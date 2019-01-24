Топливо на высоте. Бензин опять пошёл в рост

В конце января на заправках в ряде регионов зафиксирован резкий рост цен на бензин. В Ульяновске, например, только за одну ночь топливо подорожало на 60–70 копеек, что обеспокоило главу региона. Серьезные скачки цен зафиксировали также в Челябинске, Чите, Костроме. Ситуация заинтересовала Федеральную антимонопольную службу. Почему бензин снова дорожает, и какие цены на топливо ждать этой зимой?

На этой неделе губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил тарифному комитету разобраться с ценами на бензин. По его наблюдениям, практически на всех заправках региона цены на топливо буквально за ночь выросли на 60–70 копеек. В то же время в УФАС по Челябинской области отметили скачки цен. На одних заправках АИ-95 подешевел на 50 копеек, а на других за то же время подорожал на 70. В свою очередь камчатские нефтяники попросили ФАС проверить ряд заправок в регионе. По их мнению, там цены более чем на 4% превышают розничные цены на АЗС вертикально-интегрированных компаний. А это противоречит условиям соглашения, заключённого между правительством и нефтяниками. Похожие ситуации постоянно фиксируются и в других регионах.

— Рост цен вызван увеличением спроса на топливо в связи с усилением морозов, — считает заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Кокорева. — Это сезонный фактор. Обычно в самый холодный период года цены на топливо всегда растут. Вряд ли это связано с какими-либо другими факторами. Как только морозы спадут, цена стабилизируется.

Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов считает иначе. По его мнению, рост цен на топливо связан со многими факторами. Во-первых, с начала года до 20% вырос НДС. Во-вторых, мировой рост цен на нефть создаёт предпосылки для того, что отечественным нефтяным компаниям выгодно увеличивать поставки на экспорт, но при этом снижать их на внутреннем рынке.

— Здесь надо понимать, что увеличение НДС на 2% — это не увеличение конечной стоимости продукта на 2%, а целая цепочка расчётов, — говорит ведущий экономист компании "Финист" Денис Лисицын. — Например, компания переработала нефть, получила бензин — прибавили НДС, после — поставили оптовикам, оптовики сделали надбавку в стоимости + начислили НДС, далее бензин поставили на АЗС — сделали надбавку к стоимости и опять начислили НДС. Даже если учесть все взаимовычеты по налогу, то цена увеличивается в определённой прогрессии и может увеличить конечную стоимость продукта на 6–10% как минимум.

Главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков считает, что дальнейший рост цен можно ожидать во втором квартале или немного раньше. Тогда в стоимость бензина начнут закладывать общий рост инфляции, а это ещё примерно 3–5%. Таким образом, по его мнению, высока вероятность, что по итогам первого полугодия цены на бензин вырастут на 5–7% по сравнению с концом 2018 года. В свою очередь аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов считает, что в начале января причиной для повышения стал НДС, но сейчас никаких объективных факторов для роста цен на топливо нет. Скачки цифр на ценниках он связывает с тем, что многие заправки почувствовали собственную безнаказанность и стали экспериментировать с ценообразованием.

— Что касается независимых АЗС, то многие подобные заправки производят закупки топлива через посредников, и никаких договоренностей с правительством они не имеют, что позволяет им диктовать цены на бензин и дизельное топливо так, как им заблагорассудится, — отмечает Гайдар Гасанов. — Стоит также помнить, что цены на топливо в России занижены по сравнению с европейскими. И, исходя из совокупности действующих факторов, цены будут стремиться к европейским. Фактическая инфляция приравнивается к 10% и как минимум на такую величину придётся ориентироваться, когда речь заходит о ценах на топливо в стране. При мировых ценах на нефть в диапазоне от 65–75 долларов за баррель топливо может стоить от 55 рублей за литр. На независимых АЗС цена может варьироваться от 56–67 рублей за литр до конца текущего года.