам ещё выше. Табачные компании прямо заявляют, что переход на новую маркировку потребует денег.

— Маркировка сигарет — дорогостоящий проект, — рассказывает старший менеджер "БАТ Россия" по связям с госорганами Максим Курганский. — Например, инвестиции нашей компании в подготовку и внедрение системы на производстве превысили 1 млрд рублей в 2018 году. Примерно столько же планируется вложить в этом году, чтобы компания была полностью готова к маркировке. Если стоимость кода составит 50 копеек, то ежегодно производители сигарет будут платить около 6 млрд рублей за коды.

Кстати, для сравнения бумажная акцизная марка обходилась производителям в 15 копеек. Илона Миртова, директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" тоже отмечает, что нанесение средств идентификации повлияет на стоимость производства. Это связано с тем, что производитель несёт расходы на программно-аппаратные комплексы, их установку и обслуживание. По её словам, точная оценка подорожания продукции будет возможна после утверждения всех требований к процессам маркировки и информационного обмена, а также утверждения правительством размера платы за предоставление кодов маркировки.

— Единая цифровая маркировка — это прогресс в секторе, хотя и дорогостоящий как для государства (расходы на систему, обкатку, сбор данных и их анализ), так и для производителей и, естественно, покупателей, — поясняет старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — Скорее всего, продукция начнёт дорожать уже этой весной, причём с опережением, потому что решение об отмене акцизных марок пока не принято. Надбавка в 50 копеек на таком фоне выглядит очень аккуратным прогнозом. Фактически цена пачки вырастет на величину около 2 рублей, а на практике может быть и ещё больше.