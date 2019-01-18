Рубль внезапно укрепился. Какой будет курс к концу января?

На этой неделе рубль преподнёс сюрприз. Вопреки ожиданиям скептиков курс не обрушился после того, как Центробанк возобновил закупки валюты. Более того, рубль, наоборот, укрепился. Поддержали курс и успешные аукционы Минфина по продаже ОФЗ. Впрочем, неожиданное укрепление рубля многим финансистам кажется затишьем перед бурей. Какие факторы сейчас влияют на национальную валюту и какой курс можно ждать к концу января?

На этой неделе рубль уверенно укрепляется. К вечеру среды на Московской бирже доллар потерял 70 копеек. Курс опустился до 66,26 рубля. В четверг доллар подорожал, но совсем незначительно. Курс рубля в начале года выглядит весьма устойчиво, хотя Центробанк 15 января возобновил покупки валюты для Минфина и продолжит их до 6 февраля. Глава Минэкономразвития Михаил Орешкин заявил, что они не станут причиной колебания стоимости национальной валюты. Впрочем, от прогнозов курса министр воздержался.

Действительно, сейчас на курс рубля влияет такое количество факторов, что многие прогнозы оказываются ошибочными. К тому же есть основания полагать, что положение рубля далеко не так стабильно, как кажется на первый взгляд. Тем более что в январе для повышения курса сложилась очень благоприятная обстановка, которая может измениться в любой момент.

— В январе рубль традиционно получает поддержку от сезонно высокого притока экспортной выручки, — рассказывает аналитик Росбанка Анна Заигрина. — В таких условиях возобновление интервенций Банком России не сказывается на курсе болезненно. Поддержку рублю также оказывает нестабильный внешний фон как в США, так и в еврозоне. В такой ситуации затишье с санкциями и временная приостановка обсуждения российских вопросов выглядят логично. Однако это не означает, что санкционные угрозы миновали. Возобновление дискуссии и обострение напряжённости возможны в любой момент. Если текущий расклад сил на внешних рынках сохранится, можно ожидать, что в январе курс останется на уровне 66,5 рубля за доллар.

Эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова тоже считает, что не стоит спешить делать скоропалительные выводы. Начало года на глобальных рынках началось с продолжения истории с американским шатдауном — из-за противостояния Дональда Трампа и парламента бюджет на 2019 год так и не принят, а следовательно, не выделяются деньги и на финансирование госучреждений. В такой ситуации все сотрудники просто ушли в неоплачиваемые отпуска. Кроме того, провалилось голосование по Брекситу. Парламент Великобритании отклонил предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу страны из Европейского союза. На этом фоне вопросы отношений с Россией отошли далеко на второй план. Как и тема обсуждения санкций.

По словам Ольги Прохоровой, помогают рублю и налоговый период, и восстановление цен на нефть к уровню 60 долларов за баррель Brent, а самое главное — низкие объёмы покупок валюты со стороны ЦБ РФ. Впрочем, эта ситуация не такая уж стабильная. При неблагоприятном раскладе, по оценкам Ольги Прохоровой, рубль может рухнуть до отметки 70.

— Новостной фон становится всё более благоприятным для составления прогнозов по росту рубля, — говорит аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Однако стоит учесть, что новости о грядущей скупке валюты Минфином рынок уже отработал в конце декабря. Спекуляцию очень быстро "съели", и рубль снова вырос. Для чего вырос? Для новых распродаж. Отсутствие давления со стороны США, а также снижение напряжённости по Брекситу подразумевает рост спроса на рисковые активы, на валюты развивающихся стран. Возможно, это будет временным фактором удержания рубля сильным.

Впрочем, Евгений Удилов считает, что расслабляться не стоит. Во-первых, снижается покупательская способность населения. Рост НДС до 20% стал причиной ожидания роста цены на каждый товар минимум на 10%. Во-вторых, на мировой арене нефть потеряла в цене порядка 30 долларов с октября 2018-го, что сильно отразится на показателях экспорта в долларовом выражении по итогу ноября-декабря-января. Динамика роста экспорта в долларах приостановится. В третьих, любой намёк на возобновление санкций может стать очередной волной оттока средств из банковского сектора страны. По итогу января, по прогнозам Евгения Удилова, курс продажи доллара в России может находиться на уровне 67 рублей.

Руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель отмечает, что наши компании обязаны заплатить налоги до 25 января. Это значит, что экспортёры будут менять вырученную валюту от продаж товара на рубли, создавая перевес в пользу рубля. По её оценкам, до 25-го числа ожидается небольшое снижение валюты в диапазоне 65,3–65,5, но затем рубль ослабеет до 67.

— Рубль легко отделался в конце 2018 года, — напоминает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. — Стоит вспомнить, что к концу декабря российская валюта снижалась практически до 70 рублей за доллар. После этого рынки ушли на новогодние праздники. Если бы не эта передышка, падение российской валюты продолжилось бы и значительно ускорилось. В подтверждение этого стоит вспомнить, что 3 января при открытии торгов рубль к американскому доллару падал до 71,4. И только после этого российская валюта перешла к укреплению. От дальнейшего падения рубль спас ряд внешних факторов, среди которых — общее ослабление американского доллара на международном валютном рынке, отскок нефтяных котировок и стабилизация глобальных рынков ценных бумаг. Поэтому можно сказать, что российской валюте просто повезло. Праздники не позволили выбить её в более низкий торговый диапазон. Скорее всего, до конца января курс будет колебаться на уровне 65–69 рублей за доллар.