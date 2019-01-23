Тяжёлый долг. Как законно избавиться от кредита

По данным Объединённого кредитного бюро, сумма среднего кредита наличными увеличилась на 25%. Это рекордный показатель за последние три года. Впрочем, не все могут вовремя платить по кредитам. Как законно избавиться от долга перед банком — в материале Лайфа.

Размер среднего кредита наличными в 2018 году вырос на четверть по сравнению с 2017 годом. По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), эта сумма достигла максимума за последние три года и составила 264,4 тыс. рублей.

Аналитики связывают увеличение размеров кредита наличными со снижением ставок по займам в 2018 году. Ещё один фактор — рост спроса на ипотеку, который создал потребность в ремонте и благоустройстве квартир. За счёт этого увеличилась и доля потребительских кредитов. Впрочем, нередко бывает, что клиент взял кредит, начал платить, а потом понял, что выплаты слишком большие. Бывают ситуации, когда оказывается, что имущество, купленное в кредит, больше не нужно. Допустим, человек взял жильё в ипотеку, а через год неожиданно получил в наследство квартиру от бабушки. Какой бы ни была причина, сбросить с себя кредитное бремя досрочно вполне возможно.

Банки могут предложить заёмщику несколько оптимальных вариантов для погашения своего долга. Как рассказал Лайфу финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека, если человек понимает, что по каким-либо причинам не может выплачивать кредит, ему стоит обратиться в свой банк за реструктуризацией долга (изменение порядка выплаты задолженности на определённый период времени).

— Для заёмщика пересматриваются условия договора и продление срока его действия для уменьшения регулярных выплат банку. Реструктуризация кредита может включать и кредитные "каникулы", отсрочку. Но самое важное, что все эти действия позволят заёмщику избежать штрафных санкций за просрочку платежей в виде процентов, пеней и неустоек. В противном случае просрочка однозначно скажется на его кредитной истории и только усугубит ситуацию, — объяснил Лайфу финансовый аналитик Сергей Дейнека.

Помимо этого заёмщик может рефинансировать кредит. Это может быть выгодно в те периоды, когда банки снижают ставки по кредитам.

— В прошлом году заметная доля выдач новых ипотечных кредитов была связана именно с рефинансированием ипотеки, что говорит и о повышении финансовой грамотности граждан, и о том, что банки готовы идти заёмщикам навстречу, — говорит Сергей Дейнека.

Воспользоваться рефинансированием советуют и в Объединённом кредитном бюро. По словам аналитиков, в этом случае у заёмщика будет новый кредит, который необходимо выплачивать, но он будет выдан на более выгодных условиях.

Также погасить долг можно с помощью продажи автомобиля, взятого в кредит, или ипотечной квартиры. Правда, сделать это можно только по согласованию с банком. Но здесь есть и свои минусы.

— Продать кредитную квартиру или машину можно по согласованию с банком, так как до момента полного погашения кредита это имущество не принадлежит заёмщику, а находится в залоге у банка, — прокомментировали Лайфу в Объединённом кредитном бюро.

В свою очередь, Сергей Дейнека считает, что на практике денег может быть недостаточно для погашения всей суммы долга. Например, если ипотека оформлялась с минимальным первоначальным взносом.

Если ни один из перечисленных способов не подходит заёмщику, эксперты советуют начать процедуру банкротства. По их мнению, такой способ является самым радикальным для решения проблемы "закредитованности" и совершенно законным.

В ОКБ отметили, что для осуществления процедуры личного банкротства необходимо обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании себя таковым. Но стоит учесть, что процедура эта довольно длительная и дорогостоящая.

— Процедура начинается с этапа реструктуризации долгов. В случае если это не работает, суд признает заёмщика банкротом и наступит стадия реализации имущества. Также эта процедура накладывает существенные ограничения на дальнейшую возможность кредитоваться в банках, — рассказали Лайфу в ОКБ.

Несмотря на возможные выходы по погашению кредита, финансовый аналитик Сергей Дейнека и эксперты из ОКБ рекомендуют заёмщикам сначала трезво оценить свои финансовые возможности. Если же заёмщик понимает, что не в состоянии выплачивать кредит, нужно не скрываться от кредитора, а вместе с ним найти оптимальное решение в сложившейся ситуации.

— А вот чего точно не стоит делать, так это при наличии кредита в банке обращаться в МФО и брать заём на погашение регулярных платежей, поскольку очень скоро это приведёт к ещё большему ухудшению финансового положения, — объяснил Сергей Дейнека.