Страховка вместо вклада. Как банки обманывают клиентов

Центробанк начал активную борьбу с мисселингом — продажей одного продукта под видом другого, а проще говоря — с обманом потребителей. Самый распространённый пример мисселинга — продажа полисов инвестиционного страхования жизни под видом вкладов. При этом ИСЖ не защищено государством, есть риск потерять деньги. Лайф разбирался, как распознать мисселинг и что делать, если вы уже стали его жертвой.

С 1 января этого года Центробанк получил право проводить так называемые контрольные закупки в банках без их предупреждения. Сотрудники Банка России в качестве "тайных покупателей" выявляют нарушения при продаже тех или иных банковских продуктов и услуг. В первую очередь — факты мисселинга.

— Мисселинг — это недобросовестная продажа, при которой один финансовый продукт продают под видом другого. При этом консультанты не рассказывают обо всех его особенностях и рисках, — пояснили Лайфу в пресс-службе Центробанка. — Как правило, граждане сталкиваются с мисселингом при продаже небанковских услуг в банках, где консультанты недоговаривают либо намеренно искажают информацию, чтобы продать тот или иной продукт.

По словам представителей ЦБ, чаще всего жертвами мисселинга становятся клиенты, приобретающие полис инвестиционного страхования жизни вместо банковского вклада. Вложения в ИСЖ не защищены государством, и люди, которые его открывают, рискуют получить убытки. Также при вложениях в ИСЖ нельзя вернуть всю сумму до истечения срока действия договора — от трёх до пяти лет.

На форуме banki.ru пользователь под ником 1234Рязань пожаловался, что вместо вклада в одном из крупных банков его папе оформили договор инвестиционного страхования жизни и вместо обещанного дохода он ушёл в минус, потеряв 43 тысячи рублей пенсии. Как рассказывает 1234Рязань, операционистка банка убедила его отца оформить соглашение ИСЖ, потому что "так выгоднее". Через год папа захотел снять деньги, и выяснилось, что он понёс убыток. В результате пришлось направить жалобу в ЦБ.

С похожей проблемой столкнулась пользовательница форума banki.ru Gaga1. Её маме продали ИСЖ под видом вклада. Только её вообще не предупредили, что заключается договор инвестиционного страхования, а не соглашение об открытии депозита. Когда та захотела снять деньги досрочно, выяснилось, что она не может этого сделать — договор был заключён на три года. В противном случае ей обещали до 70% средств на счёте, пишет Gaga1. Сейчас пострадавшая клиентка и её родственники готовятся обращаться в суд.

Оформляя ИСЖ, сотрудники кредитных организаций, как правило, умалчивают о рисках данного инструмента. Они продвигают этот продукт как вклад с повышенной доходностью. В данном случае сотрудники банков выступают в роли страховых агентов. Они нацелены продавать активно и много, поэтому в ход идут любые способы убеждения: "ИСЖ выгоднее", "Это вклад с повышенной доходностью" и т. д.

Число жалоб, связанных с ИСЖ, выросло вдвое с начала 2018 года, оценивали в конце октября прошлого года в ЦБ. 90% проблем, с точки зрения потребителя, вызваны мисселингом, пояснял руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. По оценкам зампреда "Локо-банка" Андрея Люшина, от мисселинга страдает каждый десятый клиент банков. По словам Михаила Мамуты, мисселинг сильно распространён в Европе, но набирает обороты и в России.

По словам представителей Банка России, одной из причин широкого распространения мисселинга можно считать невнимательность потребителя к деталям при заключении договора, нежелание изучать предлагаемые к подписанию документы, готовность "верить на слово" сотрудникам банков.

— Мисселинг чреват потерей денежных средств, — констатировал финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека. — Во многом мисселинг живёт за счёт невысокой финансовой грамотности населения.

Чтобы распознать мисселинг, необходимо внимательно читать договор с банком, обращать пристальное внимание на все условия, которые в нём отражены, советует президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

— Если клиент хочет иметь возможность отозвать свои деньги и иметь гарантию системы страхования АСВ, то такой инструмент называется депозит (вклад), — констатировал Василий Заблоцкий. — И тогда именно депозит (вклад) должен быть предметом договора с банком. Если всё же вы пострадали от мисселинга, можно обратиться в Службу по защите прав потребителей при Банке России и с иском в суд.

Договоры на оказание финансовых услуг относятся к гражданско-правовой сделке, разногласия между сторонами решаются в судебном порядке, указали в пресс-службе ЦБ. Факт того, что клиент был введён в заблуждение при подписании договора, также может быть установлен только в рамках судебного разбирательства. В качестве подтверждения своих доводов клиент может представить аудио- или видеозапись переговоров с сотрудниками компании.

Впрочем, сейчас нет закона, который бы обязывал банки вести такую фиксацию. Гражданско-правовые сделки совершаются исключительно по волеизъявлению сторон. Сейчас у Центробанка нет полномочий по урегулированию споров, которые в дальнейшем могут возникать между клиентом и банком. Такие полномочия есть только у судебных органов, указали в пресс-службе Банка России.

В сентябре 2018 года вступил в силу закон о финансовом уполномоченном, который закрепил порядок досудебного урегулирования подобных споров. В отношении банков он начнёт действовать с 2021 года.

К тому же сейчас Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает законопроект, который вводит для банков санкции за мисселинг. Сначала на кредитную организацию, сотрудники которой уличены в нарушениях, наложат штраф (его размер будет установлен дополнительно). За регулярные случаи обмана клиентов банку может грозить отзыв лицензии, а его работникам — дисквалификация, то есть запрет на работу с частными лицами. Поправки будут внесены в два закона — "О банках и банковской деятельности" и "О рынке ценных бумаг".