Собаки дешевле. Насколько подорожают корма для домашних питомцев

С 2015 по 2018 год розничные цены на корм для домашних питомцев выросли на 25,8%. Причём кошачий корм оказался дороже собачьего. Лайф разбирался, как вырастут цены на еду для животных в этом году и почему прокормить собаку дешевле, чем кошку.

На конец 2018 года выяснилось, что россияне всё-таки больше предпочитают заводить собак, чем кошек. К такому выводу пришли аналитики сервиса бесплатных объявлений "Авито". Они подсчитали, что через сайт были проданы 176 403 собаки и 164 317 кошек, то есть первых оказалось на 7% больше.

Но по приходу в магазин для животных складывается иное мнение. Кошачий корм гораздо дороже собачьего. Так, например, двухкилограммовый мешок корма для собак мелких пород стоит 812 рублей. Для кошек же такой же двухкилограммовый пакет корма стоит 1178 рублей. Оба продукта оказались одного и того же известного бренда.

Причиной этому может быть то, что у собак есть альтернатива сухому корму. Его можно заменить, например, варёной курицей с гречкой. Найти замену корму для кошек сложнее. Стоит отметить, что с нового года корм для обоих питомцев значительно подорожал.

— Уже с начала этого года корма для животных подорожали на 5–15%. Больше всего поднялись ценники на сухие корма премиум и суперпремиум класса — на 10–15%. Корма экономкласса и консервы для животных подорожали меньше — в среднем на 5–7%, — рассказала Лайфу Наталья Орлова, эксперт потребительского рынка, генеральный директор группы компаний TDI.

Эксперт уверена, что уже в феврале ценники должны обновиться. На подорожание оказали влияние увеличение НДС, рост акцизов на бензин и дизельное топливо, а также колебания курса валют. Последний фактор, по словам Натальи Орловой, оказывает самое значительное влияние на формирование новых цен.

— В среднем содержание питомца в 2019 году будет обходиться хозяевам на 10–20% дороже, ведь цены увеличатся не только на корма, но и на все товары для животных, — говорит эксперт Наталья Орлова. — Если экономическая ситуация в стране не улучшится, то во второй половине года хозяев домашних питомцев может ждать очередной ценовой скачок в пределах 5–7%.

По подсчётам аналитиков Alto Consulting Group, с 2015 по 2018 год цены на корма выросли на 25,8% — с 144,2 рубля за килограмм до 181,4. При этом за прошлый год средняя стоимость килограмма сухого корма для домашних животных выросла на 4,4%. Интересно, что дороже всего сухой корм стоил на Дальнем Востоке (на 32% выше, чем в среднем по стране), а дешевле всего — в Южном федеральном округе (на 17,6% ниже).

— В 2018 году цены на корма (и сухой корм, и консервы) повышались несколько раз в начале года и в середине в пределах 10%, — поясняет Наталья Орлова. — Пока что сценарий повторяется, насколько он идентичен, можно будет судить только в конце 2019 года.