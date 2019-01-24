Вино или коньяк. Какой алкоголь больше всего подорожает в этом году

Импортёры повысили цены на алкоголь. Лайф разбирался, как это отразится на стоимости спиртного в рознице и какие напитки подорожают больше всего.

С 2019 года крупнейшие импортёры алкогольной продукции на российском рынке, такие как Simple, Beluga Group, Roust и "Ладога", повысили отпускные цены. На это оказали влияние колебание курса рубля, повышение НДС, а также введение помарочного учёта и увеличение транспортных издержек в Европе и России из-за роста цен на топливо.

— Ослабление курса рубля и известие о повышении НДС привели к тому, что некоторые импортёры начали повышать цены. И началось это осенью 2018 года. Уже тогда цены выросли у разных импортёров на 5–7%, — рассказал Лайфу директор по маркетингу маркетплейса MoscoWine Данатар Атаджанов.

СЕО сервиса — помощника по выбору потребительских товаров Rate&Goods Роман Майстер отметил, что на рост цен алкогольной продукции также повлиял и стабильный сезонный инфляционный фактор. По его словам, дорожает логистика поставок, а это увеличивает расходы импортёров на доставку алкоголя.

По словам президента компании Simple Максима Каширина, стоимость некоторой продукции возросла на 6–8%, а в ряде случаев повышение достигало 20% и 40% в зависимости от ценовой политики производителей. Эксперты предполагают, что в ближайшее время подорожание спиртных напитков продолжится, но происходить это будет постепенно.

— Цены будут расти по мере замещения старых позиций на новые, преодолевая инерцию и сопротивление ретейлеров. Больше всего вырастет в цене импортный алкоголь, но, скорее всего, отечественные производители воспользуются ситуацией и постепенно подтянутся к сложившемуся уровню цен, — рассказал Лайфу Данатар Атаджанов.

Он также добавил, что изменения коснутся абсолютно всей импортной алкогольной продукции, особенно низкой и средней ценовой категории. А вот значительного повышения цен на дорогие спиртные напитки ждать не стоит.

— Дорогой алкоголь подорожает меньше из-за небольшого спроса и приличной маржи, изначально заложенной импортёрами и дистрибьюторами, — говорит Данатар Атаджанов.

Роман Мастер ожидает повышения цен на ту алкогольную продукцию, у которой крепость выше.

— По приблизительным оценкам, рост цен на спиртное может составить от 5 до 20%. Причём чем выше крепость алкоголя, тем большее повышение цен на него прогнозируется из-за соответствующей плавающей ставки акциза, привязанной к крепости напитка, — пояснил Лайфу Роман Майстер.