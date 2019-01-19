Авто подорожали. Как сэкономить на покупке новой машины

По данным аналитического агентства "Автостат", 26 автокомпаний подняли цены на свои модели за последний месяц. Причём 20 из них обновили цену сразу после Нового года. Лайф узнал, какие машины сейчас выгоднее покупать и как можно сэкономить при выборе автомобиля.

Увеличение налога на добавленную стоимость и рост пошлин на ввозимые транспортные средства спровоцировали рост цен на машины. В новом году купить новый автомобиль по старой цене будет сложнее.

С 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года подняли цены на автомобили 26 компаний. При этом 20 из них обновили ценники сразу после Нового года. Об этом говорится на сайте аналитического агентства "Автостат".

Специалисты сайта "Цена авто" отметили, что с 1 января отечественные автомобили "Лада" и УАЗ подорожали на 12–25 тысяч рублей. Все модели марки Ford выросли в цене от 10 тысяч рублей до 100 тысяч. Понизилась цена (на удивление!) только у хетчбэков Ford Fiesta — на 18 тысяч рублей.

В свою очередь, цены на весь модельный ряд поднялись у марок Hyundai (на 19–50 тысяч рублей), KIA (на 15–155 тысяч рублей), Mitsubishi (на 20–53 тысячи рублей) и Peugeot (на 20–80 тысяч рублей). Кроме того, подорожали почти все модели марок Lexus (на 67–158 тысяч рублей), Mercedes-Benz (на 30–310 тысяч рублей), Volkswagen (на 15–90 тысяч рублей), Nissan (на 11–85 тысяч рублей), а также Jeep (на 40–75 тысяч рублей) и Citroen (на 20–100 тысяч рублей).

Повезло тем, кто успел купить авто до Нового года. Но новые расценки вовсе не означают, что надо отказываться от покупки. Достаточно более внимательно подойти к выбору машины. Причём учитывая не только цены на сам автомобиль, но и расходы на его содержание. Это особенно актуально на фоне постоянно растущих цен на бензин.

Так, например, генеральный директор "Автоспеццентр KIA столица" Дмитрий Константинов рассказал Лайфу, что Hyundai Solaris и Volkswagen Polo являются одними из самых выгодных машин с точки зрения обслуживания и содержания. К примеру, обслуживание Hyundai Solaris в месяц обходится примерно в шесть-семь тысяч рублей (порядка 80 тысяч рублей в год).

— Стоимость Volkswagen Polo начинается от 655 тысяч рублей, что вполне бюджетно и доступно для многих автовладельцев. KIA Rio обойдётся чуть дороже — от 698 тысяч рублей, — рассказал Лайфу эксперт.

Эксперт также назвал основные критерии, по которым потребители выбирают авто. Для будущего покупателя оказалась важна не только приемлемая цена товара, но и безопасность с комфортом.

— Опрос показал, что 94% покупателей при выборе нового авто в первую очередь обращают внимание на мнение владельцев на тематических форумах. Автовладельцы предпочитают, чтобы в машине была хорошая система навигации, удалённая диагностика автомобиля, предупреждение о чрезвычайных ситуациях. Кроме того, неизменными остаются требования к комфортному салону, мощному двигателю и небольшому расходу топлива, — объяснил Лайфу Дмитрий Константинов.

Впрочем, именно на комплектации можно больше всего сэкономить. Обычно продавцы в автосалонах стараются навязать клиентам множество услуг. В частности, различные дополнительные опции, которые могут стоить недёшево. Например, менеджер может навязать машину с кожаной обивкой салона. Предлагают сразу взять сетку для защиты радиатора или велобагажник. Соответственно, перед покупкой машины нужно чётко понять, какие опции вам нужны, а какие нет. Иначе легко можно переплатить до 10% от стоимости машины. Кстати, цвет тоже имеет значение. Совершенно одинаковые машины в разном цвете могут стоить по-разному.