Альтернатива доллару. Стоит ли вкладываться в евро

В январе этого года евро исполнилось 20 лет. Сейчас интерес к европейской валюте серьёзно вырос. Особенно на фоне уже чёткого тренда: в мире начинают отказываться от доллара. Лайф разбирался, стоит ли переводить сбережения в евро и какие факторы будут влиять на курс европейской валюты.

В середине января стало известно, что Центробанк перевёл часть своих резервов из долларов в евро. В конце прошлого года в Евросоюзе анонсировали отказ от доллара при покупке энергоносителей. Таким образом евро должен стать более привлекательной валютой для международных расчётов. Отказ от доллара сейчас стал международным трендом. Причина тому — многочисленные торговые войны США. В том числе и с Китаем, который уже активно отказывается от расчётов в долларах. Это лишь немногие новости, которые заставили россиян задуматься: а не стоит ли закрыть счета в долларах? При этом самая понятная альтернатива — перевести деньги в евро.

— Однозначного ответа на вопрос, стоит или нет переводить доллары в евро, не существует, — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. — Всё зависит от конкретной ситуации и от целей накопления иностранной валюты. Например, если кому-то предстоят в будущем расходы в странах Евросоюза (отпуск, траты на образование или лечение там), то на такие цели лучше откладывать деньги именно в евро. Если человек просто копит, откладывает деньги в иностранной валюте, то имеет смысл придерживаться простого правила: не держать все яйца в одной корзине. Целесообразно валютную часть сбережений разделить поровну между долларом и евро и можно даже перестать следить за их взаимными колебаниями.

При этом простому вкладчику нет никакой необходимости копировать действия Центробанка со своими резервами. Вадим Иосуб напомнил, что у ЦБ совершенно другие цели в управлении резервами, и он должен оценивать специфические риски, которые не грозят обычным гражданам. Не секрет, что дедолларизация резервов — это вынужденная политическая мера. Регулятор должен учитывать риск возможных финансовых санкций со стороны США. По словам аналитика, при маловероятном, но всё-таки возможном худшем сценарии они могут заморозить доллары на счетах государства. Впрочем, он считает, что даже в таком форс-мажорном случае с наличными долларами, принадлежащими простым россиянам, ничего не произойдёт. Соответственно, никакой необходимости срочно избавляться от американской валюты нет.

— Когда речь заходит о сбережениях, самое главное не впадать в крайности и придерживаться консервативных принципов, — предупреждает главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Это значит, что необходимо исходить из предположения: точно спрогнозировать, какая валюта вырастет больше всех, скорее всего, не получится. Соответственно, лучше держать сбережения и в долларах, и в евро, но менять их пропорцию в зависимости от ситуации на мировой арене. Сейчас имеет смысл увеличить долю евро. Просто потому, что появляется всё больше политических предпосылок к ослаблению доллара. И прежде всего они исходят из США, где президент хочет использовать удешевление национальной валюты как новый стимул для развития производства.

Ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова считает, что часть средств, порядка 10–15%, можно держать в евро. При этом полностью отказываться от доллара тоже не советует. По её словам, факторы давления на доллар политические, а экономически положение у Америки надёжнее, чем у Европы. По мнению Марии Сальниковой, если выбирать иностранную валюту с оглядкой на экономику и инвестиционную привлекательность — доллар США предпочтительнее, чем евро. Такого же мнения придерживается и трейдер-аналитик компании "Финист" Александр Ершов. По его словам, очевидной тенденции на укрепление относительно рубля и доллара у евро пока не прослеживается и в ближайшее время не появится.

— На сегодняшний день мировые тенденции отказа от доллара могут восприниматься лишь в идейной плоскости, а реально вряд ли воплотятся в жизнь в ближайшие несколько лет, — считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. — Экономика США сейчас всё равно остаётся устойчивой. Вообще при переводе рублей в евро или доллар нужно учитывать специфический набор факторов. Если санкции будут приняты, то курс рубля к доллару может ослабиться больше, чем к евровалюте. При таком сценарии вклады в долларах станут более привлекательными.

Впрочем, доля доллара в мировой системе торговли постепенно снижается. Об этом напоминает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Он отмечает, что евро является конкурентом доллару, а не партнёром, как это изначально предполагалось. Соответственно, вопрос по его укреплению странам ЕС стоит решать поэтапно. В первую очередь необходимо разобраться с проблемами бюджета Италии и выходом Греции из кризиса.

— Тем не менее доля европейской валюты в платежах составляет порядка 40%, а что касается расчётов между странами, то показатель варьируется в пределах 43%, — рассказывает Гайдар Гасанов. — Так что евро может претендовать на титул опорной валюты после тотального отказа странами от доллара в международных расчётах. И если сейчас страны попытаются увеличить расчёты за энергоресурсы в евро, то это основательно может укрепить европейскую валюту. Переломным моментом для стран ЕС станет 2021 год, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель подаст в отставку. Как отразится такое событие на евро, сейчас сказать нельзя. Но стоит отметить, что текущий год для евро складывается довольно перспективно. В первую очередь из-за противоречий между ФРС (Центробанк США) и Дональдом Трампом, что ослабляет позиции доллара на мировой арене. Так что в этом году ситуация складывается в пользу евро.