Сделка в Сети. Как безопасно купить квартиру онлайн

Купить, продать или подарить квартиру скоро можно будет через онлайн-сервисы. Эксперты рассказали Лайфу, как это нововведение повлияет на рынок недвижимости.

Министерство экономического развития РФ планирует перевести сделки с недвижимостью в режим онлайн. Законопроект уже подготовлен. Согласно планируемым нововведениям, в России появится форма онлайн-сделок дарения и купли-продажи недвижимости, а также будет введено требование усиленной электронной подписи участников сделки.

Данная программа была разработана министерством, чтобы жизнь активных россиян стала проще и они могли дистанционно зарегистрировать сделки с недвижимостью в любом населённом пункте страны.

Онлайн не изменит рынок

По мнению вице-президента Российской гильдии риелторов Олега Самойлова, если онлайн-работа по заключению сделок с недвижимостью будет нормально организована, то никаких негативных изменений на рынке не случится. Практика электронной регистрации недвижимости уже есть в нашей стране: нотариусы и банки работают в Интернете, используя электронные подписи граждан.

— Если действительно программа онлайн-сделок будет запущена, то важно понимать, что общая форма договора подходит не ко всем случаям. На рынке вторичной недвижимости бывают ситуации, когда нужно составлять особый договор, где прописываются все нюансы сделки. Вряд ли в онлайн-режиме это будет возможно сделать, — говорит Олег Самойлов.

Такого же мнения придерживается председатель правления управляющей компании "Бест-недвижимость" Григорий Полторак. Он считает, что любой договор на вторичном рынке имеет привнесённые особенности, которые уточняют стороны во время переговоров. И разместить, например, на сайте Госуслуг единую форму договора дарения или купли-продажи — это неверное решение.

— Нет такого бланка, который можно заполнить и с лёгкостью оформить сделку. Покупатель и продавец так или иначе о чём-то договариваются. И единой формы не существует, — отмечает Григорий Полторак.

Эксперт также добавляет, что в Гражданском кодексе предусмотрена свобода договора: стороны имеют право договориться о тех или иных моментах сделки. Документ можно оформить в электронном виде, поставить электронные подписи, если необходимо заключить сделку дистанционно.

Для аренды онлайн необходим

По единой форме, как утверждает Григорий Полторак, можно заключать более простые сделки — к примеру, об аренде жилья. Покупать квартиру дистанционно, не приехав и не изучив все нюансы, вряд ли кто-то решится. А вот снять жильё в другом городе на несколько дней или даже месяцев можно и после осмотра недвижимости по фото или по видеосвязи.

В Минэкономразвития заявили, что тестировать онлайн-сделки начнут именно с аренды недвижимости. Заместитель главы Минстроя Андрей Чибис уверен, что данное нововведение позволит не только упростить процесс поиска и сдачи жилья в аренду, но и поможет "отбелить" рынок арендной недвижимости, который на сегодняшний день на 80%, по заявлению Чибиса, находится в тени.

— Онлайн-сделки по аренде жилья будут пользоваться популярностью. Учитывая изменения в налогообложении для самозанятых граждан, собственники сдаваемых квартир будут охотней идти на легализацию арендных отношений, чтобы платить меньше налогов, — говорит Григорий Полторак.

Эксперт по недвижимости Алла Вострова отмечает, что уже существующая электронная регистрация в некоторых нотариальных конторах и банках не настроена должным образом. Поэтому говорить о ещё каких-то нововведениях и их успешной работе на сегодняшний день очень сложно.

— Я сегодня сделала закладку денег в банке, где условием доступа к деньгам продавца нужно было прописать не просто зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ЕГРН, а именно то, что у нас электронная регистрация сделки. Сотрудники банка не смогли провести операцию, сославшись на свою некомпетентность. О каких ещё нововведениях мы можем говорить? — рассказывает Алла Вострова.

По её мнению, в учреждениях, которые расположены не в центре Москвы, некоторые люди не умеют работать по новым требованиям с электронным документооборотом. И вносить дополнительные функции в их деятельность — это трата времени. Сначала нужно перестроиться на современную работу, которая была придумана ранее.

Что будет с риелторами

Эксперты рынка убеждены, что на профессии риелтора введение онлайн-сделок никак не скажется. Риелтор обеспечивает подготовку сделки и сопровождает весь процесс по выбору и оформлению документов. По мнению Олега Самойлова, специалистам по покупке и продаже недвижимости всё равно, как именно будет совершаться сделка — как сегодня или посредством новых технологий.

— Профессия риелтора никуда не денется, а все нововведения просто упрощают жизнь. Раньше мы от руки писали, потом сели за компьютеры, стали передавать всё электронно. Это логичное внедрение современных технологий, — говорит Григорий Полторак.

Директор агентства недвижимости "Компаньон" Елена Головкова отмечает, что развитие технологий в документообороте на профессии риелтора не отражается. Поскольку основная задача риелтора — найти покупателя на объект по выгодной цене или найти хороший объект для клиента. Если будет возможность регистрировать право онлайн — это только облегчит и ускорит работу риелторов, никакого вреда для них не будет.

Специалисты по недвижимости отмечают, что введение онлайн-сделок не скажется на увеличении нелегальных сделок, поскольку все данные ЕГРН находятся под надёжной защитой. И подделать электронную подпись намного сложнее, чем обычную. К тому же на рынке арендной недвижимости хотя бы часть собственников жилья выйдет из тени благодаря онлайн-сделкам.