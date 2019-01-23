Проблемный актив. Спасаем деньги, если банк разорился

Московский индустриальный банк оказался на грани банкротства. Чтобы спасти его от краха, потребовалась санация Центробанка. Эта новость всерьёз взволновала многих россиян. За последние годы в России закрылось немало банков, не все вкладчики смогли вернуть свои деньги. Лайф разбирался, как защитить сбережения и что делать, если банк всё-таки разорился.

Московский индустриальный банк занимает 33-е место в топ-50 банков по активам. Более того, это один из старейших банков России. Он работает с 1990 года. Тем не менее даже у такой большой кредитной организации возникли проблемы. Как заявили в Центробанке, в МИнБ профинансировали много неэффективных проектов в области строительства и недвижимости. Как результат — самостоятельно преодолеть финансовые трудности банк не смог и оказался на гране банкротства. Сейчас клиенты могут не волноваться: Центробанк утвердил план по санации МИнБ и выделит средства на поддержание его финансовой устойчивости.

Тем не менее эта новость была воспринята вкладчиками как тревожный звонок. И у них есть поводы для беспокойства. МИнБ — далеко не первый крупный банк, который оказался не в силах решить свои проблемы без помощи Центробанка. Санация потребовалась также "Открытию", "Бинбанку" и Промсвязьбанку. Не говоря уже о том, что регулярно появляются сообщения о закрытии той или иной кредитной организации. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина обнародовала серьёзные цифры. За последние пять лет Центробанк отозвал лицензии более чем у 400 банков, ещё 30 прошли процедуру санации.

Чтобы минимизировать риски, клиентам нужно позаботиться о своих сбережениях сначала на стадии выбора банка, а затем при выборе вкладов. Но даже если не удалось предусмотреть все риски и банк разорился, можно спасти свои деньги.

Как выбрать банк

Важно убедиться, что кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Даже если банк разорится, вы получите страховку в сумме до 1,4 млн рублей. Такую рекомендацию даёт президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Информацию о том, что банк входит в систему страхования, можно найти на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Кроме того, у банка должно быть соответствующее свидетельство. Как правило, эти сведения размещаются на стендах банков в местах обслуживания клиентов, а также на сайтах кредитных организаций.

По словам Василия Заблоцкого, следует обратить внимание на рейтинги банков, которые присваиваются международными и российскими агентствами. Высокий рейтинг свидетельствует о том, что банк с большой степенью вероятности является надёжным. Если есть возможность, можно изучить и финансовую отчётность кредитной организации. Соответствующие документы банки публикуют на своих сайтах. Если вы заметите, что банк систематически получал убытки, вклад в нём лучше не открывать.

— Нужно работать только с банками из топ-20 и не мучиться с выбором, — считает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — По крайней мере, в этом случае риск, что с банком что-то случится, намного меньше.

Такого же мнения придерживается и заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. К тому же она рекомендует на стадии выбора банка не доверять заманчивым предложениям — например, взять кредит под низкий процент или положить деньги на депозит под очень высокий процент.

Как безопасно распределить вложения

Лучший способ минимизировать риски при размещении денег в банках — не хранить в одном банке более 1,4 млн рублей, то есть той суммы, которую в случае отзыва лицензии у кредитной организации вернёт АСВ. Такую рекомендацию даёт Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

— Центробанк утвердил список "системно значимых банков", — рассказывает главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Это своего рода "избранные" банки. Конечно, если есть цель получить наибольшую выгоду по депозиту, то стоит рассмотреть и банки из топ-50 по активам. Но здесь есть нюансы. Если с "избранными" можно превышать страховую сумму в 1,4 млн рублей, то с остальными кредитными организациями мы должны её занижать. Причём таким образом, чтобы в случае банкротства сумма вложений в один банк с учётом процентов точно уложилась в страховую сумму.

Естественно, лучше не доводить до этого и отслеживать новостной фон по интересующим кредитным организациям. Антон Быков отмечает, что стоит насторожиться, как только появятся сообщения о внимании к какому-то банку со стороны Банка России. По его словам, лучше тут же перевести из него деньги.

— Открыв вклад, не забывайте регулярно запрашивать выписки по нему, — советует Василий Заблоцкий. — Так вы сможете контролировать свои сбережения. Сохраняйте все документы, которые у вас есть по депозиту, — договор вклада, выписки... Тогда, если у банка отзовут лицензию, вы сможете доказать, что являлись вкладчиком, и, соответственно, получить страховку.

Трейдер-аналитик компании "Финист" Александр Ершов отмечает, что, если вкладчик собирается открывать депозит на долгое время, лучше распределить деньги между несколькими банками. В таком случае снижается риск лишиться всех денег сразу. А риск этот есть, даже несмотря на страхование.

Как бы то ни было, немало вкладчиков сталкивалось с проблемами вывода денег из закрывшихся банков. Были путаницы со счетами, а бывало, что в банке просто вели двойную бухгалтерию. Официально не регистрировали часть вкладов, а просто заносили данные в специальную тетрадку. В итоге банк банкротился, а получить свои деньги могли далеко не все вкладчики. Некоторые в списке клиентов банка просто не значились.

— Риск потерять деньги при закрытии банка можно минимизировать на очень ранней стадии — узнав, что в вашем банке возникли, например, проблемы с выдачей наличных денег в банкомате, или если сам банк сообщает, что у него появились некие "временные трудности", — поясняет Наталья Мильчакова. — Можно собирать дополнительную информацию о банке из открытых источников. Если узнали, что менеджмент или владельцы банка инвестируют в сомнительные, на ваш взгляд, проекты в нефинансовом секторе экономики, лучше из такого банка уйти как можно раньше. Со временем возможны проблемы.

Что делать, если банк разорился

Если всё-таки банк разорился, Роман Блинов советует стремиться попасть в число первых, кого опишут в рамках программ страховых выплат, и ждать, когда Агентство по страхованию вкладов вернёт вам ваши деньги. Причём это может происходить и не сразу. По словам аналитика, не стоит сидеть и ждать, что кто-то автоматически выплатит все вложения. Инициативу нужно проявлять сразу же, как только стало известно о проблемах в банке. Здесь актуальна как никогда поговорка "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих".

— Чтобы получить деньги от АСВ после банкротства банка, надо подать заявление непосредственно в Агентство по страхованию вкладов или в банк-агент (сведения о нём появятся на сайте АСВ), — отмечает Денис Фролов. — Если вклад был более 1,4 млн рублей, деньги можно получить в порядке конкурсного производства, но здесь всё будет зависеть от наличия у банка активов.