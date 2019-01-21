Альтернатива доллару. Стоит ли вкладываться в евро

Альтернатива доллару. Стоит ли вкладываться в евро

Фото: © Flickr/Dennis Skley

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В январе этого года евро исполнилось 20 лет. Сейчас интерес к европейской валюте серьёзно вырос. Особенно на фоне уже чёткого тренда: в мире начинают отказываться от доллара. Лайф разбирался, стоит ли переводить сбережения в евро и какие факторы будут влиять на курс европейской валюты.

В середине января стало известно, что Центробанк перевёл часть своих резервов из долларов в евро. В конце прошлого года в Евросоюзе анонсировали отказ от доллара при покупке энергоносителей. Таким образом евро должен стать более привлекательной валютой для международных расчётов. Отказ от доллара сейчас стал международным трендом. Причина тому — многочисленные торговые войны США. В том числе и с Китаем, который уже активно отказывается от расчётов в долларах. Это лишь немногие новости, которые заставили россиян задуматься: а не стоит ли закрыть счета в долларах? При этом самая понятная альтернатива — перевести деньги в евро.

Однозначного ответа на вопрос, стоит или нет переводить доллары в евро, не существует, — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. — Всё зависит от конкретной ситуации и от целей накопления иностранной валюты. Например, если кому-то предстоят в будущем расходы в странах Евросоюза (отпуск, траты на образование или лечение там), то на такие цели лучше откладывать деньги именно в евро. Если человек просто копит, откладывает деньги в иностранной валюте, то имеет смысл придерживаться простого правила: не держать все яйца в одной корзине. Целесообразно валютную часть сбережений разделить поровну между долларом и евро и можно даже перестать следить за их взаимными колебаниями.

<p>Фото: © pixabay.com</p>

При этом простому вкладчику нет никакой необходимости копировать действия Центробанка со своими резервами. Вадим Иосуб напомнил, что у ЦБ совершенно другие цели в управлении резервами, и он должен оценивать специфические риски, которые не грозят обычным гражданам. Не секрет, что дедолларизация резервов — это вынужденная политическая мера. Регулятор должен учитывать риск возможных финансовых санкций со стороны США. По словам аналитика, при маловероятном, но всё-таки возможном худшем сценарии они могут заморозить доллары на счетах государства. Впрочем, он считает, что даже в таком форс-мажорном случае с наличными долларами, принадлежащими простым россиянам, ничего не произойдёт. Соответственно, никакой необходимости срочно избавляться от американской валюты нет.

Когда речь заходит о сбережениях, самое главное не впадать в крайности и придерживаться консервативных принципов, — предупреждает главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Это значит, что необходимо исходить из предположения: точно спрогнозировать, какая валюта вырастет больше всех, скорее всего, не получится. Соответственно, лучше держать сбережения и в долларах, и в евро, но менять их пропорцию в зависимости от ситуации на мировой арене. Сейчас имеет смысл увеличить долю евро. Просто потому, что появляется всё больше политических предпосылок к ослаблению доллара. И прежде всего они исходят из США, где президент хочет использовать удешевление национальной валюты как новый стимул для развития производства.

<p>Фото: © pixabay.com</p>

Ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова считает, что часть средств, порядка 10–15%, можно держать в евро. При этом полностью отказываться от доллара тоже не советует. По её словам, факторы давления на доллар политические, а экономически положение у Америки надёжнее, чем у Европы. По мнению Марии Сальниковой, если выбирать иностранную валюту с оглядкой на экономику и инвестиционную привлекательность — доллар США предпочтительнее, чем евро. Такого же мнения придерживается и трейдер-аналитик компании "Финист" Александр Ершов. По его словам, очевидной тенденции на укрепление относительно рубля и доллара у евро пока не прослеживается и в ближайшее время не появится.

— На сегодняшний день мировые тенденции отказа от доллара могут восприниматься лишь в идейной плоскости, а реально вряд ли воплотятся в жизнь в ближайшие несколько лет, — считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. — Экономика США сейчас всё равно остаётся устойчивой. Вообще при переводе рублей в евро или доллар нужно учитывать специфический набор факторов. Если санкции будут приняты, то курс рубля к доллару может ослабиться больше, чем к евровалюте. При таком сценарии вклады в долларах станут более привлекательными.

<p>Фото: © pixabay.com</p>

Впрочем, доля доллара в мировой системе торговли постепенно снижается. Об этом напоминает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Он отмечает, что евро является конкурентом доллару, а не партнёром, как это изначально предполагалось. Соответственно, вопрос по его укреплению странам ЕС стоит решать поэтапно. В первую очередь необходимо разобраться с проблемами бюджета Италии и выходом Греции из кризиса.

— Тем не менее доля европейской валюты в платежах составляет порядка 40%, а что касается расчётов между странами, то показатель варьируется в пределах 43%, — рассказывает Гайдар Гасанов. — Так что евро может претендовать на титул опорной валюты после тотального отказа странами от доллара в международных расчётах. И если сейчас страны попытаются увеличить расчёты за энергоресурсы в евро, то это основательно может укрепить европейскую валюту. Переломным моментом для стран ЕС станет 2021 год, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель подаст в отставку. Как отразится такое событие на евро, сейчас сказать нельзя. Но стоит отметить, что текущий год для евро складывается довольно перспективно. В первую очередь из-за противоречий между ФРС (Центробанк США) и Дональдом Трампом, что ослабляет позиции доллара на мировой арене. Так что в этом году ситуация складывается в пользу евро.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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