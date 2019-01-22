Смертельные конкуренты. Убьёт ли новая криптовалюта биткоин?

С субботы биткоин опять начал падать и потерял почти 200 долларов в цене. Таким образом, курс опустился почти до 3500. При этом именно сейчас финансисты по всему миру начали активно анонсировать создание новых криптовалют. Это говорит о том, что интерес к цифровым деньгам растёт. Изменится ли ситуация на крипторынке, смогут ли новые монеты обесценить биткоин и каким будет курс?

С сентября биткоин стабильно теряет в цене. В результате курс обрушился в два раза. В то время как криптоэнтузиасты верят в светлое будущее биткоина, многие финансисты всерьёз подыскивают ему альтернативу. На прошлой неделе прозвучало сразу несколько громких заявлений о создании новых монет. Так, в воскресенье стало известно, что собственная совместная криптовалюта появится у Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом представители стран официально заявили на заседании Исполнительного комитета совместного координационного совета в Абу-Даби. Главная задача цифрового актива — ускорить процесс международных переводов.

Ранее о работе над собственной криптой заявили представители сразу ряда ведущих американских университетов. Все они пытаются решить одну и ту же задачу — создать монету, которая могла бы затмить биткоин. Так, исследователи из Массачусетского технологического института, Стэнфордского и Калифорнийского университетов трудятся над разработкой криптовалюты Unit-e. Её сеть должна обрабатывать 10 000 операций в секунду. Для сравнения: сеть биткоина способна выполнить всего лишь семь транзакций. В такой ситуации у инвесторов возникло немало вопросов. Смогут ли более совершенные конкуренты отнять пальму первенства у биткоина? Как разработка новых альткоинов повлияет на курс действующих криптовалют?

— Новая криптовалюта ОАЭ и Саудовской Аравии, как и другие новые цифровые токены, вероятно, будет носить локальный характер, обусловленный географическими и экономическими факторами, — поясняет вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна по развитию и регулированию рынка Валерий Петров. — Что касается курса биткоина, то он сейчас определяется спекулятивными параметрами спроса и предложениями, а также реальными объёмами, необходимыми для проведения взаиморасчётов с использованием этой криптовалюты. К сожалению, на текущий момент оба этих фактора не способствуют повышению спроса на биткоин, в ближайшее время мы вряд ли увидим рост курса монеты.

По словам Валерия Петрова, у биткоина сейчас нет альтернативы в качестве глобальной цифровой валюты. Соответственно, списывать его со счетов пока нельзя. По оценкам аналитика, в ближайшее время курс биткоина будет колебаться на уровне 3000–4000 долларов за монету. Если и будет резкий скачок, то только за счёт спроса со стороны спекулянтов, которые могут спровоцировать изменения на традиционных рынках.

— Биткоин ещё не достиг своего дна, — считает глава Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме РФ, соучредитель сети центров имплантации и стоматологии "Интан" Артём Кольцов. — Я до сих пор придерживаюсь мнения, что 3000 и даже 2500 не являются минимумом. Что касается собственных криптовалют, о которых говорят различные страны, это хорошая инициатива, интересная практика, но всё это — пилотные проекты. Говорить о том, что эти коины государственного уровня могут вытеснить биткоин, нельзя. Потому что биткоин — надгосударственная сущность.

По словам Артёма Кольцова, криптовалюта государств является лишь аналогом обычной валюты этих стран. По его мнению, профессора семи топовых американских вузов тоже вряд ли создадут полноценную альтернативу биткоину. Потому что, скорее всего, философия и концепция их криптовалюты будут продиктованы культурой страны, в которой они работают. А эта культура радикально отличается от культуры криптоактивистов. По рассуждениям Артёма Кольцова, говорить о технологическом превосходстве биткоина, скорее всего, уже поздно, так как многие криптовалюты превосходят биткоин. А вот о превосходстве с точки зрения философии и идеи комьюнити — ещё рано, уверен эксперт.

— Рост интереса в мире к новым криптовалютам никак не влияет на стоимость биткоина, потому что большинство криптопроектов полностью самостоятельные и никак с ним не связаны, — поясняет аналитик компании "Финист" Александр Агеев. — Кроме того, новые проекты переживают первый этап развития минимум два года. В это время они не могут оказывать давления на рынок. Государственные криптовалюты не вытеснят биткоин. Они представляют собой рабочий инструмент, который должен поддерживать работу экономической системы страны. А биткоин — это уже сугубо инвестиционный актив, который не может быть использован по такому назначению. Такую же роль он и продолжит играть в будущем. Единственное, что может позволить иной криптовалюте занять лидирующие позиции, — это больший интерес к ней со стороны инвесторов, чем к биткоину. Что касается курса, то он пока останется на прежнем уровне. В начале весны стоит ожидать подорожания биткоина до 4500 долларов, а к лету — до 6000.

Сейчас рынок криптовалют переживает эпоху "постхайпа". Инвесторы устали от длительного ожидания, а многие спекулянты ушли из рынка, потеряв надежду на его рост. Крупные игроки заняли выжидательную позицию и не торопятся скупать крипту. Всё это делает невозможным рост криптовалют даже технически, отмечает эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова. По её словам, новости о запуске национальных криптовалют никак не способны оживить рынок, так как основные его проблемы — регуляторные. Цифровые деньги до сих пор не получили широкого распространения, так как пока нет чёткого понимания, как регулировать их оборот.

Тем временем капитализация всех криптоинструментов упала до уровня всего лишь 118 млрд долларов, что сопоставимо с показателями средних американских компаний. Например, Ольга Прохорова отмечает, что капитализация компании Nike составляет 124,5 млрд долларов. То есть капитализация одной компании сейчас больше всего криптовалютного рынка. И пока не будут решены проблемы регулирования, нет предпосылок и для его существенного роста. При этом урегулировать рынок как раз непросто, так как тут возникает конфликт частных и государственных интересов.

Главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков считает, что будущее как раз за государственными криптовалютами. Его аргумент прост: с трудом можно представить, что в ближайшие 5–10 лет государственные власти по своей воле откажутся от денежной монополии. Это не значит, что в большинстве стран не будут экспериментировать с криптовалютными технологиями. Как раз наоборот, криптовалютных инкубаторов будет становиться все больше.

Но Антон Быков уверен: как только криптовалюты действительно превзойдут возможности классических платёжных систем, их тут же возьмёт на вооружение государство. Именно поэтому на законодательном уровне в большинстве стран не торопятся создавать правовое поле, необходимое для развития "частной" криптовалюты (в том числе биткоина). Так что мы видим, с одной стороны, заинтересованность властей в потенциальных возможностях таких технологий, отмечает аналитик, а с другой — сознательное "законодательное" торможение их развития. Понимание этого останавливает крупных институциональных инвесторов от вложений в "частные" криптовалюты, а без их денег значительного роста курса быть не может, заключает Антон Быков.

— Вопрос вытеснения биткоина не стоит как первоочередная задача при создании новых альткоинов или, в частности, при создании валюты между Саудовской Аравией и ОАЭ, — поясняет аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Разработка новой криптовалюты американскими профессорами — задача долгосрочная и нацелена на создание альтернативы биткоину для повышения конкурентоспособности США в мире цифровых валют. На цену биткоина сейчас в первую очередь влияет спрос. Чтобы он дорожал, нужен рост спроса, а его пока нет. В такой ситуации биткоин продолжит дешеветь и в первом квартале этого года.